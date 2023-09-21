За пропаганду терроризма осудили жителя Шымкента

Житель Шымкента публиковал в соцсетях материалы с идеологией насильственного экстремизма, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Фото: Kazpravda.kz

Ранее КНБ завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Шымкента по пропаганде терроризма и разжиганию религиозной розни.

В ходе судебного разбирательства его вина была полностью доказана.

«Осужденный изучал в Интернете лекции радикальных проповедников, поддерживал контакты с единоверцами из Сирии и под вымышленными данными публиковал в социальных сетях материалы с идеологией насильственного экстремизма», – отметили в комитете.

Межрайонный суд по уголовным делам приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы.

17 сентября 2023 года приговор вступил в законную силу.