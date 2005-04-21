Закон Республики Казахстан

О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в области социальной защиты инвалидов в Республике Казахстан и определяет правовые, экономические и организационные условия обеспечения социальной защиты инвалидов, создания им равных возможностей для жизнедеятельности и интеграции в общество. Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 1) специальные средства передвижения — вид технической помощи для активного и пассивного передвижения инвалидов; 2) государственные стандарты социального обслуживания — правила, устанавливающие объем социальных услуг и порядок их предоставления инвалидам и детям-инвалидам, а также престарелым в медико-социальных учреждениях, отделениях социальной помощи на дому и в территориальных центрах социального обслуживания; 3) профессиональная ориентация — система мер, направленных на оказание помощи инвалиду в выборе видов трудовой деятельности; 4) реконструктивная хирургия — хирургический метод лечения, направленный на восстановление или компенсацию нарушенных функций организма; 5) медико-социальная экспертиза — определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма; 6) медицинская реабилитация — комплекс лечебных мер воздействия, направленных на восстановление нарушенных или утраченных функций организма и здоровья больных и инвалидов; 7) инвалид — лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, травмами, их последствиями, дефектами, которое приводит к ограничению жизнедеятельности и необходимости его социальной защиты; 8) ребенок-инвалид — лицо в возрасте до восемнадцати лет, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, травмами, их последствиями, дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и необходимости его социальной защиты; 9) социальная реабилитация инвалидов — комплекс мер, направленных на создание условий для преодоления инвалидами ограничений жизнедеятельности, восстановление социального статуса, их социально-бытовой и средовой адаптации; 10) социальная защита инвалидов — комплекс мер по социальной помощи, реабилитации, а также интеграции инвалидов в общество; 11) специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов — рабочие места, оборудованные с учетом индивидуальных возможностей инвалида; 12) профессиональная реабилитация инвалидов — комплекс мер, направленных на получение или восстановление нарушенных или утраченных профессиональных навыков, знаний и умений инвалидов, их адаптацию и трудоустройство; 13) комплексная программа реабилитации инвалидов — гарантированный перечень мероприятий по медицинской, социальной, профессиональной реабилитации инвалидов; 14) социально-бытовая и средовая адаптация инвалидов — процесс возможного достижения самообслуживания, самостоятельного проживания или возвращения инвалидов в привычные условия семейной и общественной жизни; 15) инвалидность — степень ограничения жизнедеятельности человека вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма; 16) индивидуальная программа реабилитации инвалида — документ, определяющий конкретные объемы, виды и сроки проведения реабилитации инвалида; 17) обязательные гигиенические средства — средства, предназначенные для отправления естественных физиологических нужд и потребностей; 18) протезно-ортопедическая помощь — специализированный вид медико-технической помощи по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими средствами и обучение пользованию ими; 19) протезно-ортопедические средства — средства, замещающие отсутствующие конечности или другие части тела, компенсирующие нарушенные или утраченные функции организма вследствие заболевания или повреждения здоровья; 20) сурдотехнические средства — технические средства для коррекции и компенсации дефектов слуха, в том числе усиливающие средства связи и передачи информации; 21) технические вспомогательные (компенсаторные) средства — протезно-ортопедические и сурдо-тифлотехнические средства и обязательные гигиенические средства; 22) тифлотехнические средства — средства, направленные на коррекцию и компенсацию утраченных возможностей инвалидов в результате дефекта зрения; 23) ограничение жизнедеятельности — полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о социальной защите инвалидов 1. Законодательство Республики Казахстан о социальной защите инвалидов основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. 2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание закона Республики Казахстан. Статья 3. Сфера действия настоящего Закона Действие настоящего Закона распространяется на граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан. Субъектами отношений в области социальной защиты инвалидов являются физические и юридические лица, а также государственные органы. Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ Статья 4. Государственная политика Республики Казахстан в сфере социальной защиты инвалидов Государственная политика Республики Казахстан в сфере социальной защиты инвалидов Республики Казахстан направлена на: 1) профилактику инвалидности; 2) социальную защиту, в том числе реабилитацию инвалидов; 3) интеграцию инвалидов в общество. Статья 5. Принципы социальной защиты инвалидов Государственная политика Республики Казахстан в области социальной защиты инвалидов проводится на основе принципов: 1) законности, гуманности, соблюдения прав человека; 2) гарантированности социальной защиты, обеспечения доступности медицинской, социальной и профессиональной реабилитации; 3) доступности и равных прав инвалидов, наряду с другими гражданами, на охрану здоровья, образование и свободный выбор рода деятельности, в том числе трудовой; 4) взаимодействия государственных органов с общественными объединениями и иными организациями, осуществляющими функции по защите прав и законных интересов инвалидов; 5) запрещения дискриминации по признаку инвалидности. Статья 6. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области социальной защиты инвалидов Правительство Республики Казахстан: 1) разрабатывает основные направления государственной политики в области социальной защиты инвалидов; 2) утверждает комплексные программы реабилитации инвалидов; 3) издает нормативные правовые акты в области социальной защиты инвалидов; 4) утверждает порядок назначения и выплаты инвалидам, обучающимся по государственному заказу или гранту, стипендий в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 5) создает координационный совет в области социальной защиты инвалидов. Статья 7. Компетенция уполномоченного органа в области социальной защиты населения и его территориальных подразделений 1. Уполномоченный орган в области социальной защиты населения: 1) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты Республики Казахстан в области социальной защиты инвалидов, а также в области медико-социальной экспертизы; 2) разрабатывает комплексные программы реабилитации инвалидов; 3) разрабатывает государственные стандарты социального обслуживания инвалидов; 4) осуществляет методическую и организационную координацию других государственных органов по вопросам социальной защиты инвалидов; 5) устанавливает общие принципы организации и осуществления медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов; 6) разрабатывает по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения правила освидетельствования, установления причин, групп инвалидности и степени утраты трудоспособности, определения индивидуальных программ реабилитации инвалидов; 7) формирует централизованный банк данных системы учета инвалидов, проводит мониторинг причин, структуры и состояния инвалидности; 8) организует повышение квалификации кадров в области социальной реабилитации инвалидов, в том числе специалистов жестового языка; 9) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о социальной защите инвалидов. 2. К компетенции территориальных подразделений уполномоченного органа в области социальной защиты населения относятся: 1) проведение медико-социальной экспертизы; 2) определение группы инвалидности, ее причин, сроков, времени наступления инвалидности, степени утраты трудоспособности, категории «ребенок-инвалид» в зависимости от степени расстройства функций организма и ограничений жизнедеятельности; 3) составление индивидуальных программ реабилитации инвалидов; 4) назначение пособий и других видов выплат и компенсаций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 5) контроль за реализацией индивидуальных программ реабилитации инвалидов; 6) изучение уровня и причин инвалидности населения; 7) контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан в области социальной защиты инвалидов в пределах своих полномочий. Статья 8. Компетенция уполномоченного органа в области здравоохранения Уполномоченный орган в области здравоохранения: 1) проводит единую государственную политику в области формирования здорового образа жизни населения, профилактики инвалидности; 2) определяет протоколы диагностики и лечения заболеваний; 3) осуществляет медицинскую реабилитацию инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов; 4) обеспечивает профессиональную подготовку и переподготовку специалистов в области медико-социальной экспертизы. Статья 9. Компетенция уполномоченного органа в области образования Уполномоченный орган в области образования: 1) обеспечивает получение инвалидами образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 2) разрабатывает порядок назначения и выплаты инвалидам, обучающимся по государственному заказу или гранту, стипендий в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 3) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие образовательную деятельность специальных организаций образования, осуществляющих обучение инвалидов. Статья 10. Компетенция органов местного государственного управления области (города республиканского значения, столицы) 1. Местные представительные органы области (города республиканского значения, столицы): 1) утверждают региональную программу реабилитации инвалидов, включая поддержку специализированных организаций общественных объединений инвалидов; 2) осуществляют контроль за исполнением региональной программы реабилитации инвалидов. 2. Местные исполнительные органы области (города республиканского значения, столицы): 1) разрабатывают и вносят на утверждение представительных органов области (города республиканского значения, столицы) региональную программу реабилитации инвалидов, включая поддержку специализированных организаций общественных объединений инвалидов; 2) создают государственные учреждения и предприятия, осуществляющие реабилитацию инвалидов; 3) способствуют созданию организаций, осуществляющих реабилитацию инвалидов; 4) организуют профессиональное обучение (переобучение) инвалидов в соответствии с настоящим Законом и индивидуальной программой реабилитации инвалида; 5) организуют подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов по реабилитации инвалидов, в том числе специалистов языка жестов, специалистов по чтению и письму рельефно-точечным шрифтом Брайля; 6) организуют на соответствующей территории медицинскую, социальную, профессиональную реабилитацию в соответствии с настоящим Законом и индивидуальной программой реабилитации инвалида; 7) обеспечивают санаторно-курортное лечение инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида; 8) обеспечивают реализацию комплексных программ реабилитации инвалидов; 9) организуют обеспечение инвалидов техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и (или) специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида; 10) организуют совместно с уполномоченным органом в области физической культуры и спорта и общественными объединениями инвалидов проведение оздоровительных и спортивных мероприятий среди инвалидов; 11) организуют совместно с общественными объединениями инвалидов, уполномоченными территориальными органами культуры культурно-массовые и просветительские мероприятия; 12) координируют оказание благотворительной и социальной помощи инвалидам. Статья 11. Компетенция органов местного государственного управления района (города областного значения) 1. Местные представительные органы района (города областного значения): 1) утверждают региональную программу реабилитации инвалидов; 2) осуществляют контроль за исполнением региональной программы реабилитации инвалидов. 2. Местные исполнительные органы района (города областного значения): 1) разрабатывают и вносят на утверждение представительных органов района (города областного значения) региональные программы реабилитации инвалидов; 2) обеспечивают реализацию региональных программ реабилитации инвалидов на соответствующей территории; 3) организуют оказание социальной и благотворительной помощи инвалидам. Статья 12. Профилактика инвалидности 1. Профилактика инвалидности — комплекс мер, направленных на раннюю диагностику, предупреждение возникновения физических, умственных, психических, сенсорных и других дефектов и перехода дефекта в постоянное функциональное ограничение или инвалидность, а также мероприятия по охране здоровья, улучшению экологической среды обитания человека, формированию здорового образа жизни, обеспечению безопасных условий труда, предотвращению травматизма на производстве, снижению профессиональных заболеваний. 2. Профилактика инвалидности осуществляется соответствующими государственными органами, органами местного государственного управления, организациями и работодателем в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Глава 3. ПРАВА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ Статья 13. Медико-социальная экспертиза 1. Установление инвалидности и степени утраты трудоспособности лица осуществляется путем проведения медико-социальной экспертизы территориальными подразделениями уполномоченного органа в области социальной защиты населения. 2. Медико-социальная экспертиза осуществляется исходя из комплексной оценки состояния организма на основе анализа клинико-функциональных, социальных, профессиональных и психологических данных освидетельствуемого лица в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. 3. При признании лица инвалидом и установлении степени утраты трудоспособности определяются их причины, сроки, время наступления, потребности в дополнительных видах помощи и обеспечении техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, специальными средствами передвижения, а также разрабатывается индивидуальная программа реабилитации инвалида. 4. Группа инвалидности устанавливается с шестнадцатилетнего возраста. Статья 14. Права инвалидов Инвалиды в Республике Казахстан обладают всей полнотой социально-экономических и личных прав и свобод, закрепленных Конституцией Республики Казахстан, другими законодательными актами Республики Казахстан, включая права на: 1) социальную защиту, в том числе реабилитацию, интеграцию в общество; 2) обеспечение доступа к объектам социальной инфраструктуры; 3) обеспечение доступа к информации; 4) образование, свободный выбор рода деятельности, в том числе трудовой; 5) гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан; 6) профессиональную подготовку и переподготовку, восстановление трудоспособности и трудоустройство; 7) жилище в соответствии с жилищным законодательством Республики Казахстан; 8) первоочередное обслуживание в государственных и иных организациях, в том числе в организациях здравоохранения, культуры, связи, транспорта, сфере услуг; 9) поддержку творческих способностей инвалидов. Статья 15. Социальная защита инвалидов Социальная защита инвалидов обеспечивается путем предоставления социальной помощи, медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, образования и иных мер, направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества. Статья 16. Социальная помощь Социальная помощь инвалидам включает выплаты в виде государственных пособий, компенсаций и иных выплат, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Местные исполнительные органы и работодатель вправе оказывать дополнительные виды социальной помощи. Статья 17. Реабилитация инвалидов 1. Реабилитация инвалидов включает комплекс медицинских, социальных и профессиональных мероприятий, направленных на устранение или, возможно, полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма. 2. Реабилитация инвалидов осуществляется в соответствии с комплексной программой реабилитации инвалидов и с индивидуальной программой реабилитации инвалида, определяемой на основе заключения медико-социальной экспертизы. Статья 18. Комплексная программа реабилитации инвалидов Комплексная программа реабилитации предусматривает гарантированный перечень мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов, развитие сети реабилитационных организаций и учреждений, укрепление их материально-технической базы, обеспечение инвалидов техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, специальными средствами передвижения, санаторно-курортным лечением, предоставление социальных услуг и беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, подготовку и повышение квалификации работников, занимающихся вопросами реабилитации инвалидов. Статья 19. Индивидуальная программа реабилитации инвалидов 1. Индивидуальная программа реабилитации определяет комплекс реабилитационных мероприятий, включающих в себя медицинские, социальные, профессиональные реабилитационные меры, направленные на восстановление и (или) компенсацию нарушенных и утраченных функций организма. 2. Индивидуальная программа реабилитации содержит как реабилитационные мероприятия, предоставляемые инвалиду бесплатно в соответствии с законодательством Республики Казахстан, так и реабилитационные мероприятия, в оплате которых принимает участие сам инвалид или работодатель, по вине которого получено трудовое увечье или профессиональное заболевание. Статья 20. Медицинская реабилитация инвалидов 1. Медицинская реабилитация инвалидов включает: 1) восстановительную терапию (медикаментозное, физическое, санаторно-курортное и другие методы лечения, направленные на восстановление нарушенных или утраченных функций организма и здоровья); 2) реконструктивную хирургию; 3) протезно-ортопедическую помощь. 2. Мероприятия по медицинской реабилитации проводят организации здравоохранения и другие специализированные организации независимо от форм собственности. 3. Санаторно-курортное лечение предоставляется инвалидам и детям-инвалидам согласно индивидуальным программам реабилитации в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. 4. Инвалиду, получившему трудовое увечье или профессиональное заболевание по вине работодателя, путевка на санаторно-курортное лечение предоставляется за счет работодателя в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 5. В случае прекращения деятельности работодателя — индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица санаторно-курортное лечение инвалиду, получившему трудовое увечье или профессиональное заболевание по вине работодателя, предоставляется в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи. Статья 21. Социальная реабилитация инвалидов 1. Социальная реабилитация инвалидов включает: 1) обучение инвалидов основным социальным навыкам личной гигиены, самообслуживания, передвижения, общения; 2) обеспечение инвалидов техническими вспомогательными (компенсаторными) и специальными средствами передвижения; 3) социальное обслуживание инвалидов на дому, в том числе детей-инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе и помощи; 4) предоставление социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации: индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении; специалиста жестового языка для инвалидов по слуху — тридцать часов в год; 5) социальное обслуживание в медико-социальных учреждениях; 6) оказание правовой помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 7) иные виды социальной реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 2. Социальную реабилитацию инвалидов осуществляют: медико-социальные учреждения (дома-интернаты для престарелых и инвалидов и детей-инвалидов), территориальные центры социального обслуживания престарелых и инвалидов, отделения социальной помощи на дому, специальные организации образования (психолого-медико-педагогические консультации, реабилитационные центры, кабинеты психолого-педагогической коррекции) и другие специализированные организации независимо от форм собственности. Статья 22. Предоставление инвалидам технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения 1. Инвалиды в соответствии с индивидуальной программой реабилитации обеспечиваются протезно-ортопедической помощью, техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, специальными средствами передвижения по перечню и в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. 2. Инвалиды от трудового увечья или профессионального заболевания, полученного по вине работодателя, обеспечиваются техническими вспомогательными (компенсаторными) и специальными средствами передвижения согласно индивидуальной программе реабилитации за счет средств работодателя в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 3. В случае прекращения деятельности работодателя — индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица протезно-ортопедическая помощь, технические вспомогательные (компенсаторные) средства, специальные средства передвижения инвалиду, получившему трудовое увечье или профессиональное заболевание по вине работодателя, предоставляются в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 4. Технические вспомогательные (компенсаторные) средства подлежат обязательной сертификации на соответствие требованиям государственной системы сертификации Республики Казахстан. Статья 23. Социальное обслуживание на дому и в территориальных центрах социального обслуживания 1. Социальное обслуживание одиноких инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе и помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, способности к самообслуживанию и (или) передвижению, осуществляется отделениями социальной помощи на дому и в территориальных центрах социального обслуживания престарелых и инвалидов в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания. 2. Социальное обслуживание детей-инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе и помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, способности к самообслуживанию и (или) передвижению, осуществляется отделениями социальной помощи на дому в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания. 3. Социальное обслуживание на дому и в территориальных центрах социального обслуживания престарелых и инвалидов осуществляется за счет бюджетных средств. Статья 24. Социальное обслуживание в медико-социальных учреждениях (организациях) 1. Социальное обслуживание одиноких инвалидов, инвалидов из числа психоневрологических больных, детей-инвалидов, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и медицинском обслуживании, осуществляется в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, профилированных в соответствии с возрастом, состоянием здоровья инвалидов, и включает создание условий жизнедеятельности, обеспечение ухода, медицинское обслуживание, реабилитацию, социально-трудовую адаптацию, организацию отдыха и досуга. 2. Объем социальных услуг лицам, проживающим в государственных медико-социальных учреждениях и негосударственных медико-социальных организациях, предоставляется в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания. 3. Социальное обслуживание в государственных медико-социальных учреждениях осуществляется за счет бюджетных средств и (или) иных материальных и финансовых поступлений в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 4. Социальное обслуживание в негосударственных медико-социальных организациях осуществляется на платной основе, включая средства учредителей, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Статья 25. Обеспечение инвалидам доступа к объектам социальной инфраструктуры 1. Местные исполнительные органы должны обеспечивать: 1) при проектировании, строительстве и застройке населенных пунктов, формировании жилых районов, благоустройстве вновь осваиваемых и реконструируемых территорий и других населенных пунктов в соответствии с государственными стандартами доступ инвалидам к жилым, общественным и производственным зданиям, сооружениям и помещениям; 2) при проектировании и строительстве открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей, размещаемых в пределах жилой застройки, а также при учреждениях обслуживания и объектах приложения труда, места для личных автотранспортных средств инвалидов; 3) с учетом государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства внеочередное предоставление мест инвалидам под строительство гаражей или стоянок для специальных средств передвижения, включая автомобили; 4) в местах расположения учреждений, ориентированных на обслуживание инвалидов, а также в наиболее людных местах установление специальных светофоров с синхронными звуковыми и световыми сигналами, дорожных знаков и указателей, пешеходных переходов, обустроенных звуковыми и световыми устройствами. 2. Сдача в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения не допускается без участия в составе государственной приемочной комиссии по приемке представителя территориального подразделения уполномоченного органа в области социальной защиты населения. 3. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также юридические лица в соответствии с государственными стандартами обязаны создавать условия инвалидам для беспрепятственного доступа к транспортным средствам общего пользования, жилым, общественным и производственным зданиям, сооружениям и помещениям, свободной ориентации и передвижения в аэропортах, железнодорожных вокзалах, автовокзалах, автостанциях, морских и речных портах. В тех случаях, когда указанные объекты невозможно приспособить для доступа инвалидов, соответствующими физическими и юридическими лицами должны быть разработаны и осуществлены необходимые меры, в наибольшей степени учитывающие потребности инвалидов. При проведении государственными органами конкурсов на право обслуживания маршрутов по перевозке пассажиров преимущество имеют лица, транспортные средства которых приспособлены для доступа инвалидов. Статья 26. Обеспечение инвалидов жильем 1. Местные исполнительные органы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида: 1) принимают на учет и предоставляют в пользование жилище инвалидам, нуждающимся в жилье; 2) обеспечивают оборудование жилых помещений, предоставляемых инвалидам или семьям, имеющим в своем составе инвалидов, специальными средствами и приспособлениями. 2. Инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации предоставляется право выбора жилого помещения с учетом этажности, типа здания, степени благоустройства и других необходимых условий для проживания. Статья 27. Обеспечение инвалидам доступа к культурно-зрелищным организациям и спортивным сооружениям Местные исполнительные органы обеспечивают инвалидам условия для доступа к культурно-зрелищным мероприятиям, а также спортивным сооружениям для занятия физической культурой и спортом, предоставление специального спортивного инвентаря. Инвалиды первой и второй групп и дети-инвалиды до восемнадцати лет пользуются перечисленными услугами за счет бюджетных средств, а инвалиды третьей группы — с уплатой пятидесяти процентов от стоимости указанных услуг. Статья 28. Обеспечение доступа инвалидов к информации 1. Государство обеспечивает инвалидам доступ к информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан посредством: 1) выпуска периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, в том числе издаваемой на аудиокассетах, дисках, рельефно-точечным шрифтом Брайля и видеокассетах с сурдопереводом; 2) организации сурдоперевода информационных программ не менее чем на одном из республиканских телевизионных каналов. 2. В качестве средства межличностного общения используется язык жестов, который применяется также в программах обучения организации образования для глухих и слабослышащих детей. Статья 29. Обеспечение инвалидам условий для получения образования и дошкольного воспитания 1. Инвалидам гарантируется получение бесплатного среднего общего образования. 2. Для инвалидов первой и второй групп и детей-инвалидов при поступлении на учебу в организации образования, дающие среднее профессиональное и высшее профессиональное образование, предусматривается квота приема в количестве, определяемом Правительством Республики Казахстан. 3. При участии в конкурсе на получение бесплатного государственного образования через бюджетное финансирование государственных образовательных грантов и кредитов в случае одинаковых показателей преимущественное право имеют инвалиды первой и второй групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, которым согласно заключению медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих организациях образования. 4. Льготы по стипендиальному обеспечению инвалидам, обучающимся в высших учебных заведениях, учащимся средних профессиональных учебных заведений, обучающимся в организациях образования: по государственному заказу или гранту, предоставляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 5. Для детей-инвалидов, состояние здоровья которых исключает возможность их пребывания в дошкольных организациях общего типа и организациях среднего общего образования, создаются детские сады и другие специальные коррекционные организации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 6. При отсутствии возможности осуществлять воспитание и обучение детей-инвалидов в общих или специальных дошкольных организациях и других учебных заведениях с учетом желания родителей или законных представителей воспитание и обучение проводятся на дому в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 7. Государство полностью или частично несет расходы на содержание инвалидов, инвалидов с детства и детей-инвалидов в период получения ими образования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Статья 30. Профессиональная реабилитация инвалидов 1. Профессиональная реабилитация инвалидов включает: 1) профессиональную ориентацию; 2) профессиональное обучение (переобучение); 3) трудоустройство. 2. Профессиональная ориентация осуществляется территориальными подразделениями уполномоченного органа в области социальной защиты населения. 3. Профессиональное обучение (переобучение) инвалидов осуществляется организациями, проводящими образовательную деятельность на основе лицензии, полученной в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Статья 31. Обеспечение занятости инвалидов Местные исполнительные органы обеспечивают занятость инвалидов путем: 1) установления квоты рабочих мест для инвалидов в размере трех процентов от общей численности рабочих мест; 2) создания дополнительных рабочих мест для инвалидов через развитие индивидуального предпринимательства, малого и среднего бизнеса; 3) создания специальных, а также социальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 4) организации профессионального обучения инвалидов. Статья 32. Права инвалидов в области трудовых отношений 1. Для инвалидов первой и второй групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более тридцати шести часов в неделю, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до пятнадцати рабочих дней. 2. Работа в ночное время допускается с согласия инвалида и при условии, если такая работа не запрещена для него по состоянию здоровья. 3. Отказ в заключении трудового договора либо в продвижении по службе, увольнение по инициативе работодателя, перевод инвалида на другую работу без его согласия по мотивам инвалидности не допускаются, за исключением случаев, когда по заключению территориального подразделения уполномоченного органа в области социальной защиты населения состояние его здоровья препятствует выполнению профессиональных обязанностей либо угрожает здоровью и безопасности труда других лиц. Глава 4. УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ Статья 33. Обязанность работодателя по обеспечению доступа к объектам социальной инфраструктуры Работодатель создает условия инвалидам, получившим трудовое увечье или профессиональное заболевание по вине работодателя, для доступа к производственным зданиям, сооружениям, помещениям путем проектирования и приспособления рабочих мест и рабочих помещений, оборудует жилые помещения специальными средствами и приспособлениями в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Статья 34. Обязанность работодателя в сфере занятости и профессиональной реабилитации инвалидов Работодатель за счет собственных средств в соответствии с настоящим Законом обеспечивает инвалидам от трудового увечья и (или) профессионального заболевания, полученных по вине работодателя, профессиональное обучение или переобучение, создание специальных рабочих мест для их трудоустройства. Статья 35. Обязанность работодателя по возмещению причиненного вреда инвалиду Возмещение причиненного вреда инвалидам, получившим трудовое увечье или профессиональное заболевание по вине работодателя, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Глава 5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНВАЛИДОВ Статья 36. Права общественных объединений инвалидов и их полномочия 1. Общественные объединения инвалидов принимают участие в работе координационного совета и в решении проблем, связанных с социальной защитой