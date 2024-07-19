За порядком среди осужденных следят с помощью видеокамер Статьи 19 июля 2024 г. 6:30 202 Игорь Прохоров На брифинге в СЦК председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Тенизжан Джанибеков рассказал о достижениях ведомства. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов По поручению Главы государства в учреждениях УИС установлено более 39 тыс. камер видеонаблюдения. Изображение передается в департаменты комитета и в Генеральную прокуратуру. Видеонаблюдение способно распознавать лица и номера машин, попавших в объектив камеры. Благодаря этой возможности ситуационные центры проводят мониторинг порядка в исправительных учреждениях в круглосуточном режиме. – С помощью видеонаблюдения выявлено свыше 24 тысяч нарушений режима осужденными. Предотвращено 47 случаев суицида и четыре попытки побега, не допущено перерастания девяти конфликтных ситуаций в групповые драки, – сообщил Тенизжан Джанибеков. В рамках цифровизации КУИС применяются электронные средства слежения и за лицами, состоящим на учетах служб пробации. По словам Тенизжана Джанибекова, введение сплошного видеонаблюдения дисциплинирует не только спецконтингент, но и личный состав. В учреждениях функционируют терминалы для подачи жалоб и заявлений, с помощью которых заключенные могут направлять свои письма в государственные органы, минуя администрацию учреждения. Это исключает коррупционные и прочие риски. В текущем году фактов пыток в учреждениях УИС страны не зафиксировано. Комитет уголовно-исполнительной системы на постоянной основе взаимодействует с Уполномоченным по правам человека, общественно-наблюдательными комиссиями, представителями Национального превентивного механизма. Они имеют право посещать учреждения для встреч с заключенными, проводить мониторинг и различные социальные мероприятия. Постоянный контроль осуществляют и органы прокуратуры. #цифровизация #КУИС #видеонаблюдение