За шесть лет ВВП на душу населения превысил $14 тыс. в Казахстане

Об этом говорится в статье премьер-миниcтра РК Олжаса Бектенова «Шесть лет прогресса: Казахстан на пути устойчивого развития», посвященной итогам шести лет президентства Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz
Руководитель правительства отмечает, что за это время Казахстан, несмотря на многочисленные вызовы, начиная от пандемии коронавируса и до глобальной геополитической напряженности, смог достичь значительных результатов в экономическом развитии.
К концу 2024 года ВВП составил $288 млрд долларов. ВВП на душу населения превысил $14 тыс., увеличившись почти наполовину. Казахстан вплотную приблизился к группе стран с высоким уровнем доходов.
«Глава государства поставил в качестве первоочередной задачи диверсификацию экономики с акцентом на развитие ненефтяного сектора. И уже сейчас есть конкретные результаты этой работы – именно несырьевые отрасли становятся драйвером роста экономики. В 2019-2024 годах производство в обрабатывающей промышленности выросло на 31,4%, в строительстве рост составил 96,3%. В целом в структуре промышленности обрабатывающие предприятия по своей доле сравнялись с добывающими производствами», — отмечено в статье премьер-министра РК.