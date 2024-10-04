О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

пункт 8) статьи 3 после слова «мотоциклы,» дополнить словом «мопеды,».

2. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О дорожном движении»:

1) в статье 1:

подпункты 6), 25), 29-1) и 29-2) изложить в следующей редакции:

«6) велосипед – транспортное средство, имеющее два колеса или более и приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся на нем, в том числе с использованием двигателя;»;

«25) водитель – лицо, управляющее транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных. К водителю приравнивается мастер обучения вождению во время образовательного процесса;»;

«29-1) средняя скорость движения транспортного средства – скорость, определяемая путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено;

29-2) паспорт транспортного средства (паспорт шасси транспортного средства) – паспорт, выдаваемый на предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования автомототранспортные средства, имеющие двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом свыше пятидесяти кубических сантиметров или электрический двигатель (электрические двигатели) максимальной (суммарной) мощностью более четырех киловатт и (или) максимальную конструктивную скорость более пятидесяти километров в час, и прицепы к ним (паспорт, выдаваемый на шасси транспортного средства в случае поставки шасси их потребителям);»;

дополнить подпунктом 29-3) следующего содержания:

«29-3) электронный паспорт транспортного средства (паспорт шасси транспортного средства) – паспорт транспортного средства (паспорт шасси транспортного средства), оформленный в системе электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств);»;

в подпункте 38) слово «мопедов,» исключить;

подпункт 41) изложить в следующей редакции:

«41) мопед – двух- или трехколесное механическое транспортное средство, снабженное двигателем внутреннего сгорания с объемом двигателя, не превышающим пятидесяти кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и имеющее максимальную конструктивную скорость не более пятидесяти километров в час. К мопедам приравниваются мокики, скутеры и другие механические транспортные средства с аналогичными характеристиками;»;

подпункт 46) исключить;

в подпункте 47) слова «включенные в реестр» заменить словами «получившие разрешение на деятельность»;

в подпункте 53-1) слово «мопедов» заменить словом «велосипедов»;

2) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

3) подпункт 4) статьи 11 исключить;

4) в подпункте 4) пункта 1 статьи 29 слова «уполномоченных органов по обеспечению безопасности дорожного движения и» заменить словами «уполномоченного органа и уполномоченного органа»;

5) в пункте 2 статьи 36 слова «по обеспечению безопасности дорожного движения» исключить;

6) подпункт 7) пункта 3 статьи 39 исключить;

7) в статье 54:

подпункт 5-1) пункта 3 после слова «мотоциклом» дополнить словами «или мопедом»;

в пункте 4:

подпункт 16) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Превышение максимальной скорости движения транспортного средства определяется путем фиксации или вычисления средней скорости движения транспортного средства сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме;»;

в подпункте 17) слова «транспортным средствам» заменить словами «участникам дорожного движения»;

дополнить подпунктами 18-1), 18-2) и 18-3) следующего содержания:

«18-1) управлять мотоциклом или мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;

18-2) управлять мотоциклом или мопедом на одном колесе, а равно располагаться вне места, предназначенного для управления данным транспортным средством;

18-3) перевозить на мотоциклах или мопедах, а также на специальных приспособлениях груз, который выступает более чем на пятьдесят сантиметров по длине или ширине за их габариты, или груз, мешающий управлению;»;

в подпункте 21):

в абзаце одиннадцатом слова «детских и спортивных площадках» заменить словами «детской или спортивной площадке»;

дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

«на велосипедной дорожке и (или) велосипедной полосе движения;»;

подпункт 35) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«мопедов, а также мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с мопедом;»;

в подпункте 36):

абзац четвертый дополнить словами «или мопеда»;

дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«не достигших шестнадцатилетнего возраста, на заднем сидении мотоцикла или мопеда;»;

абзац второй подпункта 37) исключить;

8) в статье 55:

подпункт 2) пункта 2 после слова «мотоцикле» дополнить словами «или мопеде»;

пункт 3 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) вставать на опоры для ног или сиденье во время движения мотоцикла или мопеда.»;

9) в статье 57:

в заголовке и по всему тексту слова «мопедов,», «и мопедах», «мопедами,», «мопедом и» исключить;

пункт 4 исключить;

пункт 6 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Запрещается двигаться по тротуару и (или) пешеходной дорожке на велосипедах с двигателем.

Водителям велосипедов запрещается перевозить пассажиров по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд либо по обочине, проезжей части дороги без застегнутых шлемов.»;

10) в статье 64:

в подпункте 2) пункта 1 слова «с максимальной конструктивной скоростью более пятидесяти километров в час» исключить;

пункт 3 после слова «мотороллеры,» дополнить словом «мопеды;»;

11) в подпункте 8) статьи 71-1 слова «уполномоченными органами по обеспечению безопасности дорожного движения,» заменить словами «уполномоченным органом и уполномоченными органами»;

12) в части второй подпункта 11) пункта 1 статьи 72 слова «по обеспечению безопасности дорожного движения» исключить;

13) в статье 73:

подпункт 10) части первой пункта 1 изложить в следующей редакции:

«10) подкатегория «А1» – мотоциклы, трициклы, квадроциклы с максимальной конструктивной скоростью более пятидесяти километров в час, с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим ста двадцати пяти кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей одиннадцати киловатт, а также мопеды;»;

в пункте 8 слова «подкатегории «В1» (кроме транспортных средств с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа)» заменить словами «подкатегорий «А1» и «В1»;

14) в статье 74:

пункт 1 после слов «соответствующей подготовки» дополнить словами «в учебных организациях по подготовке водителей транспортных средств»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Лица, привлеченные к административной ответственности в порядке, предусмотренном частью шестой статьи 608 или частью девятой статьи 613 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, не допускаются к сдаче экзаменов на получение права на управление транспортными средствами в течение семи лет.

Лица, привлеченные к административной ответственности в порядке, предусмотренном частью седьмой статьи 608 или частью десятой статьи 613 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, не допускаются к сдаче экзаменов на получение права на управление транспортными средствами в течение восьми лет.

Данное ограничение к сдаче экзаменов исчисляется с момента последнего привлечения к административной ответственности.»;

15) часть первую пункта 6 статьи 77 дополнить словами «, и в присутствии мастера обучения вождению во время образовательного процесса»;

16) в части первой пункта 2 статьи 88 слова «включенными уполномоченным органом в области транспорта и коммуникаций в реестр» заменить словами «имеющими разрешение на деятельность»;

17) статью 89 изложить в следующей редакции:

«Статья 89. Разрешительный порядок деятельности операторов технического осмотра

1. Уполномоченный орган в области транспорта и коммуникаций выдает разрешения на деятельность операторов технического осмотра в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

2. Уполномоченный орган в области транспорта и коммуникаций разрабатывает, согласовывает с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере информатизации и утверждает нормативный правовой акт об утверждении разрешительных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, форм заявлений для получения разрешения второй категории, форм разрешений второй категории, правил осуществления разрешительных процедур и правил осуществления деятельности операторов технического осмотра.

3. Операторы технического осмотра для осуществления деятельности по проведению обязательного технического осмотра транспортных средств должны:

1) иметь государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя или в качестве юридического лица – для юридического лица;

2) соответствовать разрешительным требованиям, утвержденным уполномоченным органом в области транспорта и коммуникаций в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

4. Субъект частного предпринимательства, в том числе учредители (акционеры, с контрольным пакетом акций) юридического лица и (или) индивидуальные предприниматели, с момента лишения разрешения на деятельность оператора технического осмотра не вправе подавать заявление на новое разрешение на деятельность оператора технического осмотра,

а также учреждать либо участвовать в другом юридическом лице – операторе технического осмотра в течение последующих трех лет.».

3. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

1) приложение 2 дополнить строкой 84-2 следующего содержания:

«

84-2. Вы дача раз-

р ешен и я на

деятельность

о п е р а т о р а

технического

осмотра Разрешение на

деятельность

о п е р а т о р а

технического

осмотра Неотчуждаемое;

б е с с р о ч н о е

разрешение

»;

2) пункт 47 приложения 3 исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 1, абзацев третьего, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого подпункта 1), подпункта 3), абзацев второго, седьмого, восьмого, девятого, десятого, пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого и двадцать первого подпункта 7), подпунктов 8), 9), 10), 13), 16) и 17) пункта 2, пункта 3 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 3 октября 2024 года

№ 130-VІIІ ЗРК