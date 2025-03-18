За шесть лет ВВП на душу населения превысил $14 тыс. в Казахстане

Об этом говорится в статье премьер-миниcтра РК Олжаса Бектенова «Шесть лет прогресса: Казахстан на пути устойчивого развития», посвященной итогам шести лет президентства Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Руководитель правительства отмечает, что за это время Казахстан, несмотря на многочисленные вызовы, начиная от пандемии коронавируса и до глобальной геополитической напряженности, смог достичь значительных результатов в экономическом развитии.

К концу 2024 года ВВП составил $288 млрд долларов. ВВП на душу населения превысил $14 тыс., увеличившись почти наполовину. Казахстан вплотную приблизился к группе стран с высоким уровнем доходов.