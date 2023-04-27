За работу!

Вчера на заседании Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан был рассмотрен воп­рос о мерах по снижению женской безработицы в Казахстане.

Открывая заседание, председатель Национальной комиссии, заместитель руководителя Администрации Президента Аида Балаева отметила, что «проблема женской безработицы является наиболее чувствительным индикатором социального развития общества. Решение проб­лемы требует поиска новых подходов к формированию комплекса профилактических мер, а также выявлению и решению проблемных зон в действиях уполномоченных органов, направленных на обеспечение занятостью».

Экспертная группа Национальной комиссии подробно изучила данный вопрос и пришла к выводу, что для принятия точечных превентивных мер по преодолению безработицы среди женщин необходим прежде всего анализ по гендерному разрыву (доля рабочих мест, занимаемых женщинами) в разрезе отраслей и регионов.

Данные по трудоустройству выпускников вузов и ТиПО, показатели по молодежи категории NEET в гендерном аспекте и разрезе регионов помогут свое­временно и точечно принимать упреждающие меры по превенции рисков в сфере борьбы с женской безработицей.

О текущей ситуации с обеспечением занятостью женщин рассказала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова. Она отметила, что в соответствии с Законом «О занятости населения» государство обеспечивает меры содействия занятости населения, основанные на защите от любых форм дискриминации и равенстве возможностей в получении профессии и работы, выборе условий занятости и труда.

В настоящее время занятость населения обеспечивается в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы.

Несмотря на широкий спектр принимаемых государством мер, уровень женской безработицы в Казахстане остается высоким. Наибольшие показатели зарегист­рированы в Мангистаус­кой области – 7%, Абайской – 6,8%, Туркестанской – 6,7%, в области Жетысу – 6,5%.

Эксперты Нацкомиссии подготовили перечень показателей в динамике для оценки занятости женщин, которые помогут увидеть общую картину женской безработицы в разрезе регионов и позволят принять точечные меры по обеспечению женщин занятостью.

Национальная комиссия, изу­чив гендерный разрыв по доходам и безработице среди женщин, предлагает совместно с Astana hub запустить программу, которая поможет женщинам зарабатывать на фриланс-платформах. Данная инициатива позволит обеспечить женщинам гибкий источник дохода и продвигать их финансовую самостоятельность.

С презентацией программы выступила член Нацкомиссии, управляющий директор международного технопарка Astana hub Алина Абдрахманова.

В заседании Нацкомиссии приняли участие представители экспертного сообщества, заместители акимов регионов, руководители центральных государственных органов.

По итогам заседания председатель Национальной комиссии Аида Балаева дала ряд поручений государственным органам.