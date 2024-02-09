За сутки в Астане зарегистрировали 250 ДТП
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Полиция призывает не выезжать на трассы в непогоду, передает Kazpravda.kz
Сообщается, что в связи с погодными условиями с 8 февраля все службы перешли на усиленный вариант из-за бурана и плохой видимости на дорогах.
За сутки на территории столицы зарегистрировано более 250 дорожно-транспортных происшествий.
"Уважаемые водители при неблагоприятных погодных условиях призываем не выезжайте из населенных пунктов, воздержитесь от загородных поездок! Не подвергайте себя и своих близких необоснованному риску!" - говорят в полиции.
Напомним, что в четверг в столице был снегопад и буран, а в пятницу на дорогах стал таять снег.