За пропаганду терроризма осудили жителя Шымкента
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Житель Шымкента публиковал в соцсетях материалы с идеологией насильственного экстремизма, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.
Ранее КНБ завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Шымкента по пропаганде терроризма и разжиганию религиозной розни.
В ходе судебного разбирательства его вина была полностью доказана.
«Осужденный изучал в Интернете лекции радикальных проповедников, поддерживал контакты с единоверцами из Сирии и под вымышленными данными публиковал в социальных сетях материалы с идеологией насильственного экстремизма», – отметили в комитете.
Межрайонный суд по уголовным делам приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы.
17 сентября 2023 года приговор вступил в законную силу.