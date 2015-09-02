За предприимчивость студентов Свежий выпуск 397 Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Предложение вступить в CGI U стало показателем высокого авторитета КазНУ как Глобального хаба ООН и регионального хаба ЮНЕСКО по устойчивому развитию. Свою роль сыграла и результативная, по мнению международных экспертов, инновационная деятельность нашего университета по поддержке студенческого новаторства и предпринимательства.

Сеть университетов CGI U под руководством Б. Клинтона, оценив потенциал КазНУ, посчитала его равноправным партнером в решении многих актуальных проблем человечества. Затем в Нью-Йоркском университете состоялась встреча членов консорциума университетов, где единогласно поддержали кандидатуру КазНУ им. Аль-Фараби для включения в сеть CGI U.

Членство казахстанского вуза в сети университетов Clinton Global Initiative University и Глобальной инициативы Клинтона является серьезным признанием вклада Казахстана в развитие науки и образования на мировом уровне, проведение научных исследований, мобилизации международной студенческой и научной общественности в решение мировых проблем человечества.