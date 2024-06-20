О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

статью 35 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Физическое лицо, являющееся нетто-потребителем электрической энергии, вправе не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в связи с осуществлением деятельности по выработке электрической энергии и (или) тепловой энергии или продаже электрической энергии, произведенной маломасштабным объектом по использованию возобновляемых источников энергии, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области поддержки использования возобновляемых источников энергии.».

В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике»:

1) в статье 1:

подпункт 32-2) изложить в следующей редакции:

«32-2) нетто-потребитель электрической энергии (далее – нетто- потребитель) – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее полностью или частично собственное потребление электрической энергии и (или) тепловой энергии от маломасштабного объекта по использованию возобновляемых источников энергии, принадлежащего ему на праве собственности или ином вещном праве, подключенного к распределительной электрической сети и оборудованного системами раздельного учета объемов потребления электрической энергии из сети и объемов поставки в нее, включая комбинированные установки возобновляемых источников энергии;»;

в подпункте 50) слова «индивидуальных потребителей электрической и (или) тепловой энергии и нетто-потребителей электрической энергии» заменить словом «нетто-потребителей»;

2) в статье 3:

пункт 2 дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) обеспечение кредитования строительства, реконструкции и модернизации электрических сетей региональных электросетевых компаний, находящихся в коммунальной собственности;»;

пункт 3 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) кредитование строительства, реконструкции и модернизации электрических сетей региональных электросетевых компаний, находящихся в коммунальной собственности, за счет бюджетных средств, осуществляемое в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;»;

3) статью 5 дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) разрабатывает и утверждает правила кредитования строительства, реконструкции и модернизации электрических сетей региональных электросетевых компаний, находящихся в коммунальной собственности, по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;»;

4) в абзаце первом пункта 2 статьи 12 слова «индивидуальных потребителей электрической и (или) тепловой энергии и нетто-потребителей электрической энергии» заменить словом «нетто-потребителей»;

5) пункт 3 статьи 13 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Энергоснабжающие организации в приоритетном порядке выкупают электрическую энергию у гидроэлектростанций суммарной установленной мощностью не более 10 мегаватт, находящихся в зоне их обслуживания, введенных в эксплуатацию до 1 июля 2023 года и не имевших на 1 июля 2023 года заключенных с единым закупщиком долгосрочных договоров купли-продажи электрической энергии согласно законодательству Республики Казахстан в области поддержки использования возобновляемых источников энергии, по предельному тарифу на электрическую энергию, установленному в соответствии со статьей 12-1 настоящего Закона.

При этом выкуп электрической энергии у данных гидроэлектростанций допускается на уровне установленной мощности на 1 июля 2023 года.»;

6) пункт 6 статьи 14 после слов «энергоснабжающим организациям» дополнить словом «, нетто-потребителям»;

7) в статье 15-9:

пункты 1 и 5 изложить в следующей редакции:

«1. Инвестиционные соглашения на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива заключаются только с действующими (существующими) энергопроизводящими организациями, в составе которых действуют электрические станции, в том числе осуществляющими комбинированное производство тепловой и электрической энергии, находящимися в городах республиканского значения, в отношении основного генерирующего тепловую и электрическую энергию оборудования.»;

«5. Инвестиционные программы по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива не подлежат изменению в период рассмотрения советом рынка.

В период принятия уполномоченным органом решения о заключении (об отказе в заключении) инвестиционного соглашения с энергопроизводящей организацией по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива энергопроизводящая организация вправе внести изменения в соответствующую инвестиционную программу на основании документов, подтверждающих изменение технико-экономических показателей мероприятия, в порядке, определенном уполномоченным органом.

При этом энергопроизводящие организации обязаны повторно получить положительное заключение совета рынка и государственной экспертизы на технико-экономическое обоснование мероприятия по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива.»;

часть первую подпункта 3) пункта 9 изложить в следующей редакции:

«3) тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности как переменную величину по годам с учетом возврата инвестиций в отношении основного генерирующего тепловую и электрическую энергию оборудования в рамках инвестиционной программы по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, включая вознаграждения, выплачиваемые по соответствующим инвестиционным займам, с учетом срока покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности (в месяцах) и объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности.».

3. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2009 года «О поддержке использования возобновляемых источников энергии»:

1) в статье 1:

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) маломасштабный объект по использованию возобновляемых источников энергии (далее – маломасштабный объект) – технические устройства общей установленной мощностью до двухсот киловатт (включительно), предназначенные для производства электрической и (или) тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, и взаимосвязанные с ними сооружения и инфраструктура, технологически необходимые для эксплуатации маломасштабного объекта;»;

подпункт 5) дополнить словами «, за исключением нетто-потребителей»;

подпункты 9), 9-1) и 12) исключить;

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

«13) нетто-потребитель электрической энергии (далее – нетто- потребитель) – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее полностью или частично собственное потребление электрической энергии и (или) тепловой энергии от маломасштабного объекта, принадлежащего ему на праве собственности или ином вещном праве, подключенного к распределительной электрической сети и оборудованного системами раздельного учета объемов потребления электрической энергии из сети и объемов поставки в нее, включая комбинированные установки возобновляемых источников энергии;»;

2) подпункт 1-2) пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«1-2) предоставление мер поддержки нетто-потребителям;»;

3) в статье 4:

в заголовке слова «Основные направления» заменить словами «Задачи и принципы»;

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Задачами государственного регулирования в области поддержки использования возобновляемых источников энергии являются:»;

в подпункт 5) внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«2. Принципами государственного регулирования в области поддержки использования возобновляемых источников энергии являются:

1) энергетическая и экологическая безопасность;

2) безопасность жизни и здоровья людей, охрана окружающей среды при использовании возобновляемых источников энергии;

3) баланс интересов субъектов в области поддержки использования возобновляемых источников энергии;

4) достижение обязательств по развитию доли возобновляемых источников энергии в структуре генерации;

5) инвестиционная привлекательность использования возобновляемых источников энергии.»;

4) в статье 6:

подпункты 5-1), 5-2), 5-5), 5-7) и 7) исключить;

дополнить подпунктами 7-1) и 7-2) следующего содержания:

«7-1) разрабатывает и утверждает правила подключения к электрическим сетям и эксплуатации маломасштабных объектов;

7-2) разрабатывает и утверждает типовой договор купли-продажи электрической энергии у нетто-потребителей;»;

подпункты 8), 9-1), 9-2), 10), 10-1), 10-3), 10-6), 10-7) и 10-8) исключить;

дополнить подпунктом 10-9) следующего содержания:

«10-9) определяет порядок купли-продажи электрической энергии у нетто-потребителей;»;

5) подпункт 3-2) статьи 7 исключить;

6) в статье 9:

подпункт 2) пункта 1 после слов «заключенным двусторонним договорам» дополнить словами «и энергоснабжающим организациям по предельным тарифам»;

в пункте 7:

часть первую после слов «и вторичные энергетические ресурсы,» дополнить словами «а также нетто-потребителям»;

часть вторую после слов «паводковой электроэнергии),» дополнить словами «а также нетто-потребители»;

пункты 9, 10 и 11 исключить;

7) дополнить статьей 9-1 следующего содержания:

«Статья 9-1. Условия для подключения нетто-потребителей к сетям энергопередающих организаций и продажи электрической энергии энергоснабжающим организациям

1. Энергоснабжающая организация обязана заключить с нетто-потребителем типовой договор купли-продажи электрической энергии при подключении его к сетям энергопередающей организации в качестве потребителя.

2. Энергопередающая организация обязана обеспечить беспрепятственное подключение нетто-потребителя к электрической сети энергопередающей организации в точке, находящейся с его стороны до раздела границ маломасштабного объекта, принадлежащего нетто-потребителю.

3. Нетто-потребитель оплачивает обслуживающей его энергоснабжающей организации по ее действующему тарифу потребленный им за расчетный период из электрической сети объем электрической энергии за вычетом объема, поставленного им в электрическую сеть за тот же период.

В случае превышения объема электрической энергии, поставленной нетто-потребителем за расчетный период в электрическую сеть, над объемом электрической энергии, потребленной им за тот же период из электрической сети, обслуживающая энергоснабжающая организация оплачивает нетто-потребителю вышеуказанный объем превышения по его предельной цене (без дифференциации по группам потребителей).

Покупка-продажа электрической энергии у нетто-потребителей энергоснабжающей организацией осуществляется в соответствии с правилами купли-продажи электрической энергии у нетто- потребителей.»;

8) пункт 5 статьи 10 после слов «по использованию возобновляемых источников энергии» дополнить словами «, в том числе маломасштабных объектов,».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпунктов 2) и 3) пункта 2, абзацев третьего, четвертого, пятого, седьмого и восьмого подпункта 4) и подпункта 7) пункта 3 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 19 июня 2024 года

№ 96-VІIІ ЗРК