За пропаганду терроризма осудили жителя Шымкента

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Житель Шымкента публиковал в соцсетях материалы с идеологией насильственного экстремизма, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Фото: Kazpravda.kz

Ранее КНБ завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Шымкента по пропаганде терроризма и разжиганию религиозной розни.

В ходе судебного разбирательства его вина была полностью доказана.

«Осужденный изучал в Интернете лекции радикальных проповедников, поддерживал контакты с единоверцами из Сирии и под вымышленными данными публиковал в социальных сетях материалы с идеологией насильственного экстремизма», – отметили в комитете.

Межрайонный суд по уголовным делам приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы.

17 сентября 2023 года приговор вступил в законную силу.

#суд #КНБ #Шымкент #приговор #терроризм

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