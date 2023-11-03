Заболеваемость корью в 96 % зарегистрирована в Астане

Общество
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Аманжолова Айман
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По состоянию на 1 ноября 2023 года на стационарном лечении от кори в столице находятся 242 пациента, 174 из них – дети. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций рассказала руководитель Управления общественного здравоохранения столицы Алия Рустемова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата

Фото: kazpravda.kz

Спикер подчеркнула, что высокая заболеваемость корью отмечается в организованных коллективах, включая детские дошкольные организации, школы, ВУЗы, медицинские организации и воинские части.

«По итогам 9 месяцев 2023 года охват плановой вакцинацией против кори, краснухи и эпидемического паротита в столице составил – 77,5%, привито 22 245 детей. Охват ревакцинацией против кори, краснухи и эпидемического паротита детей в возрасте 6–7 лет составил 78,8%», - сообщила спикер.

Заболеваемость корью в 96 % в Астане зарегистрирована среди не привитых детей и взрослых с неизвестным прививочным статусом.

На 1 ноября текущего года на складе Управления в остатках имеются вакцины против кори в количестве 29 419 доз, также согласован дополнительный закуп 121 000 доз ККП из резерва правительства для вакцинации 121 тыс. подлежащего контингента.

«В целях качественного, доступного и своевременного оказания медицинской помощи пациентам с корью Управлением утвержден приказ «Об организации медицинской помощи детям с корью». В связи с ростом заболеваемости детского населения корью, коечный фонд МГДБ № 3 увеличен до 500 коек, в том числе реанимационных коек до 20», - рассказала Алия Рустемова.

Кроме того, с начала октября в Городском инфекционном центре для госпитализации взрослых пациентов с корью средне-тяжелой и тяжелой степени тяжести развернуто 100 коек, в резерве находится еще 100 коек для взрослых.

#Астана #корь

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