Закон Республики Казахстан Законы 24 сентября 2024 г. 0:00 0 О ратификации Соглашения между правительствами государств – членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между правительствами государств – членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора Ратифицировать Соглашение между правительствами государств – членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора, совершенное в Самарканде 11 ноября 2022 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 23 сентября 2024 года № 129-VІIІ ЗРК