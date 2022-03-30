Жители Шымкента, нуждающиеся в работе, не упустили шанс трудоустроиться. Ярмарку организовали центр занятости по аль-Фарабийскому району и Молодежный ресурс­ный центр. Вакансии предоставили предприятия и учреждения города, нуждающиеся как в специалистах высокого класса, так и разнорабочих. Возможность найти работу по душе и по способностям получили не только жители города, но и прилегающих населенных пунктов.

Организаторы сделали упор на программе «Молодежная практика». По информации специалиста Молодежного ресурсного центра Шымкента Улжан Толен, срок этой программы увеличен до года, а заработная плата – до 30 МРП. Прог­рамму «Первое рабочее место» продлили до 18 месяцев, а размер заработной платы увеличен почти до 90 тыс. тенге. В прошлом году 578 человек были направлены на молодежную практику, 351 человек – на социальные рабочие места.

Возможностями трудоустройства интересуется не только молодежь, но и люди среднего возраста, желаю­щие заняться предпринимательством, открыть свой бизнес. В рамках программы «Еңбек» в прошлом году бесплатное профессиональное обу­чение прошли более 2,5 тыс. безработных, более 2 тыс. обучались по проекту «Бас­тау Бизнес». Еще 59 безработных получили микрокредиты, 786 – государственные гранты на открытие своего дела.