Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между правительствами государств – членов Организации тюркских государств

о создании упрощенного таможенного коридора

Ратифицировать Соглашение между правительствами государств – членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора, совершенное в Самарканде 11 ноября 2022 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 23 сентября 2024 года

№ 129-VІIІ ЗРК