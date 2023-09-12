Задачи выполнены

На межвидовом полигоне «Шығыс» регионального гарнизона Абай прошли оперативно-тактические командно-штабные учения под руководством главно­командующего Сухопутными войсками генерал-лейтенанта Талгата Койбакова.

...Массивный огонь артиллерии, залпы танковых подразделений, а в воздухе – вертолеты Ми-17 – такое ощущение, что находишься в зоне боевых действий. По легенде учений на финальном этапе проведено полное уничтожение условного противника. Тут же военные отработали действия по перевозке раненых с поля боя при поддержке авиации.

Талгат Койбаков высоко оценил слаженные действия подраз­делений, которые смогли успешно навязать бой, реализовать замысел, нанести контрудар и уничтожить все огневые средства и точки условного противника.

– Особенностью данных учений является то, что применен опыт современных конфликтов. Личный состав провел тактические учения в условиях, максимально приближенных к боевым, и получил неоценимый опыт ведения боевых действий. Несмотря на сложные климатические условия, военнослужащие уверенно выполнили поставленную задачу по сохранению территориальной целостности, – рассказал начальник главного оперативного управления главкомата Сухопутных войск полковник Нурлыхан Темирбеков.

В завершение военнослужащие, которые отличились во время учений, награждены командирскими часами и грамотами от главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан.