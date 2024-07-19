За порядком среди осужденных следят с помощью видеокамер

По поручению Главы государства в учреждениях УИС установлено более 39 тыс. камер видеонаблюдения. Изображение передается в департаменты комитета и в Генеральную прокуратуру.

Видеонаблюдение способно распознавать лица и номера машин, попавших в объектив камеры. Благодаря этой возможности ситуационные центры проводят мониторинг порядка в исправительных учреждениях в круглосуточном режиме.

– С помощью видеонаблюдения выявлено свыше 24 тысяч нарушений режима осуж­денными. Предотвращено 47 случаев суицида и четыре попытки побега, не допущено перерастания девяти конфликтных ситуаций в групповые драки, – сообщил Тенизжан Джанибеков.

В рамках цифровизации КУИС применяются элект­ронные средства слежения и за лицами, состоя­щим на учетах служб пробации. По словам Тенизжана Джанибекова, введение сплошного видеонаблюдения дисциплинирует не только спецконтингент, но и личный состав.

В учреждениях функционируют терминалы для подачи жалоб и заявлений, с помощью которых заключенные могут направлять свои письма в государственные органы, минуя администрацию учреждения. Это исключает коррупционные и прочие риски. В текущем году фактов пыток в учреждениях УИС страны не зафиксировано.

Комитет уголовно-исполнительной системы на постоянной основе взаимодействует с Уполномоченным по правам человека, общественно-наблюдательными комиссиями, представителями Национального превентивного механизма. Они имеют право посещать учреждения для встреч с заключенными, проводить мониторинг и различные социальные мероприятия. Постоянный контроль осуществляют и органы прокуратуры.