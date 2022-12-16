Закон и право в интерьере истории
Интервью
Вскоре после подписания Беловежских соглашений, поставивших точку в истории Советского Союза, 16 декабря 1991 года в нашей стране был принят первый Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан».
В его разработке принимала участие заслуженный юрист РК, профессор, полный кавалер ордена «Барыс» Зинаида Федотова, которая в 1990 году была заместителем председателя Верховного Совета КазССР, позднее – руководителем рабочей группы по подготовке Конституции независимого Казахстана 1993 года.