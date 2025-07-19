В Уральске депутаты Арман ­Утегулов и Ляззат Рысбекова вместе с вице-министром водных ресурсов и ирригации ­Ерболатом Ибрайхановым провели расширенное совещание по вопросам развития водного хозяйства с участием представителей акимата, РГП «Казводхоз» и фермерских хозяйств. Были обсуждены текущие проблемы в отрасли, связанные с состоянием ирригационной инфраструктуры, нехваткой воды и необходимостью внедрения со­временных подходов к управлению водными ресурсами. Особое внимание было уделено вопросам финансирования и модернизации водохозяйственных объектов.

– Сегодня водное хозяйство находится в центре внимания государства. Нам важно сохранить и приумножить водные ресурсы, в том числе за счет внедрения новых технологий и привлечения инвес­тиций, – подчеркнул Арман Утегулов.

Сенатор Ляззат Рысбекова указала на необходимость тесного диалога с фермерами и водопользователями.

– Проблемы водоснабжения остро стоят во многих регионах. Важно слышать мнение самих сельхозпроизводителей и учитывать его при разработке государственных программ, – подчеркнула Ляззат Рысбекова.

Сенатору Алибеку Наутиеву в Атырауской области был представлен план по развитию сферы здравоохранения региона. Он посетил ряд медицинских организаций, где обсудил с руководителями и специалистами текущее положение дел в отрасли, а также перспективы дальнейшего развития. Первым объектом поездки стал Атырауский областной перинатальный центр, где сенатор подробно ознакомился с деятельностью учреждения, оказывающего помощь матерям и детям. В ходе встречи с медицинским персоналом были затронуты вопросы кад­рового обеспечения, технической оснащенности и качества оказываемой перинатальной помощи. Затем парламентарий посетил строящийся комплекс городской поликлиники и ее филиал.

В рамках поездки сенатору представили информацию о текущих и планируемых проектах в сфере здравоохранения региона. Так, в областном центре ведется строительство станции скорой медицинской помощи с тремя подстанциями, радиологического корпуса при онкодиспансере, также возводятся амбулатории в селах Алмалы и Береке. В перспективе запланирована реализация стратегически значимых объектов: многопрофильного детского стационара, нового областного перинатального центра, а также центра реабилитации.

В Шымкенте депутаты Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова ознакомились со строительством железнодорожных переездов на улицах Момынова и Тленшина. Особое внимание было уделено соблюдению сроков реализации, качеству выполняемых работ и эффективному освоению бюджетных средств. Данный проект направлен на решение одной из наиболее острых транспортных проблем мегаполиса – регулярных заторов, вы­званных перекрытиями движения из-за прохождения поездов. Улицы соединяют густонаселенные микрорайоны с ключевыми социальными и экономическими объектами. По данным акимата, по ним ежедневно перемещаются десятки тысяч автомобилей.

Благодаря парламентскому реа­гированию на обращения жителей в респуб­ликанском бюджете 2025 года были предусмотрены средства на реализацию этого проекта. Подобная инициатива – наглядный пример того, как работает Сенат в качестве палаты регионов, последовательно отстаивая интересы граждан и обеспечивая своевременное рассмотрение и поддержку вопросов, которые поднимаются на местах.

– Реализация данного инфраструктурного проекта направлена на улучшение транспортной системы города Шымкента, снижение заторов и повышение безо­пасности дорожного движения, что напрямую влияет на качество жизни горожан и развитие туристического и экономического потенциала региона. Мы будем и далее контролировать ход реа­лизации подобных проектов, уделяя особое внимание проблемам, волнующим жителей, – подчерк­нул Нурлан Бекназаров.

Вопросам защиты прав человека был посвящен визит сенатора Амангельды Нугманова в Актюбинскую область. По данным правоохранительных органов, в области сохраняется стабильная оперативная обстановка. Особое внимание уделяется противо­действию интернет-мошенничеству, незаконному обороту наркотиков, распространению деструктивных религиозных идей среди молодежи, а также защите прав женщин и детей. С начала года психологическую и юридическую помощь получили свыше 240 женщин, а 43 женщины и 99 детей были размещены в кризисные центры.

Сенатор отметил важную роль полиции в обеспечении общественного порядка, профилактике правонарушений и защите граждан. Он подчеркнул, что местные органы правопорядка обладают необходимым материально-техническим оснащением, а также обеспечены достойными социально-бытовыми условиями.

– Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции. При этом основное внимание должно уделяться соблюдению норм Конституции и Уголовно-процессуального кодекса, включая принципы законности, презумп­цию невиновности и состязательность сторон. Укрепление доверия граждан – один из важнейших факторов эффективности работы правоохранительных органов, – сказал Амангельды Нугманов.