За сутки в Астане зарегистрировали 250 ДТП

Полиция призывает не выезжать на трассы в непогоду, передает Kazpravda.kz

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Сообщается, что в связи с погодными условиями с 8 февраля все службы перешли на усиленный вариант из-за бурана и плохой видимости на дорогах.

За сутки на территории столицы зарегистрировано более 250 дорожно-транспортных происшествий.

"Уважаемые водители при неблагоприятных погодных условиях призываем не выезжайте из населенных пунктов, воздержитесь от загородных поездок! Не подвергайте себя и своих близких необоснованному риску!" - говорят в полиции.

Напомним, что в четверг в столице был снегопад и буран, а в пятницу на дорогах стал таять снег.