Закон Республики Казахстан

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в процессе производства, транспортировки, реализации и потребления тепловой энергии на коммунальные и производственные нужды, а также качественного функционирования и развития систем теплоснабжения и государственного регулирования в области теплоэнергетики.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) паспорт готовности – ежегодно выдаваемый документ, подтверждающий готовность теплопроизводящих и теплотранспортирующих субъектов к работе в осенне-зимний период;

2) индивидуальная система теплоснабжения – система теплоснабжения, обеспечивающая единственного потребителя тепловой энергией от автономного источника тепловой энергии без подключения к тепловым сетям централизованных и местных систем теплоснабжения для нужд отопления индивидуального жилого дома;

3) местная система теплоснабжения – система теплоснабжения, принадлежащая одному физическому или юридическому лицу либо входящая в состав общего имущества объекта кондоминиума и функционирующая для одного или нескольких потребителей тепловой энергии от одного или нескольких источников тепловой энергии по тепловым сетям, не являющимся сетями централизованной системы теплоснабжения;

4) тепловая сеть – система трубопроводов и устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенная для транспортировки и регулирования потока теплоносителя с целью передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

5) теплоноситель – жидкое или газообразное вещество (пар, воздух, вода и другие вещества), используемое для транспортировки тепловой энергии;

6) тепловая мощность – количество тепловой энергии, которое может быть выработано источником тепловой энергии, передано тепловыми сетями и (или) принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

7) теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание тепловой мощности;

8) схема развития теплоснабжения – документ, описывающий и обосновывающий комплекс действий по развитию теплоэнергетики соответствующей административно-территориальной единицы в целях обеспечения перспективной потребности в предоставлении услуги по обеспечению тепловой энергией с учетом особенностей соответствующей территории, разрабатываемый и утверждаемый в соответствии с настоящим Законом;

9) аварийная бронь теплоснабжения – минимальная потребляемая тепловая мощность или количество тепловой энергии, обеспечивающие безопасное для персонала и окружающей среды состояние теплопотребляющих установок потребителя тепловой энергии с полностью остановленным технологическим процессом;

10) надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения потребителей тепловой энергии;

11) технологическая бронь теплоснабжения – минимальная потребляемая тепловая мощность, необходимая потребителю тепловой энергии для завершения технологического процесса производства,

с продолжительностью времени в часах, по истечении которого может быть произведено отключение соответствующих теплопотребляющих установок и произведено снижение нагрузки до аварийной брони теплоснабжения;

12) система теплоснабжения – комплекс установок, предназначенных для производства, транспортировки и использования теплоносителя;

13) качество теплоснабжения – соответствие характеристик теплоснабжения термодинамическим параметрам, установленным законодательством Республики Казахстан;

14) субъекты теплоснабжения – теплопроизводящие и теплотранспортирующие субъекты;

15) теплопроизводящий субъект – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по производству тепловой энергии в соответствии с настоящим Законом;

16) теплотранспортирующий субъект – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по транспортировке и (или) реализации тепловой энергии в соответствии с настоящим Законом;

17) теплопотребляющие установки – комплекс устройств, предназначенных для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

18) теплоэнергетика – отрасль производства, транспортировки, реализации и потребления тепловой энергии;

19) плановые показатели теплоэнергетики – значение ключевых показателей, планируемых к достижению в краткосрочной перспективе;

20) фактические показатели теплоэнергетики – значения ключевых показателей на данный (текущий) период времени;

21) целевые показатели теплоэнергетики – значение ключевых показателей, планируемых к достижению в долгосрочной (стратегической) перспективе;

22) ключевые показатели теплоэнергетики – основные показатели (индикаторы) оценки состояния теплоэнергетики;

23) объекты теплоэнергетики – источники тепловой энергии, тепловые сети и теплопотребляющие установки;

24) уполномоченный орган в области теплоэнергетики (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области теплоэнергетики;

25) субъекты теплоэнергетики – субъекты теплоснабжения и потребители тепловой энергии;

26) тепловая энергия – энергетический ресурс, являющийся товаром, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей;

27) услуга по обеспечению тепловой энергией – совокупность услуг по производству, транспортировке и реализации тепловой энергии;

28) коммерческий учет тепловой энергии и (или) теплоносителя – установление количества и параметров тепловой энергии и (или) теплоносителя приборами коммерческого учета, а при их неисправности или отсутствии – расчетным способом для коммерческих взаиморасчетов;

29) транспортировка тепловой энергии – передача и распределение тепловой энергии, включающие в себя прием и доставку тепловой энергии и (или) теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя тепловой энергии;

30) потребитель тепловой энергии (далее – потребитель) – физическое или юридическое лицо, приобретающее тепловую энергию для собственного потребления и (или) дальнейшей продажи субпотребителю в соответствии с настоящим Законом;

31) источник тепловой энергии – теплоэлектроцентраль, котельные и другие устройства и (или) установки, предназначенные для производства тепловой энергии;

32) прибор коммерческого учета – техническое устройство, предназначенное для коммерческого учета тепловой энергии и (или) теплоносителя, разрешенное к применению в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

33) субпотребитель – потребитель, тепловые сети и (или) теплопотребляющие установки которого присоединены к тепловым сетям потребителя;

34) централизованная система теплоснабжения – система теплоснабжения от одного или нескольких источников тепловой энергии с транспортировкой теплоносителя потребителям по тепловым сетям с суммарной подключенной нагрузкой потребителей, превышающей двадцать мегаватт;

35) топливо – вещества, используемые в хозяйственной деятельности для производства тепловой энергии при их сжигании;

36) единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом (далее – информационная система уполномоченного органа) – информационная система уполномоченного органа по мониторингу и взаимодействию с субъектами теплоснабжения;

37) технологическое нарушение – отказ или повреждение оборудования источников тепловой энергии, тепловых сетей, в том числе вследствие возгорания или взрывов, отклонения от установленных режимов, несанкционированного отключения или ограничения работоспособности оборудования или его неисправности, которые привели к нарушению технологического процесса производства, передачи, потребления электрической и (или) тепловой энергии;

38) прямой потребитель – потребитель, тепловые сети которого подключены к коллекторам источников тепловой энергии теплопроизводящего субъекта, и (или) имеющий подключение к паропроводу источников тепловой энергии теплопроизводящего субъекта;

39) уполномоченный орган в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в области теплоэнергетики в части потребления тепловой энергии.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан в области теплоэнергетики

1. Законодательство Республики Казахстан в области теплоэнергетики основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участником которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.

Статья 3. Основные цели, задачи и принципы законодательного регулирования в области теплоэнергетики

1. Законодательное регулирование в области теплоэнергетики осуществляется в целях обеспечения единства управления теплоэнергетикой Республики Казахстан как особо важной системой жизнеобеспечения хозяйственно-экономического и социального комплексов страны.

2. Основными задачами законодательного регулирования в области теплоэнергетики являются:

1) обеспечение баланса интересов потребителей, субъектов теплоснабжения и государства;

2) обеспечение опережающего, устойчивого функционирования

и развития теплоэнергетики на основе плановых и программных документов

с наименьшими затратами;

3) обеспечение качества и надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, документов по стандартизации и условиями заключенных договоров, установленных настоящим Законом;

4) обеспечение реализации приоритетов государства по переходу к низкоуглеродному развитию и улучшению экологии, в том числе путем защиты окружающей среды от вредного воздействия деятельности объектов теплоэнергетики, а также развитие и обеспечение приоритетного использования систем централизованного теплоснабжения, основанных на высокоэффективной когенерации тепловой энергии, использовании энергоэффективных технологий и оборудования, возобновляемых источников энергии и иных источников энергии, позволяющих снизить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в окружающую среду;

5) определение ответственности субъектов теплоэнергетики, в том числе собственников объектов теплоэнергетики за безопасную и надежную эксплуатацию систем теплоснабжения;

6) обеспечение проведения мероприятий по повышению уровня энергоэффективости и внедрению технологий по энергосбережению, ресурсосбережению и обеспечение возможности применения оптимального сочетания различных источников энергии в теплоэнергетике;

7) приоритетная покупка тепловой энергии субъектами теплоснабжения у промышленных предприятий при утилизации избыточного тепла промышленных процессов с учетом технической и экономической целесообразности;

8) обеспечение стимулов для субъектов теплоснабжения, к которым применяется ценовое регулирование, к повышению операционной эффективности, снижению потерь тепловой энергии, повышению качества и надежности теплоснабжения;

9) обеспечение предсказуемости доходов от регулируемых услуг для субъектов теплоснабжения, к которым применяется ценовое регулирование, в случае утверждения долгосрочной инвестиционной программы;

10) расширение участия субъектов частного предпринимательства

в теплоэнергетике через механизм государственного частного партнерства

в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

11) обеспечение инвестиционной привлекательности теплоэнергетики;

12) совершенствование регулируемого рынка тепловой энергии;

13) рациональное и экономное потребление тепловой энергии;

14) обеспечение кредитования и субсидирования строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения;

15) развитие теплоэнергетики с учетом утвержденных схем развития теплоснабжения.

3. К основным принципам законодательства Республики Казахстан

в области теплоэнергетики относятся:

1) эффективное, экономически обоснованное, экологичное и системное планирование развития теплоэнергетики;

2) повышение энергоэффективности систем теплоснабжения;

3) обеспечение государственного контроля в области теплоэнергетики;

4) мониторинг и подотчетность субъектов теплоэнергетики;

5) справедливое государственное регулирование тарифов в области теплоэнергетики с учетом интересов субъектов теплоснабжения и потребителей централизованных и местных систем теплоснабжения для достижения надежного, устойчивого и качественного теплоснабжения;

6) доступность тепловой энергии для потребителей, в том числе за счет субсидий;

7) обеспечение государственной поддержки развития централизованных и местных систем теплоснабжения, в том числе путем кредитования и субсидирования строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения за счет бюджетных средств.

4. Центральные государственные органы, а также местные представительные и исполнительные органы не вправе вмешиваться в производственно-технологическую деятельность субъектов теплоснабжения, связанную с производством и транспортировкой тепловой энергии или с технологическим управлением этими процессами, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

Статья 4. Компетенция Правительства Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан:

1) разрабатывает основные направления государственной политики в области теплоэнергетики и организует их осуществление;

2) утверждает правила оказания государственной финансовой поддержки для достижения целевых показателей теплоэнергетики;

3) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 5. Компетенция уполномоченного органа

Уполномоченный орган:

1) формирует и реализует государственную политику в области теплоэнергетики в части производства, транспортировки и реализации тепловой энергии;

2) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты Республики Казахстан, технические регламенты, нормативно-технические документы в области теплоэнергетики в части производства, транспортировки и реализации тепловой энергии в соответствии с целями и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;

3) разрабатывает ключевые показатели теплоэнергетики в части производства и транспортировки тепловой энергии;

4) разрабатывает целевые показатели теплоэнергетики в части производства и транспортировки тепловой энергии;

5) утверждает ключевые и целевые показатели теплоэнергетики по соответствующим административно-территориальным единицам, секторам производства, транспортировки, реализации и потребления тепловой энергии, а также энергосбережения и повышения энергоэффективности, разработанные соответствующими уполномоченными органами;

6) разрабатывает и утверждает правила передачи данных теплопроизводящими и теплотранспортирующими субъектами

в информационную систему уполномоченного органа;

7) разрабатывает и утверждает правила кредитования строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

8) разрабатывает и утверждает правила субсидирования строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

9) осуществляет кредитование и субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения;

10) осуществляет координацию местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы при субсидировании затрат субъектов теплоснабжения на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов;

11) разрабатывает и утверждает правила субсидирования затрат субъектов теплоснабжения на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов;

12) ведет учет технологических нарушений в централизованных системах теплоснабжения;

13) участвует в работе комиссий субъектов теплоснабжения, функционирующих в централизованных системах теплоснабжения, по оценке готовности объектов теплоэнергетики и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования к работе в осенне-зимний период;

14) осуществляет международное сотрудничество по вопросам развития теплоэнергетики в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

15) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 6. Компетенция уполномоченного органа в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства

Уполномоченный орган в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства:

1) участвует в реализации государственной политики в области теплоэнергетики в части потребления тепловой энергии;

2) согласовывает, разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области теплоэнергетики в части потребления тепловой энергии в соответствии с целями и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;

3) разрабатывает и направляет в уполномоченный орган ключевые и целевые показатели теплоэнергетики в части потребления тепловой энергии;

4) в пределах своей компетенции разрабатывает и утверждает нормативно-техническую документацию в области теплоэнергетики в части потребления тепловой энергии;

5) осуществляет методическое обеспечение в области теплоэнергетики в части потребления тепловой энергии;

6) организует проведение научных исследований в области теплоэнергетики в части потребления тепловой энергии;

7) разрабатывает и утверждает типовые правила расчета норм потребления коммунальных услуг по реализации тепловой энергии для потребителей, не имеющих приборов коммерческого учета;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 7. Компетенция уполномоченного органа в области энергосбережения и повышения энергоэффективности

Уполномоченный орган в области энергосбережения и повышения энергоэффективности:

1) участвует в реализации государственной политики в области теплоэнергетики в части энергосбережения и повышения энергоэффективности;

2) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты Республики Казахстан в области теплоэнергетики в части энергосбережения и повышения энергоэффективности в соответствии с целями и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;

3) разрабатывает и направляет в уполномоченный орган ключевые и целевые показатели теплоэнергетики в части энергосбережения и повышения энергоэффективности;

4) разрабатывает и обеспечивает мониторинг исполнения планов по снижению теплопотребления объектами теплоэнергетики для достижения целевых показателей теплоэнергетики;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 8. Компетенция местных исполнительных органов

1. Местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения:

1) на основании правил разработки и утверждения схем развития теплоснабжения, утвержденных уполномоченным органом, разрабатывают долгосрочные и среднесрочные схемы развития теплоснабжения соответствующих административно-территориальных единиц и представляют на утверждение местному представительному органу;

2) осуществляют мониторинг состояния теплоэнергетики, в том числе в части оценки эксплуатационной надежности, технологической и экономической доступности тепловой энергии в порядке, определенном уполномоченным органом, и представляют в государственные органы отчетность по регионам в части подготовки к отопительному сезону на основе данных, полученных, в том числе от государственного органа по государственному энергетическому надзору и контролю;

3) проводят мониторинг исполнения схем развития теплоснабжения;

4) проводят сбор, актуализацию и опубликование информации о состоянии объектов теплоэнергетики;

5) ведут реестр субъектов теплоснабжения;

6) предоставляют в уполномоченный орган данные, полученные от субъектов теплоснабжения в рамках проведения мониторинга, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области теплоэнергетики;

7) ведут учет технологических нарушений в местных системах теплоснабжения;

8) согласовывают плановый ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей в местных системах теплоснабжения;

9) контролируют подготовку и осуществление ремонтно-восстановительных работ источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих установок потребителей в местных системах теплоснабжения и их функционирование в осенне-зимний период;

10) обращаются в суд и участвуют при рассмотрении судом дел по нарушениям законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики;

11) разрабатывают порядок предоставления социальной помощи

для отдельных категорий граждан Республики Казахстан для оплаты

или возмещения расходов по обеспечению энергосбережения и повышения энергоэффективности и расходов на оплату услуг по обеспечению тепловой энергией;

12) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возложенные на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

2. Местные исполнительные органы областей:

1) при необходимости обеспечивают финансирование разработки и реализации схем развития теплоснабжения районов и городов областного значения соответствующей области;

2) осуществляют общую координацию развития систем теплоснабжения области согласно разработанным схемам развития теплоснабжения;

3) ведут областной реестр субъектов теплоснабжения;

4) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возложенные на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

3. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы осуществляют субсидирование затрат теплопроизводящих субъектов на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы осуществляют субсидирование затрат субъектов теплоснабжения на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Статья 9. Компетенция местных представительных органов городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения

Местные представительные органы городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения:

1) утверждают схемы развития теплоснабжения;

2) утверждают порядок предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан Республики Казахстан для оплаты или возмещения расходов по обеспечению энергосбережения и повышения энергоэффективности и расходов на оплату услуг по обеспечению тепловой энергией;

3) осуществляют иные полномочия по обеспечению прав и законных интересов граждан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

Статья 10. Государственный контроль в области теплоэнергетики

1. Государственный контроль в области теплоэнергетики в части эксплуатации и технического состояния объектов теплоэнергетики, теплопроизводящих и теплотранспортирующих субъектов (далее – государственный контроль) осуществляется государственным органом по государственному энергетическому надзору и контролю и местными исполнительными органами в форме дистанционного контроля и проверки

в соответствии с настоящим Законом, расследования в соответствии

с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом на предмет соответствия деятельности субъектов (объектов) контроля требованиям законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики.

2. Государственный контроль в области теплоэнергетики осуществляется местными исполнительными органами на предмет соблюдения потребителями требований законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в области теплоэнергетики в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области теплоэнергетики осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и статьей 11 настоящего Закона.

3. Субъектами (объектами) контроля являются физические или юридические лица, имеющие объекты теплоэнергетики, теплопроизводящие и теплотранспортирующие субъекты.

4. Государственный орган по государственному энергетическому надзору и контролю осуществляет государственный контроль

в централизованной системе теплоснабжения за:

1) соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики, а также соблюдением технических и технологических норм при эксплуатации объектов теплоэнергетики;

2) соблюдением требований по безопасной эксплуатации объектов теплоэнергетики и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования;

3) качеством и надежностью теплоснабжения, безопасностью системы теплоснабжения;

4) недопуском или отстранением от работы работников, не прошедших проверку знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности;

5) подготовкой и осуществлением ремонтно-восстановительных работ теплопроизводящих и теплотранспортирующих субъектов, в том числе в осенне-зимний период.

5. Местные исполнительные органы осуществляют государственный контроль в местных системах теплоснабжения за:

1) соблюдением требований законодательства Республики Казахстан

в области теплоэнергетики, технических и технологических норм субъектами (объектами) контроля;

2) надежностью и качеством теплоснабжения, безопасностью системы теплоснабжения;

3) подготовкой и осуществлением ремонтно-восстановительных работ источников тепловой энергии, тепловых сетей и их функционированием, в том числе в осенне-зимний период.

Статья 11. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области теплоэнергетики

1. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области теплоэнергетики проводится в целях обеспечения безопасного, надежного и стабильного функционирования систем теплоснабжения Республики Казахстан.

2. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области теплоэнергетики проводится путем анализа информации, полученной по запросу местного исполнительного органа, по вопросам соблюдения законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики в пределах своей компетенции при поступлении информации о его нарушении.

3. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области теплоэнергетики проводится в отношении потребителей.

4. В случае выявления нарушений по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в области теплоэнергетики в действиях (бездействии) субъекта контроля в области теплоэнергетики местным исполнительным органом оформляется и направляется рекомендация об устранении нарушений в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушений.

5. Рекомендация об устранении нарушений должна быть вручена субъекту контроля в области теплоэнергетики лично под роспись или иным способом, подтверждающим факты отправки и получения.

Рекомендация об устранении нарушений, направленная одним из нижеперечисленных способов, считается врученной надлежащим образом в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в рекомендации о получении;

2) почтой – заказным письмом с уведомлением;

3) электронным способом – с даты отправки местным исполнительным органом на электронный адрес субъекта контроля в области теплоэнергетики, указанный в письме при запросе местного исполнительного органа.

6. Субъект контроля в области теплоэнергетики, получивший рекомендацию об устранении нарушений, обязан в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем ее вручения, представить в местный исполнительный орган план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их устранения, предусмотренных рекомендацией об устранении нарушений.

По истечении сроков, указанных в рекомендации об устранении нарушений, субъектом контроля в области теплоэнергетики предоставляется информация об исполнении рекомендации об устранении нарушений в местный исполнительный орган.

К предоставленной информации об исполнении рекомендации об устранении нарушений субъект контроля в области теплоэнергетики прилагает материалы, доказывающие факт устранения нарушения.

7. Субъект контроля в области теплоэнергетики в случае несогласия с нарушениями, указанными в рекомендации об устранении нарушений, вправе направить в местный исполнительный орган, направивший рекомендацию об устранении нарушений, возражение в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем ее вручения.

8. Неисполнение в установленный срок рекомендации об устранении нарушений влечет назначение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в области теплоэнергетики путем включения в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в области теплоэнергетики.

9. Профилактический контроль без посещения субъекта контроля в области теплоэнергетики проводится при возникновении обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящей статьи.

10. Профилактический контроль без посещения субъекта контроля в области теплоэнергетики проводится не более двух раз в течение года.

Статья 12. Дистанционный контроль

1. Дистанционный контроль проводится государственным органом по государственному энергетическому надзору и контролю и местными исполнительными органами (далее – органы контроля) на постоянной основе путем анализа деятельности субъектов (объектов) контроля на предмет выявления нарушений законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики, влияющих на безопасность, надежность и качество производства, передачи, реализации и потребления тепловой энергии.

2. Дистанционный контроль проводится органами контроля

в отношении субъектов (объектов) контроля, допустивших нарушения, согласно пункту 1 настоящей статьи на основании анализа деятельности субъектов (объектов) контроля и данных информационных систем, представленной отчетности субъектами (объектами) контроля, открытых источников, средств массовой информации, а также других сведений

о деятельности субъекта (объекта) контроля, в том числе информации, полученной в рамках межведомственного взаимодействия с государственными органами.

3. В случае выявления нарушений по результатам дистанционного контроля составляется заключение о результатах дистанционного контроля и направляется субъекту (объекту) контроля в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушений.

Форма заключения о результатах дистанционного контроля утверждается уполномоченным органом.

4. В рамках проведения дистанционного контроля органы контроля вправе:

1) запрашивать у субъектов (объектов) контроля и их должностных лиц в письменной форме сведения и документы либо их копии;

2) вызывать руководителя субъекта контроля либо его уполномоченного лица с целью получения необходимой информации, касающейся предмета дистанционного контроля.

5. Субъекты (объекты) контроля обязаны представить указанные

в запросе органов контроля сведения и документы в сроки, установленные органами контроля.

6. Заключение о результатах дистанционного контроля составляется в двух экземплярах. Один экземпляр заключения о результатах дистанционного контроля направляется субъекту (объекту) контроля, второй экземпляр остается в органе контроля.

Заключение о результатах дистанционного контроля, направленное одним из нижеперечисленных способов, считается врученным надлежащим образом в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в заключении о получении;

2) почтой – заказным письмом с уведомлением;

3) электронным способом – с даты отправки органом контроля на электронный адрес субъекта (объекта) контроля, указанный в письме при запросе органа контроля.

7. Субъект контроля, получивший заключение о результатах дистанционного контроля, обязан в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения, представить в орган контроля, проводивший дистанционный контроль, план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их устранения.

По истечении сроков, указанных в заключении о результатах дистанционного контроля, субъектом контроля предоставляется информация об исполнении заключения о результатах дистанционного контроля.

К предоставленной информации об исполнении заключения о результатах дистанционного контроля субъект контроля прилагает материалы, доказывающие факт устранения нарушения.

8. Субъект контроля в случае несогласия с нарушениями, указанными в заключении о результатах дистанционного контроля, вправе направить

в орган контроля, проводивший дистанционный контроль и направивший заключение о результатах дистанционного контроля, возражение в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения.

В возражении субъект контроля обязан изложить замечания и (или) доводы, которые направляются в орган контроля.

Орган контроля, проводивший дистанционный контроль, в течение десяти рабочих дней со дня получения возражения с учетом замечаний и (или) доводов принимает решение о принятии или об отказе от возражения с мотивированным обоснованием.

9. Неисполнение в установленный срок заключения о результатах дистанционного контроля является основанием для назначения внеплановой проверки субъекта (объекта) контроля в соответствии с настоящим Законом.

Статья 13. Проверки в области теплоэнергетики

1. Проверка субъекта (объекта) контроля (далее – проверка) – деятельность органов контроля в отношении субъекта (объекта) контроля на предмет соблюдения требований, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 10 настоящего Закона.

Проверка осуществляется с посещением субъекта (объекта) контроля, по результатам которой в случае выявления нарушений субъектом (объектом) контроля составляются акт о результатах проверки и предписание об устранении выявленных нарушений.

2. Проверки делятся на плановые и внеплановые.

3. Плановые проверки проводятся на основании акта о назначении проверки согласно годовому списку проверок, утвержденному органами контроля в срок до 10 декабря года, предшествующего году проведения плановой проверки.

Годовой список проверок формируется с учетом отнесения субъектов (объектов) контроля по степени износа основного оборудования и (или) количеству технологических нарушений и размещается на интернет-ресурсе органов контроля не позднее 20 декабря года, предшествующего году проведения проверок.

Субъекты (объекты) контроля по степени износа основного оборудования делятся на:

1) низкую степень риска – износ до 50 процентов;

2) среднюю степень риска – износ от 51 до 75 процентов;

3) высокую степень риска – износ свыше 75 процентов.

Субъекты (объекты) контроля по количеству технологических нарушений в соответствии с классификацией технологических нарушений, утверждаемой уполномоченным органом, делятся на:

1) низкую степень риска – наличие отказов II степени;

2) среднюю степень риска – наличие отказов I, II степени;

3) высокую степень риска – наличие аварий, отказов I, II степени.

Проверка субъектов (объектов) контроля, отнесенных к низкой степени риска, проводится не чаще одного раза в два года, за исключением внеплановых проверок.

Проверка субъектов (объектов) контроля, отнесенных к средней

и высокой степеням риска, проводится не чаще одного раза в год,

за исключением внеплановых проверок.

Годовой список проверок формируется с использованием информационных систем в автоматическом режиме на основе данных административных источников, а также информационных инструментов.

При отсутствии работающей информационной системы

в автоматическом режиме годовой список проверок формируется самостоятельно органами контроля с учетом степеней риска по износу основного оборудования и (или) количеству технологических нарушений.

При составлении органами контроля списка проверок и полугодовых списков профилактического контроля с посещением субъекта контроля

в области теплоэнергетики в отношении одних и тех же субъектов (объектов) контроля устанавливаются единые сроки периода проведения проверок.

Годовой список проверок в отношении субъектов (объектов) контроля формируется с обязательным указанием объектов, в отношении которых назначена проверка.

Внесение изменений и дополнений в годовой список проведения проверок осуществляется в случаях ликвидации, реорганизации проверяемого субъекта (объекта) контроля, изменения его наименования, а также возникновения чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера, введения режима чрезвычайного положения, возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий и связанных

с ними ограничений.

Форма годового списка проверок утверждается уполномоченным органом.

4. Орган контроля обязан уведомить в письменном виде субъект (объект) контроля либо его уполномоченное лицо, государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, о начале проведения проверки не менее чем за три рабочих дня до начала проверки с указанием даты ее начала, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

Уведомление о начале проведения проверки, направленное одним из нижеперечисленных способов, считается врученным надлежащим образом

в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в уведомлении о получении;

2) почтой – заказным письмом с уведомлением;

3) электронным способом – с даты отправки органом контроля на электронный адрес субъекта (объекта) контроля, указанный в письме при запросе органа контроля.

5. Внеплановой проверкой является проверка, назначаемая органом контроля по конкретным фактам и обстоятельствам, послужившим основанием для назначения внеплановой проверки в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля, с целью предупреждения и (или) устранения непосредственной угрозы жизни, здоровью человека, окружающей среде, правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства.

При проведении внеплановой проверки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3), 4), 5) и 6) пункта 6 настоящей статьи, орган контроля обязан известить субъект (объект) контроля о начале проведения внеплановой проверки субъекта (объекта) контроля не менее чем за сутки

до ее начала с указанием предмета проведения проверки субъекта (объекта) контроля.

6. Основаниями для проведения внеплановой проверки субъектов (объектов) контроля являются:

1) контроль исполнения мероприятий по результатам расследования аварий или отказов I степени в соответствии с классификацией технологических нарушений, утверждаемой уполномоченным органом;

2) неисполнение мероприятий, указанных в заключении о результатах дистанционного контроля, в том числе непредоставление информации об устранении выявленных нарушений, и (или) неустранение нарушения;

3) обращения физических и юридических лиц с приложением подтверждающих материалов, доказывающих факт нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики;

4) информация от официальных источников об авариях или отказах

I степени в соответствии с классификацией технологических нарушений, утверждаемой уполномоченным органом;

5) контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений по результатам плановой проверки, если субъект (объект) контроля более одного раза не предоставил информацию об устранении выявленных нарушений и (или) не устранил выявленные нарушения;

6) требование прокурора по конкретным фактам причинения либо угрозы причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

7) обращения государственных органов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, нарушенным правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства, а также нарушений требований законодательства Республики Казахстан, неустранение которых влечет причинение вреда жизни, здоровью человека, правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

8) поручение органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;

9) поручение первого руководителя вышестоящего государственного органа о принятии мер в отношении субъектов (объектов) контроля по нарушениям требований законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики.

7. Внеплановые проверки не проводятся в случаях анонимных обращений.

Статья 14. Порядок осуществления проверок

1. Должностные лица органа контроля, прибывшие для проверки, обязаны предъявить субъекту (объекту) контроля:

1) акт о назначении проверки;

2) служебное удостоверение либо идентификационную карту.

2. В акте о назначении проверки указываются:

1) дата и номер акта;

2) наименование государственного органа;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лиц, уполномоченных на проведение проверки;

4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, а также должностных лицах государственных органов и подведомственных организаций, привлекаемых для проведения проверки (при необходимости);

5) наименование субъекта (объекта) контроля, его место нахождения, идентификационный номер, перечень объектов;

6) вид проверки;

7) предмет проверки;

8) срок проведения проверки;

9) основания проведения проверки;

10) проверяемый период;

11) права и обязанности субъекта (объекта) контроля;

12) подпись должностного лица, уполномоченного подписывать акт;

13) подпись руководителя субъекта (объекта) контроля либо его уполномоченного лица о получении или об отказе в получении акта.

3. Началом проведения проверки считается дата вручения субъекту (объекту) контроля либо его уполномоченному лицу акта о назначении проверки.

Акт о назначении проверки, направленный одним из нижеперечисленных способов, считается врученным надлежащим образом

в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в уведомлении о получении;

2) почтой – заказным письмом с уведомлением;

3) электронным способом – с даты отправки органом контроля на электронный адрес субъекта (объекта) контроля, указанный в письме при запросе органа контроля.

Акт о назначении проверки регистрируется в журнале регистрации проверок органа контроля, назначившего проверку.

4. В случае отказа от получения акта о назначении проверки при его вручении нарочно в него вносится соответствующая запись и осуществляется видеозапись, фиксирующая факт отказа в принятии акта.

Отказ от получения акта о назначении проверки не является основанием для его неисполнения и отмены проверки.

5. В случаях отказа от получения акта о назначении проверки,

а также воспрепятствования доступу должностных лиц органа контроля

к субъекту (объекту) проверки, материалам, оборудованию, необходимым

для проведения проверки, составляется протокол об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

6. Проверка может проводиться только тем должностным лицом (лицами), которое (которые) указано (указаны) в акте о назначении проверки.

При этом состав должностных лиц, проводящих проверку, может изменяться по решению органа контроля, о чем субъект (объект) контроля уведомляется до начала участия в проверке лиц, не указанных в акте о назначении проверки, с указанием причины замены.

7. Сроки проведения проверки устанавливаются с учетом объема предстоящих работ, а также предмета проверки и не должны превышать:

1) при проведении плановых проверок для субъектов (объектов) контроля, отнесенных к высокой степени риска, двадцать рабочих дней, для субъектов (объектов) контроля, отнесенных к средней и низкой степени

риска, – пятнадцать рабочих дней;

2) при проведении внеплановых проверок – десять рабочих дней.

8. Срок проведения проверки может быть продлен при необходимости проведения специальных исследований, испытаний, экспертиз, а также в связи со значительным объемом работы только один раз руководителем органа контроля (либо лицом, его замещающим) на срок не более чем на тридцать рабочих дней.

Продление срока проведения проверки оформляется дополнительным актом о продлении сроков проверки с вручением уведомления субъекту (объекту) контроля до окончания срока проверки, в котором указываются дата и номер регистрации предыдущего акта о назначении проверки и причина продления.

9. Проверка может быть приостановлена только один раз руководителем органа контроля (либо лицом, его замещающим):

1) в случае проведения специальных исследований, испытаний и экспертиз со сроком, превышающим тридцать рабочих дней (до получения заключения);

2) при необходимости получения сведений и документов от третьих лиц со сроком, превышающим тридцать рабочих дней (до их получения);

3) при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих проведению проверки.

Приостановление проверки оформляется актом о приостановлении срока проверки с вручением уведомления субъекту (объекту) контроля до окончания срока проверки, в котором указываются дата и номер регистрации предыдущего акта о назначении проверки и причина приостановления.

После прекращения оснований для приостановления проверки, предусмотренных частью первой пункта 9 настоящей статьи, проверка возобновляется со срока приостановления.

Возобновление проверки оформляется актом о возобновлении проверки с вручением уведомления субъекту (объекту) контроля до окончания срока приостановления проверки, в котором указывается дата возобновления проверки.

Акт о приостановлении проверки и акт о возобновлении проверки, направленные одним из нижеперечисленных способов, считаются врученными надлежащим образом в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в уведомлении о получении;

2) почтой – заказным письмом с уведомлением;

3) электронным способом – с даты отправки органом контроля на электронный адрес субъекта (объекта) контроля, указанный в письме при запросе органа контроля.

10. По результатам проверки должностным лицом (лицами) органа контроля составляется акт о результатах проверки и в случае выявления нарушений – предписание об устранении выявленных нарушений.

При выявлении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики составляется протокол об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях при наличии оснований для возбуждения административного производства.

11. В акте о результатах проверки указываются:

1) дата и место составления акта;

2) наименование государственного органа;

3) дата и номер акта о назначении проверки (дополнительных актов

о продлении срока проверки, приостановлении проверки при их наличии);

4) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку;

5) наименование субъекта (объекта) контроля, его место нахождения или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта контроля, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки;

6) период проведения проверки;

7) вид проверки;

8) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;

9) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом

о результатах проверки, а также лицах, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или запись об отказе от подписи;

10) подпись должностного лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку.

В случае отсутствия нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики в акте о результатах проверки производится соответствующая запись.

12. В предписании об устранении выявленных нарушений указываются:

1) дата и место составления предписания;

2) наименование государственного органа;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность должностного лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку;

4) наименование субъекта (объекта) контроля, его место нахождения или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки (при наличии);

5) дата, место и период проведения проверки;

6) перечень выявленных нарушений в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики;

7) рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений и сроки их устранения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении

с предписанием субъекта (объекта) контроля либо его уполномоченного лица, их подписи или отказ от подписи;

9) подпись должностного лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку.

К предписанию об устранении выявленных нарушений прилагаются при их наличии заключения проведенных исследований (испытаний), экспертиз и другие документы или их копии, связанные с результатами проверки (акт осмотра поврежденного оборудования, записи технических средств контроля, приборов наблюдения и фиксации, регистрограммы, осциллограммы, выписки из оперативных журналов, объяснительные записки, схемы, чертежи, фото-, аудио- и видеоматериалы, опросные листы и другие материалы).

13. Формы акта о назначении проверки, акта о результатах проверки, акта о продлении проверки, акта о приостановлении проверки, акта о возобновлении проверки, предписания об устранении выявленных нарушений утверждаются уполномоченным органом.

14. Акт о результатах проверки, предписание об устранении выявленных нарушений составляются в трех экземплярах.

Органом контроля первые экземпляры акта о результатах проверки, предписания об устранении выявленных нарушений сдаются в электронной форме в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, в течение трех рабочих дней, вторые экземпляры на бумажном носителе под роспись или в электронной форме вручаются субъекту (объекту) контроля либо его уполномоченному лицу для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений и других действий, третьи экземпляры остаются у органа контроля.

Акт о результатах проверки, предписание об устранении выявленных нарушений, направленные одним из нижеперечисленных способов, считаются врученными надлежащим образом в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в акте о результатах проверки, предписании об устранении выявленных нарушений о получении;

2) почтой – заказным письмом с уведомлением;

3) электронным способом – с даты отправки органом контроля на электронный адрес субъекта (объекта) контроля, указанный в письме при запросе органа контроля.

15. Завершением срока проверки считается день вручения субъекту (объекту) контроля акта о результатах проверки не позднее срока завершения проверки, указанного в акте о назначении проверки (дополнительном акте

о продлении срока проверки при его наличии).

16. В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки субъект (объект) контроля либо его уполномоченное лицо не позднее пяти рабочих дней со дня вручения ему акта о результатах проверки излагает их в письменном виде, которые направляются в орган контроля.

Замечания и (или) возражения прилагаются к акту о результатах проверки, о чем делается соответствующая отметка.

17. Сроки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений определяются с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность его исполнения, и составляют не менее пяти рабочих дней с приложением плана мероприятий по устранению выявленных нарушений.

При определении сроков исполнения предписания об устранении выявленных нарушений учитываются:

1) наличие у субъекта (объекта) контроля организационных, технических и финансовых возможностей по устранению нарушений;

2) особенности технического состояния используемых производственных объектов;

3) сроки получения в государственных органах, местных исполнительных органах соответствующего разрешения или подачи уведомления, предусмотренного приложениями 1, 2 и 3 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», а также иных обязательных заключений, согласований и других документов, установленных законами Республики Казахстан.

18. В случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат субъект контроля не позднее пяти рабочих дней со дня вручения ему предписания об устранении выявленных нарушений вправе обратиться в орган контроля, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения выявленных нарушений с приложением плана мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их устранения.

В заявлении о продлении сроков устранения выявленных нарушений субъект контроля обязан изложить меры, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, и объективные причины продления сроков их устранения.

Орган контроля, проводивший проверку, в течение десяти рабочих дней со дня получения заявления о продлении сроков устранения выявленных нарушений с учетом изложенных доводов принимает решение о продлении сроков устранения выявленных нарушений и утверждении плана мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их устранения или об отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

Субъект (объект) контроля ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет органу контроля информацию

об исполнении плана мероприятий по устранению выявленных нарушений,

по которым наступил срок устранения.

К предоставленной информации об устранении выявленных нарушений субъект (объект) контроля прилагает материалы, доказывающие факт устранения нарушения.

Форма плана мероприятий по устранению выявленных нарушений утверждается уполномоченным органом.

19. По истечении срока устранения выявленных нарушений, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений, плане мероприятий

по устранению выявленных нарушений, субъект (объект) контроля в течение срока, установленного в предписании об устранении выявленных нарушений и плане мероприятий по устранению выявленных нарушений, обязан предоставить в орган контроля, проводивший проверку, информацию об устранении выявленных нарушений.

20. В случае непредоставления или неполного предоставления субъектом (объектом) контроля в установленный срок информации об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений, плана мероприятий по устранению выявленных нарушений орган контроля

в течение двух рабочих дней направляет субъекту (объекту) контроля запрос о необходимости предоставления информации об исполнении предписания

об устранении выявленных нарушений и плана мероприятий по устранению выявленных нарушений.

В случае непредоставления или неполного предоставления информации в установленный срок об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений, плана мероприятий по устранению выявленных нарушений орган контроля назначает внеплановую проверку, за исключением контроля исполнения предписания об устранении выявленных нарушений

по итогам внеплановой проверки.

21. В случае досрочного устранения выявленных нарушений, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений и плане мероприятий по устранению выявленных нарушений, субъект (объект) контроля обязан предоставить в орган контроля, проводивший проверку, информацию об устранении выявленных нарушений с приложением материалов, доказывающих факт устранения нарушений.

22. Итоги проверок могут быть обжалованы субъектом контроля

в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Рассмотрение вышестоящим государственным органом (должностным лицом) заявления субъекта (объекта) контроля об отмене акта о результатах проверки, предписания об устранении выявленных нарушений осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления.

Признание вышестоящим государственным органом результатов проверки недействительными является основанием для их отмены частично либо в полном объеме.

Акт о результатах проверки, предписание об устранении выявленных нарушений, признанных недействительными в полном объеме, не могут являться доказательством нарушения субъектами (объектами) контроля установленных законодательством Республики Казахстан требований.

23. Проверки могут проводиться во внеурочное время (ночное время суток, выходные или праздничные дни) при необходимости пресечения нарушений непосредственно в момент их совершения и проведения неотложных действий для закрепления доказательств в случаях:

1) когда необходимость проверки требует немедленного устранения технологических нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью работников субъекта теплоэнергетики и населения;

2) проверки соблюдения непрерывного режима работы технологического оборудования с учетом его специфики на предмет соответствия правил технической эксплуатации и проверки требований правил техники безопасности.

Решение по проведению проверки во внеурочное время оформляется приказом первого руководителя органов контроля либо лица, его замещающего.

Форма приказа о проведении проверки во внеурочное время утверждается уполномоченным органом.

24. Если в результате проведения проверки и (или) дистанционного контроля будет выявлен факт нарушения субъектом (объектом) контроля требований, установленных законодательством Республики Казахстан

в области теплоэнергетики, при наличии достаточных данных, указывающих на признаки состава административного правонарушения, должностные лица органов контроля в пределах полномочий принимают меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности, установленной законами Республики Казахстан.

Статья 15. Расследования в области теплоэнергетики

1. Расследование является самостоятельной формой контроля, осуществление которого определено Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом.

2. Целями расследования являются:

1) установление причин нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики и принятие соответствующих мер;

2) определение лица (лиц), допустившего (допустивших) нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики.

3. Основаниями для проведения расследования являются:

1) обращения физических и (или) юридических лиц, а также государственных органов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства в случаях, когда такой факт коснулся широкого круга лиц и требуется установить конкретное лицо (конкретных лиц), допустившее (допустивших) нарушение;

2) аварии, технологические нарушения, по которым возникает необходимость выяснения обстоятельств, предшествовавших им, установления их причин, характера нарушений условий эксплуатации технических устройств, технологических процессов, нарушений требований

в области теплоэнергетики, определения мероприятий по ликвидации последствий и предотвращению подобных аварий, технологических нарушений, материального ущерба, причиненного аварией, технологическим нарушением.

4. При наличии оснований, указанных в пункте 3 настоящей статьи, органом контроля принимается решение о проведении расследования.

5. Порядок проведения расследования устанавливается уполномоченным органом.

Порядок проведения расследования должен включать в себя:

1) случаи, при которых проводится расследование;

2) сроки и продолжительность проведения расследования;

3) сроки уведомления субъекта (объекта) контроля, государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции деятельность

в области правовой статистики и специальных учетов, заинтересованных государственных органов о начале проведения расследования;

4) порядок привлечения независимых экспертов и иных заинтересованных лиц;

5) условия и порядок образования состава комиссии по расследованию;

6) условия, сроки, порядок продления и приостановления расследования;

7) порядок оформления материалов расследования.

6. Сроки проведения расследования не должны превышать тридцать календарных дней и могут быть продлены только один раз на тридцать календарных дней.

7. По итогам проведения расследования органами контроля определяется (определяются) лицо (лица), допустившее (допустившие) нарушение требований законодательства Республики Казахстана в области теплоэнергетики, ставшее основанием для проведения расследования.

По итогам проведения расследования в отношении лица (лиц), допустившего (допустивших) нарушение, принимаются меры, предусмотренные законами Республики Казахстан.

Итоги проведения расследования публикуются на интернет-ресурсе органа контроля, за исключением сведений, составляющих государственные секреты либо иную охраняемую законами Республики Казахстан тайну.

Итоги расследования направляются в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, в течение трех рабочих дней.

Статья 16. Права и обязанности должностных лиц органов контроля

1. Должностные лица органов контроля при проведении государственного контроля имеют право:

1) получать беспрепятственный доступ к территории и помещениям субъекта (объекта) контроля;

2) получать документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом государственного контроля;

3) осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку;

4) использовать записи технических средств контроля, приборов наблюдения и фиксации, регистрограммы, осциллограммы, выписки из оперативных журналов, объяснительные записки, схемы, чертежи, фото-, аудио- и видеоматериалы, опросные листы и другие материалы, относящиеся к предмету государственного контроля;

5) вызывать субъект контроля для получения объяснений;

6) привлекать специалистов, консультантов и экспертов, а также должностных лиц государственных органов, подведомственных и иных организаций;

7) обращаться в суд и участвовать при рассмотрении судом дел

по нарушениям законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики, в том числе по нарушениям, выявленным по итогам государственного контроля.

2. Должностным лицам органов контроля запрещается предъявлять требования и обращаться с просьбами, не относящимися к предмету государственного контроля.

3. Должностные лица органов контроля при проведении государственного контроля обязаны:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные интересы субъектов (объектов) контроля;

2) проводить государственный контроль на основании и в строгом соответствии с порядком, установленным настоящим Законом;

3) не препятствовать установленному режиму работы субъектов (объектов) контроля в период проведения государственного контроля, если иное не предусмотрено настоящим Законом;

4) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные

в соответствии с законами Республики Казахстан полномочия

по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований законодательства Республики Казахстан;

5) не препятствовать субъекту (объекту) контроля либо его уполномоченному представителю присутствовать при проведении государственного контроля, давать разъяснения по вопросам, относящимся

к предмету государственного контроля;

6) предоставлять субъекту (объекту) контроля необходимую информацию, относящуюся к предмету государственного контроля;

7) вручить субъекту (объекту) контроля заключение о результатах дистанционного контроля, акт о результатах проверки, предписание об устранении выявленных нарушений;

8) обеспечить сохранность и конфиденциальность документов и сведений, полученных в результате проведения государственного контроля.

Статья 17. Права и обязанности субъекта (объекта) контроля либо его уполномоченного лица при осуществлении государственного контроля

1. Субъекты (объекты) контроля либо их уполномоченные лица при осуществлении государственного контроля вправе:

1) не допускать к проверке должностных лиц органов контроля, прибывших для проведения проверки, в случаях:

несоблюдения кратности проведения проверки;

превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки (дополнительных актах о продлении срока, приостановлении при их наличии) сроков проверки;

назначения проверки за период, выходящий за рамки промежутка времени, указанного в заявлении или сообщении о совершенных либо готовящихся уголовных правонарушениях, в иных обращениях о нарушениях прав и законных интересов физических и юридических лиц, государства;

поручения проведения проверки должностным лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий;

указания в одном акте о назначении проверки нескольких субъектов (объектов) контроля;

продления сроков проверки свыше срока, установленного настоящим Законом;

грубых нарушений требований, установленных настоящим Законом;

непредъявления должностными лицами органов контроля документов, указанных в пункте 1 статьи 14 настоящего Закона.

2) не представлять документы и сведения, если они не относятся

к предмету проверки, а также к периоду, указанному в акте о назначении проверки;

3) обжаловать заключение о результатах дистанционного контроля,

акт о назначении проверки, акт о результатах проверки, предписание об устранении выявленных нарушений, а также действия (бездействие) должностных лиц органов контроля в порядке, установленном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан;

4) не исполнять не основанные на законе запреты органов контроля или должностных лиц, ограничивающие деятельность субъектов (объектов) контроля;

5) фиксировать процесс осуществления государственного контроля,

а также отдельные действия должностных лиц органов контроля, проводимые ими в рамках государственного контроля, с помощью аудио-, фото-

и видеосъемки, не создавая препятствий деятельности должностных лиц органов контроля;

6) привлекать третьих лиц к участию в государственном контроле

в целях представления своих интересов и прав, а также осуществления третьими лицами действий, предусмотренных подпунктом 5) настоящего пункта.

2. Субъекты (объекты) контроля либо их уполномоченные лица при проведении органами контроля государственного контроля обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц органов контроля к территории и помещениям субъекта (объекта) контроля;

2) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной охраняемой законом тайны представлять должностным лицам органов контроля копии документов (сведений) на бумажных и электронных носителях, а также предоставлять доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом государственного контроля;

3) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о назначении проверки;

4) сделать отметку о получении на втором экземпляре заключения

о результатах дистанционного контроля, акта о результатах проверки в день окончания государственного контроля;

5) сделать отметку о получении на втором экземпляре предписания об устранении выявленных нарушений;

6) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период проведения государственного контроля, если иное не предусмотрено настоящим Законом либо иными законами Республики Казахстан;

7) обеспечить безопасность лиц, прибывших для проведения государственного контроля на объект контроля, от вредных и опасных производственных факторов воздействия в соответствии с установленными для данного объекта нормативами;

8) в случае получения акта о назначении проверки руководитель субъекта (объекта) контроля либо его уполномоченное лицо обязан (обязано) находиться на месте нахождения объекта контроля в назначенные сроки проверки.

Статья 18. Недействительность проверок, проведенных с грубым нарушением требований настоящего Закона

1. Проверки признаются недействительными, если они проведены органом контроля с грубым нарушением требований к организации и проведению проверки, установленных настоящим Законом.

2. К грубым нарушениям требований настоящего Закона относятся:

1) отсутствие оснований проведения проверки;

2) отсутствие акта о назначении проверки;

3) несоблюдение сроков проверки;

4) нарушение периодичности проведения проверки;

5) непредставление субъекту (объекту) контроля акта о назначении проверки;

6) назначение органами контроля проверки по вопросам, не входящим в их компетенцию.

Статья 19. Производственный контроль в области теплоэнергетики

1. Производственный контроль в области теплоэнергетики

(далее – производственный контроль) осуществляется на объектах теплоэнергетики теплопроизводящих и теплотранспортирующих субъектов

в централизованной системе теплоснабжения.

2. Задачами производственного контроля являются:

1) обеспечение выполнения требований законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики;

2) проведение мониторинга по безопасной эксплуатации объектов теплоэнергетики и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений;

3) обеспечение качества и надежности теплоснабжения, безопасности системы теплоснабжения;

4) осуществление работы работниками, прошедшими проверку знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности;

5) содержание оборудования, зданий и сооружений в состоянии эксплуатационной готовности;

6) своевременная подготовка и осуществление ремонтно-восстановительных работ теплопроизводящих и теплотранспортирующих субъектов, в том числе в осенне-зимний период;

7) анализ и разработка мер, направленных на соблюдение правил техники безопасности;

8) выявление обстоятельств и причин нарушений, влияющих на обеспечение безопасности производства работ;

9) координация работ, направленных на предупреждение технологических нарушений.

3. Теплопроизводящие и теплотранспортирующие субъекты

в централизованной системе теплоснабжения разрабатывают положение

о производственном контроле.

Типовое положение о производственном контроле разрабатывается и утверждается уполномоченным органом.

4. Должностное лицо, осуществляющее производственный контроль, назначается и освобождается актом руководителя теплопроизводящих и теплотранспортирующих субъектов по согласованию с территориальным подразделением государственного органа по государственному энергетическому надзору и контролю в части соответствия квалификационным требованиям, опыту работы и занимаемой должности

не ниже руководителя структурного подразделения.

5. Должностное лицо, осуществляющее производственный контроль, обязано:

1) разрабатывать план работ по осуществлению производственного контроля в подразделениях теплопроизводящих и теплотранспортирующих субъектов;

2) осуществлять производственный контроль за соблюдением работниками требований законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики;

3) организовывать и проводить проверки обеспечения безопасности эксплуатации объектов теплоэнергетики и производства работ;

4) организовывать разработку планов мероприятий по обеспечению безопасности и ликвидации технологических нарушений;

5) доводить до сведения работников теплопроизводящих, теплотранспортирующих субъектов информацию об изменении требований законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики;

6) вносить руководителю или лицу, его заменяющему, теплопроизводящего или теплотранспортирующего субъекта предложения по:

проведению мероприятий по обеспечению безопасности, устранению нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики;

приостановлению работ, осуществляемых с нарушениями требований законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики, создающих угрозу жизни, здоровью работников, или которые могут привести к технологическим нарушениям;

отстранению от работы работников, не прошедших своевременно подготовку, переподготовку по правилам технической эксплуатации и правилам техники безопасности;

7) представлять ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, либо по запросу (в случаях аварий и отказов І степени) отчет

в соответствии с задачами производственного контроля в территориальные подразделения государственного органа по государственному энергетическому надзору и контролю;

8) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан в области теплоэнергетики.

6. Должностное лицо, осуществляющее производственный контроль, имеет право:

1) беспрепятственного доступа к объектам теплоэнергетики и входящих в их состав зданиям, помещениям, сооружениям в любое время суток;

2) получать документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам).

Глава 4. ПЛАНИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ

Статья 20. Планирование в теплоэнергетике

1. Теплоэнергетика функционирует и развивается на основе документов Системы государственного планирования Республики Казахстан.

2. Государственные органы при разработке и утверждении документов Системы государственного планирования Республики Казахстан, применимых к теплоэнергетике, обязаны руководствоваться законодательством Республики Казахстан в области теплоэнергетики и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

3. Функционирование и развитие теплоэнергетики городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения осуществляются на основе долгосрочных и среднесрочных схем развития теплоснабжения.

4. Схемы развития теплоснабжения должны учитывать:

1) фактические показатели теплоэнергетики;

2) целевые показатели теплоэнергетики;

3) плановые показатели теплоэнергетики;

4) оптимальное сочетание различных систем теплоснабжения с учетом особенностей административно-территориальной единицы;

5) удовлетворение текущего и перспективного спроса на услугу по обеспечению тепловой энергией;

6) утвержденные генеральные планы населенных пунктов, схемы развития и застройки малых населенных пунктов;

7) равные условия к доступу и уровню оплаты услуг по обеспечению тепловой энергией всех потребителей (недискриминационный подход);

8) оптимальные решения развития теплоэнергетики с учетом требований по обеспечению качества и надежности теплоснабжения, минимального вредного воздействия на окружающую среду, развития энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, расширения использования возобновляемых источников энергии, обеспечения финансирования и иных факторов в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

5. Местные исполнительные органы при разработке схем развития теплоснабжения определяют сроки, размеры, приоритетность и источники финансирования мероприятий для достижения целевых показателей теплоэнергетики с учетом местных условий.

Статья 21. Мониторинг состояния теплоэнергетики

1. Уполномоченный орган, уполномоченный орган в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, государственный орган

по государственному энергетическому надзору и контролю и местные исполнительные органы осуществляют регулярный мониторинг состояния теплоэнергетики, включая сбор, актуализацию и опубликование информации о состоянии объектов теплоэнергетики и тепловых сетей области, города республиканского значения, столицы.

2. Мониторинг состояния теплоэнергетики осуществляется на основе фактических и плановых показателей теплоэнергетики, в том числе по секторам производства, транспортировки, реализации и потребления тепловой энергии, в соответствии с порядком, определяемым уполномоченным органом.

3. Местные исполнительные органы осуществляют регулярный мониторинг состояния теплоэнергетики области, города республиканского значения, столицы с целью исключения дискриминационного подхода к доступу и возможности оплаты услуг по обеспечению тепловой энергией.

4. Субъекты теплоснабжения, действующие в централизованной и местной системе теплоснабжения, посредством информационной системы уполномоченного органа предоставляют информацию о качестве и объемах теплоснабжения, режимах потребления тепловой энергии, состоянии оборудования, тепловых сетей и иного имущества, используемого для осуществления деятельности, мерах по модернизации, ремонту, реконструкции, замене указанного имущества, мерах по повышению энергоэффективности и снижению потерь тепловой энергии, мерах по внедрению технологий использования возобновляемых источников энергии,

а также иную информацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Потребители, потребляющие тепловую энергию не для бытовых нужд, предоставляют в местные исполнительные органы информацию

в соответствии с правилами мониторинга состояния теплоэнергетики, утвержденными уполномоченным органом.

6. Местные исполнительные органы и государственный орган по государственному энергетическому надзору и контролю вправе потребовать предоставления населению информации согласно пункту 4 настоящей статьи субъектами теплоснабжения в централизованных и местных системах теплоснабжения в соответствии с правилами мониторинга состояния теплоэнергетики.

Глава 5. ТАРИФООБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

Статья 22. Государственное регулирование тарифов в области теплоэнергетики

Государственное регулирование тарифов в области теплоэнергетики осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан

о естественных монополиях.

Статья 23. Применение государственного регулирования тарифов в системах теплоснабжения

1. Государственное регулирование тарифов на производство, транспортировку и реализацию тепловой энергии осуществляется

в централизованной системе теплоснабжения.

2. Государственное регулирование тарифов на производство, транспортировку и реализацию тепловой энергии в местных системах теплоснабжения осуществляется в следующих случаях, если:

1) объекты теплоснабжения находятся в собственности третьих лиц,

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан

о естественных монополиях;

2) объекты теплоснабжения относятся к общему имуществу объекта кондоминиума и в государственный орган, осуществляющий руководство в соответствующих сферах естественных монополий, обратилось более тридцати процентов числа потребителей (собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного жилого дома), являющихся участниками данной системы.

Глава 6. СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Статья 24. Системы теплоснабжения

1. В теплоэнергетике функционируют следующие системы теплоснабжения:

1) централизованная система теплоснабжения;

2) местная система теплоснабжения;

3) индивидуальная система теплоснабжения.

2. Отношения, возникающие между участниками систем теплоснабжения, регулируются настоящим Законом, правилами взаимодействия субъектов теплоснабжения и потребителей, утверждаемыми уполномоченным органом, и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 25. Централизованная система теплоснабжения

1. Участниками централизованной системы теплоснабжения являются субъекты теплоэнергетики, функционирующие в данной системе.

2. Теплопроизводящие субъекты осуществляют производство тепловой энергии и (или) теплоносителя для собственного потребления и (или) продажи теплотранспортирующим субъектам и (или) прямым потребителям, а также их субпотребителям при их наличии.

3. Теплотранспортирующие субъекты осуществляют транспортировку тепловой энергии и (или) теплоносителя, а также реализацию тепловой энергии потребителям.

4. Субъекты теплоснабжения, являющиеся одновременно теплопроизводящими и теплотранспортирующими субъектами, не заключают договор, предусмотренный подпунктом 1) пункта 1 статьи 30 настоящего Закона.

5. Государственные органы при прочих равных условиях (технических и экономических) обязаны принимать решение в пользу централизованной системы теплоснабжения при:

1) разработке и утверждении правовых актов;

2) разработке и утверждении программ, планов, документов Системы государственного планирования Республики Казахстан и иных документов;

3) разработке и утверждении схем развития теплоснабжения и иных документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства;

4) принятии иных решений, актов в рамках своей компетенции.

6. Самовольное подключение к тепловым сетям централизованных систем теплоснабжения (в том числе к сетям потребителей) запрещается.

Статья 26. Местная система теплоснабжения

1. Состав участников местной системы теплоснабжения определяется собственником местной системы теплоснабжения.

2. Участники местной системы теплоснабжения заключают договоры

в соответствии с настоящим Законом.

3. В случае, если суммарная подключенная нагрузка потребителей согласно выданным техническим условиям, включая выданных на период строительства, превышает двадцать мегаватт, собственник местной системы теплоснабжения обязан в течение трех месяцев с момента такого превышения подать заявление в местные исполнительные органы для изменения статуса местной системы теплоснабжения на статус централизованной системы теплоснабжения в реестре субъектов теплоснабжения.

4. Самовольное подключение к тепловым сетям местных систем теплоснабжения (в том числе к сетям потребителей) запрещается.

Статья 27. Индивидуальная система теплоснабжения

1. Участниками индивидуальной системы теплоснабжения являются потребители, функционирующие в данной системе.

2. Деятельность при организации и функционировании индивидуальных систем теплоснабжения регулируется настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Глава 7. СУБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛИ

Статья 28. Права и обязанности субъектов теплоснабжения и потребителей в централизованных системах теплоснабжения

1. Субъекты теплоснабжения в централизованных системах теплоснабжения имеют право:

1) отказать в подключении к принадлежащим им тепловым сетям, если такое подключение не соответствует техническим возможностям субъекта теплоснабжения, с предоставлением мотивированного технического обоснования;

2) ограничивать или прекращать реализацию тепловой энергии

в случае обнаружения факта самовольного подключения к системе теплоснабжения и в иных случаях, установленных настоящим Законом;

3) иметь доступ к теплопотребляющим установкам, тепловым сетям и приборам коммерческого учета, принадлежащим потребителям;

4) требовать возмещение убытков в случае возникновения перебоев

в технологическом процессе теплоснабжения вследствие возникновения нарушений в работе теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

2. Субъекты теплоснабжения в централизованных системах теплоснабжения обязаны:

1) выдавать технические условия на подключение к принадлежащим им тепловым сетям при наличии технической возможности;

2) при наличии технической возможности обеспечивать равные условия при подключении к принадлежащим им тепловым сетям, оказываемым услугам или товару;

3) продавать тепловую энергию и (или) теплоноситель надлежащего качества и в объеме в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области теплоэнергетики и заключенными договорами;

4) вести учет и контроль качества и объема тепловой энергии и (или) теплоносителя, поставляемых потребителям, принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений качества тепловой энергии;

5) не допускать перерывы в производстве тепловой энергии, кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

в области теплоэнергетики и заключенными договорами;

6) обеспечивать надежность и качество теплоснабжения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области теплоэнергетики и заключенными договорами;

7) возмещать убытки потребителей в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и заключенными договорами;

8) при изменении тарифов на услугу по обеспечению тепловой энергией уведомлять потребителей в сроки и порядке, которые предусмотрены законодательством Республики Казахстан и заключенными договорами;

9) содержать в надлежащем состоянии системы теплоснабжения, здания, сооружения, оборудование источников тепловой энергии и тепловых сетей, иное имущество в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области теплоэнергетики и внутренними документами субъекта теплоснабжения;

10) своевременно информировать собственников имущества субъекта теплоснабжения и иных заинтересованных лиц о необходимости ремонта, реконструкции, модернизации, замены имущества, используемого

в осуществлении деятельности в области теплоэнергетики;

11) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области теплоэнергетики и внутренними документами субъекта теплоснабжения, информировать собственников и иных заинтересованных лиц о возникновении аварий, нарушений в подаче тепловой энергии надлежащего объема и мощности, несчастных случаях;

12) информировать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области теплоэнергетики, государственный орган

по государственному энергетическому надзору и контролю, а также потребителей о возникших технологических нарушениях и несчастных

случаях;

13) обеспечивать готовность к отопительному сезону, получить

в установленном порядке паспорт готовности;

14) пользоваться информационной системой уполномоченного органа в соответствии с порядком функционирования информационной системы уполномоченного органа;

15) назначать первых руководителей, технических руководителей (главного инженера), руководителей службы (отдела) безопасности и охраны труда теплопроизводящих и теплотранспортирующих субъектов после прохождения квалификационной проверки знаний в порядке, определенном уполномоченным органом;

16) обеспечить прохождение квалификационной проверки знаний и наличие соответствующего доступа работников к осуществлению деятельности по эксплуатации, ремонту, наладке и монтажу, а также обследованию энергетического, тепломеханического оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей в порядке, определенном уполномоченным органом.

3. Собственники субъектов теплоснабжения обязаны обеспечить надлежащее функционирование объектов теплоснабжения.

4. Потребители в централизованных системах теплоснабжения имеют право:

1) получать технические условия на подключение к тепловой сети

в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) осуществлять присоединение к тепловым сетям в соответствии

с техническими условиями;

3) получать услугу по обеспечению тепловой энергией соответствующего качества и объема;

4) с учетом технических возможностей самостоятельно регулировать объем получаемой услуги по обеспечению тепловой энергией в соответствии с условиями договора;

5) получать от субъектов теплоснабжения информацию о качестве теплоснабжения, тарифах, порядке оплаты, режимах потребления тепловой энергии, состоянии оборудования источников тепловой энергии, тепловых сетей и иного имущества, используемого для осуществления деятельности, мерах по модернизации, ремонту, реконструкции, замене указанного имущества, мерах по повышению энергоэффективности и снижению потерь тепловой энергии, предпринимаемых субъектом теплоснабжения, а также иную информацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области теплоэнергетики и заключенными договорами;

6) на возмещение убытков, причиненных нарушениями условий заключенных договоров и ухудшением качества теплоснабжения субъектом теплоснабжения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Потребители в централизованных системах теплоснабжения обязаны:

1) выполнять технические условия для подключения к тепловым сетям;

2) заключать договор теплоснабжения с теплотранспортирующим субъектом, который осуществляет реализацию тепловой энергии;

3) поддерживать в надлежащем состоянии и обеспечивать безопасность эксплуатации систем теплоснабжения и приборов коммерческого учета, находящихся на их балансе;

4) соблюдать режимы потребления тепловой энергии, определенные договором;

5) оплачивать услугу по обеспечению тепловой энергией согласно условиям договора и установленным тарифам;

6) в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области теплоэнергетики и заключенным договором обеспечивать доступ к системам теплоснабжения, находящимся на балансе потребителей, и приборам коммерческого учета представителям субъектов теплоснабжения,

а также представителям государственного органа по государственному энергетическому надзору и контролю;

7) при эксплуатации тепловых сетей и теплопотребляющих установок в составе одного жилого дома или нежилого помещения не допускать изменения внутренних систем теплоснабжения (внутридомовых сетей) без согласования проектной документации с теплотранспортирующим субъектом;

8) самостоятельно или совместно с другими собственниками объекта кондоминиума в соответствии с правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, утверждаемыми уполномоченным органом совместно

с уполномоченными органами в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства и в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, нести расходы и принимать меры по повышению энергоэффективности, снижению потерь тепловой энергии объекта кондоминиума в части, касающейся общего имущества;

9) незамедлительно уведомлять субъект теплоснабжения о выходе из строя приборов коммерческого учета или нарушении режима потребления тепловой энергии;

10) при изменении схемы теплоснабжения внутридомовых сетей внутри квартир и нежилых помещений многоквартирного жилого дома осуществлять разработку проекта реконструкции системы теплоснабжения многоквартирного жилого дома и письменно согласовывать его с не менее чем двумя третьими от общего числа собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома.

6. Собственники квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома обязаны оплачивать тепловую энергию, потребляемую для отопления помещений общего пользования в многоквартирном жилом доме,

в соответствии с правилами учета тепловой энергии и теплоносителя.

Статья 29. Права и обязанности субъектов теплоснабжения и потребителей в местных системах теплоснабжения

1. Субъекты теплоснабжения в местных системах теплоснабжения имеют право:

1) ограничивать или прекращать реализацию тепловой энергии

в случае обнаружения факта самовольного подключения к системе теплоснабжения и случаях, определенных настоящим Законом;

2) иметь доступ к приборам коммерческого учета, принадлежащим потребителям;

3) заключать соответствующие договоры с потребителями на основе типовых договоров.

2. Субъекты теплоснабжения в местных системах теплоснабжения обязаны:

1) в случаях, предусмотренных статьей 23 настоящего Закона, заключать договоры с потребителями на основе типовых договоров;

2) продавать тепловую энергию надлежащего качества и в объеме

в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области теплоэнергетики и заключенными договорами;

3) обеспечивать надежность и качество теплоснабжения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области теплоэнергетики и заключенными договорами;

4) при изменении тарифов или цен на услугу по обеспечению тепловой энергией уведомлять потребителей в сроки и порядке, которые предусмотрены законодательством Республики Казахстан и заключенными договорами;

5) содержать в надлежащем состоянии системы теплоснабжения, здания, сооружения, оборудование источников тепловой энергии и тепловых сетей, иное имущество в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области теплоэнергетики и внутренними документами субъекта теплоснабжения;

6) информировать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области теплоэнергетики, местные исполнительные органы и потребителей о возникших технологических нарушениях и несчастных случаях;

7) обеспечивать готовность к отопительному сезону, получить

в установленном порядке паспорт готовности;

8) возмещать убытки потребителей в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и заключенными договорами.

3. Потребители в местных системах теплоснабжения имеют право:

1) заключать договоры с субъектами теплоснабжения на основе типовых договоров;

2) получать услугу по обеспечению тепловой энергией надлежащего качества и в объеме в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области теплоэнергетики и заключенными договорами;

3) самостоятельно регулировать объем получаемой услуги

по обеспечению тепловой энергией с учетом технических возможностей

или в соответствии с заключенным договором;

4) получать услугу по обеспечению тепловой энергией по установленным тарифам в случаях, предусмотренных статьей 23 настоящего Закона, либо по ценам, определяемым в договоре;

5) получать от субъектов теплоснабжения информацию о качестве теплоснабжения, тарифах или ценах, порядке оплаты, режимах потребления тепловой энергии, состоянии оборудования источников тепловой энергии, тепловых сетей и иного имущества, используемого для осуществления деятельности, мерах по модернизации, ремонту, реконструкции, замене указанного имущества, мерах по повышению энергоэффективности и снижению потерь тепловой энергии, предпринимаемых субъектом теплоснабжения, а также иную информацию в соответствии

с законодательством Республики Казахстан в области теплоэнергетики и заключенными договорами;

6) на возмещение убытков, причиненных нарушениями условий заключенных договоров и ухудшением качества теплоснабжения субъектом теплоснабжения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

7) требовать от субъекта теплоснабжения исключения из договора или проекта договора положений, противоречащих законодательству Республики Казахстан.

4. Потребители в местных системах теплоснабжения обязаны:

1) заключать типовые договоры с субъектами теплоснабжения

в случаях, предусмотренных статьей 23 настоящего Закона;

2) поддерживать в надлежащем состоянии и обеспечивать безопасность эксплуатации систем теплоснабжения и приборов коммерческого учета, находящихся на их балансе;

3) соблюдать режимы потребления тепловой энергии, определенные договором;

4) оплачивать услуги по обеспечению тепловой энергией согласно условиям договоров и установленным тарифам;

5) в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области теплоэнергетики и договором обеспечивать доступ к системам теплоснабжения, находящимся на балансе потребителей, и приборам коммерческого учета представителям субъектов теплоснабжения и местных исполнительных органов;

6) самостоятельно или совместно с другими собственниками объекта кондоминиума в соответствии с правилами учета тепловой энергии и теплоносителя нести расходы и принимать меры по повышению энергоэффективности, снижению потерь тепловой энергии объекта кондоминиума в части, касающейся общего имущества.

5. Собственники квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома обязаны оплачивать тепловую энергию, потребляемую для отопления помещений общего пользования в многоквартирном жилом доме,

в порядке, определенном правилами учета тепловой энергии и теплоносителя.

Глава 8. ДОГОВОРЫ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

Статья 30. Виды договоров между субъектами теплоснабжения и потребителями

1. Отношения между субъектами теплоснабжения и потребителями регулируются следующими договорами:

1) договоры на оказание услуг по производству тепловой энергии, заключаемые между теплопроизводящими субъектами с одной стороны и теплотранспортирующими субъектами или прямыми потребителями с другой стороны;

2) договоры на оказание услуг по реализации тепловой энергии, заключаемые между потребителями, за исключением прямых потребителей с одной стороны и теплотранспортирующими субъектами с другой стороны.

2. Договоры, регулирующие правоотношения в рамках систем централизованного теплоснабжения, заключаются на основе типовых договоров.

3. Типовой договор на оказание услуг по производству тепловой энергии и типовой договор на оказание услуг по реализации тепловой энергии утверждаются уполномоченным органом в сфере естественных монополий по согласованию с уполномоченным органом.

Статья 31. Договор на оказание услуг по производству тепловой энергии

1. Договор на оказание услуг по производству тепловой энергии должен содержать:

1) качество и объем поставляемой тепловой энергии и (или) теплоносителя;

2) порядок расчетов за услугу согласно утвержденному тарифу;

3) условия оказания услуг;

4) права, обязанности и ответственность сторон;

5) условия расторжения договора.

2. В договоре на оказание услуг по производству тепловой энергии могут содержаться иные условия по соглашению сторон.

Статья 32. Договор на оказание услуг по реализации тепловой энергии

1. Потребители приобретают тепловую энергию у теплотранспортирующего субъекта на основании договора на оказание услуг по реализации тепловой энергии.

2. Договор на оказание услуг по реализации тепловой энергии заключается потребителем с теплотранспортирующим субъектом, к чьим тепловым сетям подключены теплопотребляющие установки потребителя.

3. В соответствии с договором на оказание услуг по реализации тепловой энергии теплотранспортирующий субъект обязуется подавать потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию, соответствующую количественным и качественным параметрам, установленным законодательством Республики Казахстан в области теплоэнергетики и договором на оказание услуг по реализации тепловой энергии, а потребитель обязуется оплачивать за потребленную тепловую энергию, а также обеспечивать соблюдение установленного договором режима потребления тепловой энергии, надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых тепловых сетей, теплопотребляющих установок и приборов коммерческого учета.

4. Договор на оказание услуг по реализации тепловой энергии заключается с потребителем при наличии у него необходимого оборудования, присоединенного к тепловым сетям теплотранспортирующего субъекта,

в соответствии с правилами пользования тепловой энергией, утвержденными уполномоченным органом, и приборов коммерческого учета.

5. Договор на оказание услуг по реализации тепловой энергии должен содержать:

1) права, обязанность и ответственность сторон;

2) качество и объем поставляемой тепловой энергии;

3) условия ограничения и прекращения поставки тепловой энергии;

4) режим подачи и потребления тепловой энергии;

5) размер тарифа;

6) график поставки тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха;

7) границы раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;

8) данные о субпотребителях (при их наличии);

9) условия расторжения договора;

10) метод отчетности и выставления счетов потребителю, включая соответствующие требования к приборам коммерческого учета;

11) порядок досудебного и судебного урегулирования споров.

6. В договоре на оказание услуг по реализации тепловой энергии могут содержаться иные условия по соглашению сторон.

В случае отказа со стороны потребителя включать иные условия

в договор на оказание услуг по реализации тепловой энергии стороны заключают такой договор без иных условий.

7. Договор на оказание услуг по реализации тепловой энергии

в отношении многоквартирного жилого дома предусматривает поставку тепловой энергии в объемах, необходимых для предоставления услуг по обеспечению тепловой энергией собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома, а также для использования на содержание общего имущества объекта кондоминиума (включая потери тепловой энергии во внутридомовых сетях). Такой договор считается заключенным со всеми собственниками квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома с даты первого фактического подключения многоквартирного жилого дома к сетям теплотранспортирующего субъекта.

8. Потребитель, являющийся собственником квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома, не вправе отказаться от договора на оказание услуг по реализации тепловой энергии в одностороннем порядке, если дом подключен к централизованной или местной системе теплоснабжения.

Глава 9. ТОПЛИВО ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Статья 33. Требования к качеству топлива для теплоснабжения

Требования к качеству топлива в отношении источников тепловой энергии, работающих в централизованных системах теплоснабжения и местных системах теплоснабжения, определяются в нормативных технических документах, утверждаемых уполномоченным органом.

Статья 34. Ответственность и обязанность сторон, связанные с поставками и использованием топлива для теплоснабжения

1. Поставщики топлива обязаны обеспечивать бесперебойную поставку топлива, соблюдение графика поставок топлива согласно условиям договоров поставки.

2. Ответственность поставщиков топлива для источников тепловой энергии предусматривается в договорах поставки.

3. Субъекты теплоснабжения, эксплуатирующие источники тепловой энергии, работающие в централизованных системах теплоснабжения и местных системах теплоснабжения, ежегодно представляют отчет в местные исполнительные органы о приобретении и расходовании топлива с указанием подтверждающих документов в отношении качества и количества приобретенного и израсходованного топлива в порядке, определенном уполномоченным органом.

4. Местные исполнительные органы осуществляют сбор информации о количестве и виде использованного топлива в индивидуальных системах теплоснабжения в соответствии с правилами мониторинга состояния теплоэнергетики.

5. Местные исполнительные органы формируют и публикуют на своем интернет-ресурсе сводный отчет по качеству и количеству топлива в рамках проводимого мониторинга согласно статье 21 настоящего Закона и представляют его в уполномоченный орган.

Глава 10. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

Статья 35. Технические и технологические нормы при эксплуатации объектов теплоэнергетики

Уполномоченный орган совместно с уполномоченным органом

в области энергосбережения и повышения энергоэффективности утверждают нормативные технические документы в области теплоэнергетики и энергоэффективности, содержащие технические и технологические нормы при эксплуатации объектов теплоэнергетики, зданий, сооружений, оборудования, используемых для производства и транспортировки тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения и местных системах теплоснабжения.

Статья 36. Общие положения безопасности в области теплоэнергетики и обеспечение сохранности объектов теплоэнергетики

1. Организационные мероприятия при эксплуатации оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей, теплопотребляющих установок потребителей должны обеспечивать безопасность для жизни, здоровья человека и окружающей среды.

2. Объектами технического регулирования и стандартизации являются тепловая энергия и оборудование, предназначенное для производства, транспортировки и потребления тепловой энергии.

3. Параметры тепловой энергии для отопления в тепловых сетях должны соответствовать установленному температурному графику.

4. Охрана наиболее важных объектов теплоэнергетики осуществляется специальными службами военизированной охраны или подразделениями Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Перечни таких объектов устанавливаются Правительством Республики Казахстан.

5. Запрещаются производство строительных, монтажных, земляных, погрузочно-разгрузочных работ, поисковых работ, связанных с устройством скважин и шурфов, обустройство площадок, стоянок автомобильного транспорта, размещение рынков, строений, сооружений, складирование материалов, сооружение ограждений и заборов, сброс и слив едких коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов в охранных зонах тепловых сетей без согласования с субъектами теплоэнергетики, в ведении которых находятся тепловые сети.

6. Имущество теплопроизводящих, теплотранспортирующих субъектов, функционирующих в рамках централизованных систем теплоснабжения, участвующее в едином технологическом процессе производства и транспортировки электрической и (или) тепловой энергии, является неделимым.

7. В централизованных системах теплоснабжения купля-продажа, передача в аренду или доверительное управление источников тепловой энергии и тепловых сетей и (или) их отдельных частей осуществляются с предварительного уведомления уполномоченного органа и государственного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий.

Статья 37. Требования безопасности при проектировании и эксплуатации оборудования в области теплоэнергетики

1. При проектировании и эксплуатации оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей должно быть обеспечено выполнение требований, установленных настоящим Законом и техническими регламентами.

2. Оборудование объектов теплоэнергетики должно соответствовать техническим требованиям, установленным техническими регламентами.

Статья 38. Требования безопасности к энергетическому, тепломеханическому оборудованию и материалам, используемым при производстве, транспортировке и потреблении тепловой энергии

1. Производимые в Республике Казахстан и ввозимые на ее территорию энергетическое, тепломеханическое оборудование и материалы, используемые при производстве, транспортировке и потреблении тепловой энергии, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.

2. Энергетическое, тепломеханическое оборудование и материалы, используемые при производстве, транспортировке и потреблении тепловой энергии должны соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья человека и окружающей среды.

3. Ввод в эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей, теплопотребляющих установок потребителей, подлежащих подтверждению соответствия требованиям, установленным техническими регламентами, без подтверждения соответствия согласно законодательству Республики Казахстан о техническом регулировании не допускается.

4. Оборудование источников тепловой энергии и тепловых сетей, теплопотребляющие установки потребителей должны находиться

в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия.

Статья 39. Коммерческий учет тепловой энергии и (или) теплоносителя в централизованных системах теплоснабжения и местных системах теплоснабжения

1. Коммерческий учет тепловой энергии и (или) теплоносителя осуществляется следующими способами:

1) расчетным – на основании договорных значений и величин, рассчитанных и определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и нормативными техническими документами;

2) приборным – на основании данных, полученных с установленных и введенных в эксплуатацию приборов коммерческого учета.

2. Основным способом коммерческого учета тепловой энергии и (или) теплоносителя является приборный способ.

3. Границы применения расчетного способа определяются

в соответствии с правилами учета тепловой энергии и теплоносителя.

4. Реализация и потребление тепловой энергии и (или) теплоносителя

в централизованных системах теплоснабжения осуществляются при условии их коммерческого учета во всех точках приема-передачи тепловой энергии

и (или) теплоносителя между субъектами теплоэнергетики.

5. Реализация и потребление тепловой энергии и (или) теплоносителя

в местных системах теплоснабжения осуществляются при условии их коммерческого учета, если иное не предусмотрено договорами между субъектами теплоэнергетики. Коммерческий учет тепловой энергии и (или) теплоносителя в местных системах теплоснабжения осуществляется в точках приема-передачи тепловой энергии, определенных договорами между субъектами теплоэнергетики.

6. В централизованных системах теплоснабжения на вновь вводимых объектах не допускается подключение теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям теплопроизводящего или теплотранспортирующего субъекта без оборудования точек приема-передачи тепловой энергии и (или) теплоносителя соответствующими приборами коммерческого учета.

7. Приобретение, установка, поверка и эксплуатация приборов коммерческого учета в централизованной системе теплоснабжения осуществляются самим потребителем, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящей статьи.

8. В централизованных и местных системах теплоснабжения общедомовые и поквартирные приборы коммерческого учета во вновь вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домах приобретаются

и устанавливаются застройщиком до получения акта приемки объекта

в эксплуатацию.

9. В централизованных системах теплоснабжения приобретение, установка, поверка и текущая эксплуатация общедомовых приборов коммерческого учета для многоквартирных жилых домов, ранее введенных

в эксплуатацию, производятся теплотранспортирующим субъектом. Затраты на приобретение, установку, поверку и текущую эксплуатацию общедомовых приборов коммерческого учета в последующем включаются в тариф на услугу по передаче и распределению тепловой энергии.

10. После ввода в эксплуатацию общедомового прибора коммерческого учета многоквартирного жилого дома теплотранспортирующий субъект на безвозмездной основе принимает его на свой баланс.

11. Объемы потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на отопление, горячее водоснабжение для потребителей в многоквартирных жилых домах, имеющих установленные поквартирные приборы коммерческого учета, определяются правилами учета тепловой энергии и теплоносителя.

12. Требования к приборам коммерческого учета, а также порядок автоматизации учета тепловой энергии и (или) теплоносителя устанавливаются настоящим Законом и правилами учета тепловой энергии и теплоносителя.

Статья 40. Особенности учета тепловой энергии субпотребителями

1. Субпотребители по взаимному согласию с потребителем заключают договор покупки тепловой энергии и (или) теплоносителя. Договор может содержать условия возмещения обоснованных затрат потребителя на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловых сетях, обеспечения совместной эксплуатации оборудования и тепловых сетей потребителя, обеспечения технического учета и компенсации затрат потребителя на подключение и строительство его тепловых сетей.

2. Субпотребители в системе теплоснабжения, в которой заключаются типовые договоры на оказание услуг по реализации тепловой энергии, могут заключать типовой договор теплоснабжения с теплотранспортирующим субъектом, к чьим тепловым сетям подключен потребитель, или типовой договор на оказание услуги по производству тепловой энергии

с теплопроизводящим субъектом, к коллекторам источников тепловой энергии которых подключен прямой потребитель.

3. Типовой договор на оказание услуг по реализации тепловой энергии с теплотранспортирующим субъектом, к чьим тепловым сетям подключен потребитель, и типовой договор на оказание услуги по производству тепловой энергии с теплопроизводящим субъектом заключаются при условии возмещения обоснованных затрат потребителя на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловых сетях, рассчитанных в соответствии с порядком, определяемым уполномоченным органом, заключения договора

с потребителем по совместной эксплуатации оборудования и тепловых сетей и компенсации затрат потребителя на подключение и строительство его тепловых сетей.

4. При заключении типового договора на оказание услуг по реализации тепловой энергии с теплотранспортирующим субъектом или типового договора на оказание услуги по производству тепловой энергии

с теплопроизводящим субъектом субпотребитель обязан обеспечить установку приборов коммерческого учета.

Статья 41. Ограничение и прекращение теплоснабжения при возникновении технологических нарушений

1. Для принятия неотложных мер по предотвращению и (или) ликвидации технологических нарушений теплопроизводящие или теплотранспортирующие субъекты вправе прекратить подачу тепловой энергии и отключить теплопотребляющие установки потребителя, ограничить подачу тепловой энергии и (или) теплоносителя или произвести перерыв в ее подаче, при этом незамедлительно проинформировав потребителей и местные

исполнительные органы о причинах и сроках отключения или ограничения.

2. Для теплопотребляющих установок потребителей, использующих

в производственном цикле непрерывные технологические процессы, внезапное отключение которых может вызвать опасность для жизни, здоровья человека, людей, окружающей среды, теплотранспортирующими субъектами (теплопроизводящими субъектами для прямых потребителей) подача тепловой энергии и (или) теплоносителя должна быть снижена до уровня технологической брони теплоснабжения.

3. При ограничении потребления до уровня аварийной брони теплоснабжения потребитель не вправе включать теплопотребляющие установки, не входящие в состав аварийной брони теплоснабжения.

4. Потребитель для принятия неотложных мер по предотвращению

и (или) ликвидации технологических нарушений имеет право отключить собственные теплопотребляющие установки с незамедлительным уведомлением субъекта теплоснабжения о причинах и сроках отключения.

5. В централизованных системах теплоснабжения субъектами теплоснабжения разрабатываются графики ограничения и аварийного отключения потребителей по согласованию с местными исполнительными органами соответствующей административно-территориальной единицы.

6. Графики, указанные в пункте 5 настоящей статьи, составляются ежегодно и вводятся при возникновении дефицита топлива, тепловой энергии и мощности и (или) нарушении циркуляции теплоносителя в тепловых сетях для предотвращения возникновения и развития технологических нарушений, их ликвидации и исключения неорганизованных отключений потребителей.

7. При определении величины и очередности ограничения потребителей должны учитываться государственное, хозяйственное, социальное значение и технологические особенности производства потребителя, для того чтобы ущерб от введения графиков ограничения и аварийного отключения потребителей был минимальным.

8. Перечень потребителей, не подлежащих включению в графики, указанные в пункте 5 настоящей статьи, утверждается субъектами теплоснабжения по согласованию с местными исполнительными органами соответствующей административно-территориальной единицы.

9. Действие настоящей статьи не распространяется на индивидуальные системы теплоснабжения.

Глава 11. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ

Статья 42. Требования к энергосбережению, повышению энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии при производстве, транспортировке и реализации тепловой энергии

1. Субъекты теплоснабжения при производстве, транспортировке и реализации тепловой энергии обязаны соблюдать требования по энергосбережению и повышению энергоэффективности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности.

2. В централизованных системах теплоснабжения и местных системах теплоснабжения при модернизации, замене или дополнительном строительстве базовой мощности введение источников тепловой энергии, использующих возобновляемые источники энергии, необходимо рассматривать как приоритетную альтернативу при экономической и технической целесообразности.

В случае введения источников тепловой энергии, использующих возобновляемые источники энергии, данные источники используются для покрытия базовой нагрузки тепловой сети.

3. Уполномоченный орган по согласованию с местными исполнительными органами имеет право обязать субъектов теплоснабжения провести оценку технической возможности и затрат на перевод принадлежащих им источников тепловой энергии, относящихся

к централизованной и местной системе теплоснабжения, на использование природного газа или иного экологически чистого топлива. Результаты оценки технической возможности и затрат должны использоваться при разработке инвестиционных программ (планов) субъектов теплоснабжения.

Статья 43. Требования к энергосбережению и повышению энергоэффективности при потреблении тепловой энергии

1. Потребители при потреблении тепловой энергии обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности.

2. Уполномоченный орган в области энергосбережения и повышения энергоэффективности совместно с уполномоченным органом в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства утверждают нормы потребления тепловой энергии.

3. Уполномоченный орган в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по согласованию с уполномоченным органом в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства утверждает порядок и требования по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилых и нежилых помещениях.

4. Собственники объекта кондоминиума обеспечивают соблюдение требований по энергосбережению и повышению энергоэффективности, в том числе в части непревышения уровня потерь тепловой энергии, при использовании общего имущества объекта кондоминиума.

5. Действие пунктов 2, 3 и 4 настоящей статьи не распространяется на индивидуальные системы теплоснабжения.

Статья 44. Направления государственной поддержки энергосбережения и повышения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии в теплоэнергетике Государственная поддержка энергосбережения и повышения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии в теплоэнергетике осуществляется по следующим направлениям:

1) стимулирование энергосбережения и повышения энергоэффективности при производстве, транспортировке и потреблении тепловой энергии, в том числе посредством развития централизованных систем теплоснабжения;

2) стимулирование использования энергосберегающего оборудования;

3) реализация комплексного плана повышения энергоэффективности;

4) стимулирование производства тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии;

5) предоставление юридическим лицам, осуществляющим проектирование, строительство и эксплуатацию объектов по использованию возобновляемых источников энергии, благоприятных условий и поддержки, предусмотренной законодательством Республики Казахстан в области поддержки использования возобновляемых источников энергии;

6) стимулирование и создание условий для энергосбережения и повышения энергоэффективности в многоквартирных и индивидуальных жилых домах;

7) включение в программы развития соответствующей административно-территориальной единицы и схемы развития теплоснабжения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и введению возобновляемых источников энергии (с учетом экономической и технической целесообразности);

8) создание условий для кредитования, использования механизмов государственно-частного партнерства для внедрения энергосберегающих мероприятий и введения возобновляемых источников энергии (с учетом экономической и технической целесообразности);

9) разработка государственной программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в области теплоэнергетики;

10) последовательное устранение субсидий субъектов теплоснабжения;

11) финансирование за счет государственных программ мероприятий по созданию необходимой инфраструктуры, проведению научно-исследовательских работ, подготовке персонала, передаче передового опыта для энергосбережения и повышения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии.

Глава 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Статья 45. Показатели надежности и безопасность объектов теплоэнергетики

1. Нормативные технические документы, регламентирующие функционирование источников тепловой энергии, утверждаемые уполномоченным органом, должны содержать порядок расчета и утверждения плановых и минимальных показателей надежности и безопасности для объектов теплоэнергетики, относящихся к централизованным и местным системам теплоснабжения.

2. Не допускается эксплуатация объектов теплоэнергетики, не соответствующих минимальным показателям надежности и безопасности.

3. Субъекты теплоэнергетики, функционирующие в централизованной и местной системе теплоснабжения, обязаны соблюдать требования по безопасной эксплуатации объектов теплоэнергетики и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования.

Статья 46. Обеспечение готовности к отопительному сезону

1. Объекты теплоэнергетики, относящиеся к централизованным и местным системам теплоснабжения, должны ежегодно перед началом отопительного сезона проходить проверку готовности к отопительному сезону.

2. Готовность к отопительному сезону источников тепловой энергии и тепловых сетей, относящихся к централизованным системам теплоснабжения, подтверждается паспортом готовности, выданным государственным органом по государственному энергетическому надзору и контролю, в порядке, определенном уполномоченным органом.

3. Готовность к отопительному сезону источников тепловой энергии и тепловых сетей, относящихся к местным системам теплоснабжения, подтверждается паспортом готовности, выданным местным исполнительным органом соответствующей административно-территориальной единицы, в порядке, определенном уполномоченным органом.

4. Готовность потребителей к отопительному сезону в рамках систем теплоснабжения подтверждается актом технической готовности, выданным теплотранспортирующим субъектом, а прямым потребителям и их субпотребителям – теплопроизводящим субъектом, в порядке, определенном уполномоченным органом.

5. Не допускается эксплуатация объектов теплоэнергетики в отопительный сезон без выданного в установленном порядке паспорта готовности или акта технической готовности. В случаях невозможности устранения выявленных замечаний в срок до начала отопительного сезона по решению местного исполнительного органа или государственного органа по государственному энергетическому надзору и контролю допускается эксплуатация соответствующего объекта теплоэнергетики на краткосрочный период (до завершения текущего отопительного сезона) с письменным обязательством об устранении выявленных замечаний в системе теплоснабжения до начала следующего отопительного сезона.

6. Теплотранспортирующий субъект в срок до 1 сентября календарного года разрабатывает и утверждает по согласованию с местным исполнительным органом и теплопроизводящим субъектом график регулирования отпуска тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха на предстоящий отопительный сезон в порядке, определенном уполномоченным органом.

Статья 47. Ремонт и вывод из эксплуатации источников тепловой энергии, тепловых сетей и теплопотребляющих установок

1. Субъекты теплоснабжения обязаны письменно информировать местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения о ремонте (в случае если проведение ремонта не предполагает разработку проектно-сметной документации), выводе из эксплуатации источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих установок в порядке, определенном уполномоченным органом.

2. В случае прекращения эксплуатации источника тепловой энергии субъекты теплоснабжения за пять лет до такого прекращения обязаны письменно информировать об этом местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения.

3. При получении письменного уведомления о прекращении эксплуатации источника тепловой энергии от субъекта теплоснабжения местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения обязаны провести анализ риска возникновения дефицита тепловой энергии на основе схем развития теплоснабжения и рассмотреть возможности замещения выбывающих тепловых мощностей в случае прогнозирования дефицита тепловой энергии.

4. В случае отсутствия возможности замещения выбывающих тепловых мощностей и наличия угрозы возникновения дефицита тепловой энергии местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения предлагают субъекту теплоснабжения реализовать один из следующих вариантов:

1) продать источник тепловой энергии с условием продолжения его эксплуатации;

2) продать источник тепловой энергии местному исполнительному органу города республиканского значения, столицы, района и города областного значения по цене, не выше рыночной стоимости, определенной законодательством Республики Казахстан и согласованной сторонами.

Глава 13. ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

Статья 48. Проекты в области теплоэнергетики

1. Проектами в области теплоэнергетики являются работы

по строительству, реконструкции, модернизации объектов теплоэнергетики, установке оборудования, внедрению технологий в существующие или создаваемые централизованные и местные системы теплоснабжения.

2. Проекты в области теплоэнергетики должны соответствовать схемам развития теплоснабжения и предусматривать:

1) использование топлива в соответствии с системой теплоснабжения и местом реализации проекта;

2) мероприятия и (или) технологии по энергосбережению и повышению эффективности, снижению потерь тепловой энергии при производстве, транспортировке и потреблении тепловой энергии и (или) теплоносителя, в том числе на основе источников тепловой энергии

с применением энергоэффективных технологий и оборудования, возобновляемых источников энергии и иных источников энергии.

3. Субъекты теплоэнергетики, помимо способов и методов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, могут привлекать инвестиции посредством государственно-частного партнерства и предоставления энергосервисных услуг.

4. Договоры о государственно-частном партнерстве и предоставлении энергосервисных услуг должны обеспечивать баланс и интересы сторон

с учетом требований настоящего Закона, схемы развития теплоснабжения и целевых показателей теплоэнергетики соответствующей административно-территориальной единицы.

Статья 49. Разработка и реализация проектов в области теплоэнергетики

1. Предпроектная и проектная документация по проектам в области теплоэнергетики должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 48 настоящего Закона.

2. Выбор поставщика (исполнителя, частного партнера, концессионера, доверительного управляющего) для реализации проекта в области теплоэнергетики проводится с учетом достижения наилучших значений следующих параметров и критериев:

1) надежность теплоснабжения;

2) безопасность теплоснабжения;

3) продолжительность эксплуатации без ремонта или замены объекта теплоэнергетики, здания, сооружения, оборудования;

4) уровень вредных выбросов в атмосферу;

5) показатели энергоэффективности и энергосбережения, уровень потерь тепловой энергии;

6) иные параметры, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Статья 50. Субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения

1. Субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения осуществляется в качестве экономического стимулирования развития теплоснабжения.

2. Субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения осуществляется по следующим направлениям:

1) техническое сопровождение проектов в области теплоэнергетики, которое включает разработку технического обоснования, проектно-сметной документации, осуществление технического и авторского надзоров;

2) капиталоемкие расходы, в том числе расходы на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, материалов.

Статья 51. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики

Нарушение законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Глава 14. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 52. Переходные положения

1. Установить, что субъекты теплоснабжения, намеревающиеся прекратить эксплуатацию источника тепловой энергии в течение менее чем пяти лет с даты введения в действие настоящего Закона, обязаны письменно уведомить местные исполнительные органы города республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения о таком прекращении в срок не позднее тридцати календарных дней со дня введения в действие настоящего Закона.

2. Установить, что для документации по проекту государственно-частного партнерства в области теплоэнергетики и предоставления энергосервисных услуг, опубликованной до даты введения в действие настоящего Закона, применяются нормы законодательства Республики Казахстан, действовавшие на момент ее разработки, если иное не будет определено организатором конкурса (аукциона) либо прямыми переговорами.

3. Установить, что, если документация по проекту в области теплоэнергетики опубликована до даты введения в действие настоящего Закона, выбор поставщика (исполнителя, частного партнера, концессионера, доверительного управляющего) для реализации проекта в области теплоэнергетики проводится в соответствии с законодательством Республики Казахстан, действовавшим на момент опубликования документации.

Статья 53. Порядок введения в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования,

за исключением:

1) подпункта 6) статьи 5, подпункта 11) пункта 1 статьи 8,

подпункта 2) статьи 9, пунктов 2 и 3 статьи 25, пункта 3 статьи 26,

подпункта 14) пункта 2 статьи 28, статьи 30, пунктов 9 и 10 статьи 39,

которые вводятся в действие с 1 июля 2025 года;

2) подпунктов 3), 4) и 5) статьи 5, подпункта 3) статьи 6, подпунктов 3) и 4) статьи 7, которые вводятся в действие с 1 января 2026 года;

3) подпункта 2) статьи 4, подпунктов 1) и 3) пункта 1, подпункта 2) пункта 2 статьи 8, подпункта 1) статьи 9, пункта 3 статьи 20, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года;

4) подпункта 9) статьи 44, который вводится в действие с 1 января

2028 года;

5) пункта 4 статьи 48, который в части соответствия документации

по проектам государственно-частного партнерства, схемам

развития теплоснабжения вводится в действие с даты утверждения

схем развития теплоснабжения, а в части соответствия документации

по проектам государственно-частного партнерства целевым показателям

теплоэнергетики – с даты утверждения целевых показателей теплоэнергетики.

2. Установить, что до введения информационной системы уполномоченного органа пункт 4 статьи 21 настоящего Закона действует в следующей редакции:

«4. Субъекты теплоснабжения, действующие в централизованной и местной системе теплоснабжения, в порядке, определенном уполномоченным органом, предоставляют в местные исполнительные органы информацию о качестве и объемах теплоснабжения, режимах потребления тепловой энергии, состоянии оборудования, тепловых сетей и иного имущества, используемого для осуществления деятельности, мерах по модернизации, ремонту, реконструкции, замене указанного имущества, мерах по повышению энергоэффективности и снижению потерь тепловой энергии, мерах по внедрению технологий использования возобновляемых источников энергии, а также иную информацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

3. Установить, что до утверждения схем развития теплоснабжения пункт 3 статьи 47 настоящего Закона действует в следующей редакции:

«3. При получении письменного уведомления о прекращении эксплуатации источника тепловой энергии от субъекта теплоснабжения местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения обязаны провести анализ риска возникновения дефицита тепловой энергии и рассмотреть возможности замещения выбывающих тепловых мощностей в случае прогнозирования дефицита тепловой энергии.».

4. Установить, что до утверждения схем развития теплоснабжения абзац первый пункта 2 статьи 48 настоящего Закона действует в следующей редакции:

«2. Проекты в области теплоэнергетики должны предусматривать:».

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 8 июля 2024 года

№ 120-VІIІ ЗРК