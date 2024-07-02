Закон Республики Казахстан

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в области науки, научной и (или) научно-технической деятельности, коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, определяет основные принципы и механизмы функционирования и развития национальной научной системы Республики Казахстан.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) аккредитация – процедура официального признания уполномоченным органом соответствия субъектов научной и (или) научно-технической деятельности требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан;

2) ученый – физическое лицо, осуществляющее научные исследования и получающее результаты научной и (или) научно-технической деятельности;

3) наука – сфера человеческой деятельности, функциями которой являются изучение законов природы, общества и мышления, выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности

в целях рационального использования природных богатств и эффективного управления обществом;

4) научная этика – совокупность принципов, правил и норм этики, которых придерживаются субъекты научной и (или) научно-технической деятельности;

5) классификатор научных направлений – документ, устанавливающий классификацию и кодирование направлений науки;

6) научно-образовательный консорциум – временное добровольное равноправное объединение на основе договора о совместной хозяйственной деятельности в области науки, научно-технической деятельности, в котором научные организации, организации высшего и (или) послевузовского образования и другие юридические лица, в том числе занятые в сфере производства, объединяют интеллектуальные, финансовые и иные ресурсы для проведения фундаментальных, прикладных научных исследований, разработки технологических инноваций и подготовки высококвалифицированных специалистов;

7) научный, научно-технический проект и программа – документ, включающий содержание предполагаемой научно-технической работы, представляющий научные, научно-технические, опытно-конструкторские, маркетинговые исследования с обоснованием цели и задач, актуальности, новизны, научно-практической значимости и целесообразности проведения планируемых работ;

8) внедрение (использование) результатов научной и (или) научно-технической деятельности – деятельность, направленная на реализацию заключительной стадии научно-производственного цикла освоения новой продукции или новой технологии;

9) коммерциализация результатов научной и (или) научно-технической деятельности – деятельность, связанная с практическим применением результатов научной и (или) научно-технической деятельности, включая результаты интеллектуальной деятельности, с целью вывода на рынок новых или усовершенствованных товаров, процессов и услуг, направленная на извлечение дохода;

10) грант на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности – средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе для реализации проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности в рамках приоритетных секторов экономики;

11) центр (офис) коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности – юридическое лицо, структурное или обособленное подразделение научной организации, организаций высшего и (или) послевузовского образования, автономной или иной организации образования, осуществляющие коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

12) результат интеллектуальной деятельности в области коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности (далее – результат интеллектуальной деятельности) – изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, программные обеспечения и другие результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате научной и (или) научно-технической или иной деятельности;

13) отчет о коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности – документ, содержащий информацию о результатах и эффективности реализации проекта коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

14) результат научной и (или) научно-технической деятельности – новые знания или решения, полученные надлежащими научными методами и средствами в ходе осуществления научной и (или) научно-технической деятельности и зафиксированные на любом информационном носителе, а также внедренные в производство научные разработки и технологии, модели, макеты, образцы новых изделий, материалов и веществ;

15) государственная политика в области научной и (или) научно-технической деятельности – составная часть социально-экономической политики, определяющая основные приоритеты, цели, направления, принципы и порядок деятельности ученых и организаций в области науки и техники, коммерциализации научно-технических достижений, стимулирования создания новых технологий;

16) отчет о научной и (или) научно-технической деятельности – документ, содержащий информацию о реализации научно-технической работы, научные, научно-технические, опытно-конструкторские, маркетинговые исследования, а также информацию о целесообразности дальнейшего проведения планируемых работ либо результате завершенных научных, научно-технических проекта и программы;

17) научно-исследовательская работа – работа, связанная с научным поиском, проведением исследований, экспериментов в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей развития природы и общества, научного обобщения, научного обоснования проектов;

18) научные исследования – прикладные, фундаментальные, стратегические научные исследования, осуществляемые субъектами научной и (или) научно-технической деятельности в рамках научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ надлежащими научными методами и средствами в целях достижения результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

19) научная инфраструктура – научное лабораторное и инженерное оборудование, опытно-промышленное производство, уникальные объекты, а также иное движимое и недвижимое имущество, предназначенное для осуществления научной и (или) научно-технической деятельности;

20) научная деятельность – деятельность, направленная на изучение окружающей действительности с целью выявления свойств, особенностей и закономерностей, присущих изучаемым объектам, явлениям (процессам),

и использование полученных знаний на практике;

21) научный работник – физическое лицо, работающее в научной организации, организации высшего и (или) послевузовского образования или научном подразделении организации, имеющее высшее образование, получающее и реализующее результат научной и (или) научно-технической деятельности;

22) научная стажировка – стажировка ученых в ведущих зарубежных и (или) отечественных организациях высшего и (или) послевузовского образования, научных центрах и иных организациях в целях развития профессиональных компетенций по избранному направлению научных исследований, за исключением стажировки в рамках международной стипендии «Болашак»;

23) научно-техническая информация – информация, получаемая в ходе научной и (или) научно-технической и производственной деятельности, содержащая сведения о национальных и зарубежных результатах исследований и достижениях науки, техники, технологий;

24) научно-техническая деятельность – деятельность, направленная на получение и применение новых знаний в областях науки, техники и производства для решения технологических, конструкторских, экономических и социально-политических и иных задач, обеспечение функционирования науки, технологии и производства как единой системы, включая разработку нормативно-технической документации, необходимой для проведения этих исследований;

25) научно-технологическая политика – часть государственной технологической политики, определяющая основные цели, направления, принципы развития науки и механизмы государственной поддержки субъектов научной и (или) научно-технической деятельности;

26) кандидат наук, доктор наук – ученые степени, присужденные на основании защиты диссертаций соискателями;

27) уполномоченный орган в области науки (далее – уполномоченный орган) – государственный орган, осуществляющий межотраслевую координацию и руководство в области науки и научно-технической деятельности;

28) ведущий ученый – ученый со степенью доктора или кандидата наук, степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю с научными достижениями и показателями, определенными соответствующим требованием уполномоченного органа;

29) эндаумент-фонд организации высшего и (или) послевузовского образования, субъектов научной и (или) научно-технической деятельности – фонд целевого капитала, формируемый за счет благотворительной помощи, безвозмездных отчислений, пожертвований, грантов, вкладов учредителей (участников) организаций образования и субъектов научной и (или) научно-технической деятельности, инвестиционный доход от которого направляется на финансирование научной и (или) научно-технической, инновационной и (или) образовательной деятельности, а также на венчурное финансирование стартапов;

30) индустриально-научный технологический консорциум – временное добровольное равноправное объединение на основе договора о совместной хозяйственной деятельности, направленной на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности, сформированное научными организациями, организациями высшего и (или) послевузовского образования и субъектами предпринимательства для проведения научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности в целях участия в конкурсе на программно-целевое финансирование;

31) инженерно-технический работник – физическое лицо, работающее в научной организации или организации высшего и (или) послевузовского образования либо на предприятии, имеющее среднее профессиональное или высшее образование, содействующее получению результата научной и (или) научно-технической деятельности и его реализации;

32) единая информационная система «Казахстанская наука» – объект информатизации, предназначенный для обеспечения цифровизации процессов научной и (или) научно-технической деятельности, конкурсных процедур

по формам финансирования науки, государственной научно-технической экспертизы, анализа, сбора, обработки научно-технической информации, научно-технической электронной библиотеки и цифрового архива, единой базы данных ученых Казахстана и системы научного цитирования казахстанских ученых;

33) академик Национальной академии наук Республики Казахстан – ученый, имеющий выдающиеся достижения в области науки, избираемый Национальной академией наук Республики Казахстан в соответствии

с правилами и критериями избрания академиков Национальной академии наук Республики Казахстан;

34) ассоциированный профессор (доцент), профессор – ученые звания, присваиваемые уполномоченным органом;

35) прикладное научное исследование – исследование, направленное на получение и применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач;

36) государственный заказ – заказ уполномоченного органа и (или) отраслевых уполномоченных органов субъекту научной и (или) научно-технической деятельности на основании договора на выполнение научно-исследовательских работ, финансируемых за счет бюджетных средств в форме базового, грантового и программно-целевого финансирования, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования, финансирования научно-технического обеспечения и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

37) государственный заказ местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы – заказ местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы субъекту научной и (или) научно-технической деятельности на основании договора на выполнение научно-исследовательских работ, финансируемых за счет бюджетных средств;

38) отраслевой уполномоченный орган – центральный исполнительный орган, осуществляющий реализацию государственной политики в области науки и научно-технической деятельности и координацию работ по проведению научных исследований в соответствующей отрасли;

39) сервисная компания – юридическое лицо, предоставляющее консалтинговые, инжиниринговые, сертификационные, патентные и другие услуги, необходимые для коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

40) стартап-компания – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированное на территории Республики Казахстан, относящееся к субъектам малого или среднего предпринимательства, созданное с участием организаций высшего и (или) послевузовского образования, научных организаций, деятельность которых направлена на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности, разрабатывающие инновации;

41) стратегические научные исследования – научные исследования, направленные на решение стратегических задач;

42) опытно-конструкторские работы – комплекс работ, выполняемых при создании или модернизации продукции, разработке конструкторской и технологической документации на опытные образцы, изготовлении и испытании опытных образцов и полезных моделей;

43) опытное производство – производственная площадка юридического лица, предназначенная для тестирования, изготовления и апробации опытных образцов и полезных моделей, новых продуктов, методов, процессов и систем;

44) трансфер технологий – процесс передачи результатов научной и (или) научно-технической деятельности, знаний, технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности до их внедрения субъектами промышленно-инновационной деятельности;

45) проект полного научного цикла – комплекс скоординированных научных, научно-технических работ, реализуемый субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, направленных на создание продукции с научным содержанием (товаров, работ, услуг);

46) «Единое окно» национальной инновационной системы – объект информатизации, обеспечивающий доступ к мерам поддержки развития инновационной деятельности и инноваций посредством единого портала;

47) доктор философии (PhD), доктор по профилю – степени, присуждаемые лицам, освоившим программу докторантуры по научно-педагогическому направлению или соответствующей сфере профессиональной деятельности и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

48) фундаментальное научное исследование – теоретическое и (или) экспериментальное исследование, направленное на получение новых научных знаний об основных закономерностях развития природы, общества, человека и их взаимосвязи.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о науке и технологической политике

1. Законодательство Республики Казахстан о науке и технологической политике основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.

3. Общественные отношения в области науки и научно-технической деятельности при формировании и выполнении государственного оборонного заказа регулируются Законом Республики Казахстан «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе».

4. Общественные отношения в области науки и научно-технической деятельности в области биологической безопасности регулируются с учетом требований Закона Республики Казахстан «О биологической безопасности Республики Казахстан».

Статья 3. Основные цели, задачи и принципы настоящего Закона

1. Основными целями настоящего Закона являются развитие науки, реализация научно-технологической политики по внедрению результатов научных достижений для обеспечения конкурентоспособности страны и межотраслевая координация научной и (или) научно-технической и инновационной деятельности.

2. Настоящий Закон основывается на принципах:

1) транспарентности при взаимодействии всех участников процесса;

2) создания благоприятных условий для реализации государственной научно-технологической политики в области науки;

3) гарантирования прав и законных интересов лиц, вовлеченных

в получение результатов научной и (или) научно-технической деятельности, извлечение дохода;

4) экономического стимулирования науки, научно-технической деятельности в приоритетных секторах экономики;

5) интеграции усилий образования, науки, производства и институтов развития.

3. Достижение целей настоящего Закона реализуется посредством решения следующих задач:

1) формирования государственной научно-технологической политики и государственного регулирования отношений в области науки и техники;

2) эффективного функционирования науки и реализации научно-технологической политики;

3) развития фундаментальных и прикладных научных исследований;

4) повышения статуса научных работников и научных организаций;

5) интеграции науки с производством;

6) кадрового, материально-технического, научно-технического и информационного обеспечения науки.

Статья 4. Сфера действия настоящего Закона

1. Действие настоящего Закона распространяется на физических и юридических лиц, осуществляющих научную, научно-техническую деятельность и (или) коммерциализацию результатов научной и (или)

научно-технической деятельности в части, не противоречащей Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан и Закону Республики Казахстан «О промышленной политике».

2. На правоотношения, урегулированные настоящим Законом, в части проведения научных исследований, осуществляемых из средств грантового, программно-целевого финансирования, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования, грантов на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности, не распространяется действие законодательства Республики Казахстан, устанавливающее требования к порядку осуществления закупок, в том числе государственных.

Глава 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ НАУКИ, НАУЧНОЙ И (ИЛИ)

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 5. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области науки, научной и (или) научно-технической деятельности

Правительство Республики Казахстан в области науки, научной и (или) научно-технической деятельности:

1) разрабатывает основные направления государственной политики в области науки, научно-технической деятельности, а также научно-технологической политики в области науки и организует ее осуществление;

2) определяет приоритетные направления науки, научно-технической деятельности в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, а также приоритетные направления стратегических, фундаментальных и прикладных научных исследований в Республике Казахстан;

3) создает Высшую научно-техническую комиссию Республики Казахстан при Правительстве Республики Казахстан (далее – Высшая научно-техническая комиссия) и утверждает ее положение и состав;

4) создает Национальный центр государственной научно-технической экспертизы;

5) присваивает статус исследовательского университета и утверждает программу его развития;

6) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 6. Компетенция уполномоченного органа

Уполномоченный орган:

1) участвует в формировании и реализации государственной научно-технологической политики в области науки;

2) осуществляет межотраслевую координацию и реализует государственную политику в области науки, научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

3) координирует научные, научно-технические проекты и программы фундаментальных и прикладных научных исследований, финансируемых за счет бюджетных средств и государственного заказа местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа;

4) разрабатывает и утверждает правила и критерии избрания академиков Национальной академии наук Республики Казахстан;

5) разрабатывает приоритетные направления развития науки, фундаментальные и прикладные научные исследования в Республике Казахстан в соответствии со стратегическими приоритетными направлениями развития науки и технологий, определяемыми Национальным советом по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан, и представляет их на утверждение Высшей научно-технической комиссии.

При отборе научных исследований в рамках приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований, затрагивающих область биологической безопасности, учитываются требования законодательства Республики Казахстан в области биологической безопасности;

6) разрабатывает и утверждает нормы базового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности;

7) обеспечивает деятельность Высшей научно-технической комиссии;

8) организует разработки научных, научно-технических проектов и программ фундаментальных и прикладных научных исследований, реализуемых за счет бюджетных средств, и осуществляет их реализацию на стадии формирования, исполнения и завершения, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа;

9) разрабатывает и утверждает правила государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых за счет бюджетных средств, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, и отчетов по их выполнению;

10) разрабатывает и утверждает перечень научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования;

11) разрабатывает и утверждает правила организации и проведения государственной научно-технической экспертизы;

12) определяет организацию, осуществляющую комплекс мероприятий по сбору, обработке и анализу научно-технической информации;

13) разрабатывает и утверждает правила и критерии присвоения организациям высшего и (или) послевузовского образования статуса «исследовательский университет»;

14) разрабатывает и утверждает методику определения уровней готовности технологий и технологической готовности организаций;

15) координирует деятельность национальных научных советов;

16) координирует работу отраслевых уполномоченных органов, местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы, осуществляемую в рамках научных, научно-технических проектов и программ;

17) разрабатывает и утверждает нормы расходов и типовые договоры на прохождение научной стажировки;

18) разрабатывает и утверждает правила присуждения ежегодной премии «Лучший научный работник»;

19) разрабатывает и утверждает правила базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования (далее – правила финансирования науки);

20) организует государственный учет научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых за счет бюджетных средств, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, и отчетов по их выполнению;

21) утверждает и публикует отчеты по выполненным научным, научно-техническим проектам и программам, финансируемым за счет бюджетных средств, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа;

22) осуществляет мониторинг реализации программ содействия коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

23) разрабатывает и утверждает правила организации научных исследований и разработок, финансируемых за счет бюджетных средств и в рамках предоставляемых налоговых льгот;

24) проводит ежегодные конкурсы для авторов наиболее важных и широко используемых изобретений;

25) разрабатывает и утверждает типовые правила научной этики;

26) определяет организацию (администратора), осуществляющую (осуществляющего) комплекс мероприятий по организации научных стажировок;

27) разрабатывает и утверждает правила организации и проведения научных исследований и опытно-конструкторских работ на основе государственно-частного партнерства;

28) разрабатывает и утверждает правила аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности;

29) разрабатывает и утверждает типовое положение о научных лабораториях коллективного пользования;

30) разрабатывает и утверждает типовое положение о диссертационном совете;

31) разрабатывает и утверждает правила присуждения степеней;

32) разрабатывает и утверждает правила отбора претендентов и прохождения научных стажировок;

33) разрабатывает и утверждает правила присвоения ученых званий (ассоциированный профессор (доцент), профессор);

34) разрабатывает и утверждает требования к ведущим ученым, оплата труда которых осуществляется в рамках базового финансирования;

35) разрабатывает и утверждает правила государственной регистрации диссертаций, защищенных на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю;

36) разрабатывает и утверждает классификатор научных направлений;

37) разрабатывает и утверждает положение о национальных научных советах;

38) разрабатывает и утверждает положение об апелляционной комиссии;

39) разрабатывает и утверждает типовое положение о научно-техническом совете;

40) осуществляет методологическое обеспечение коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

41) разрабатывает и утверждает методику стоимости услуг казахстанских экспертов по проведению государственной научно-технической экспертизы, экспертизы проектов коммерциализации, оценки обоснованности суммы запрашиваемого объема финансирования;

42) разрабатывает и утверждает положение об осуществлении мониторинга реализации научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности на стадиях их выполнения и завершения;

43) разрабатывает и утверждает методику определения стоимости услуг сопровождения грантового финансирования коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

44) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области науки и научно-технической деятельности в соответствии с целями и задачами настоящего Закона и законодательства Республики Казахстан;

45) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 7. Компетенция отраслевого уполномоченного органа

Отраслевой уполномоченный орган:

1) участвует в разработке предложений и реализации государственной политики в области научной и (или) научно-технической деятельности, научно-технологической политики в области науки и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, координации работы по проведению научных исследований в соответствующей отрасли;

2) участвует в формировании приоритетных направлений фундаментальных и (или) прикладных научных исследований

в соответствующей отрасли;

3) создает научно-технический совет и утверждает его положение;

4) организует разработку научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых за счет бюджетных средств, и осуществляет их реализацию в соответствующей отрасли;

5) утверждает отчеты по выполненным научным, научно-техническим проектам и программам в соответствующей отрасли, финансируемым за счет бюджетных средств;

6) вносит в уполномоченный орган предложения по кандидатурам для включения в составы национальных научных советов;

7) вносит в уполномоченный орган предложения по формированию перечней субъектов базового финансирования и научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования;

8) участвует в разработке правил финансирования науки;

9) осуществляет мониторинг реализации программ содействия коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности в соответствующей отрасли;

10) участвует в разработке правил организации и проведения государственной научно-технической экспертизы;

11) участвует в разработке положения о национальных научных советах;

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 8. Компетенция местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы

в области науки, научно-технической деятельности

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы в области науки, научно-технической деятельности:

1) определяют приоритетные направления развития науки в регионе и организуют финансирование научных, научно-технических проектов и программ, реализуемых в регионе;

2) участвуют в разработке предложений и реализации государственной политики в области науки и научно-технической деятельности, координации работы по проведению прикладных научных исследований в регионе;

3) обеспечивают проведение государственной политики в области коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности на соответствующей территории;

4) оказывают содействие по привлечению грантов и инвестиций субъектов частного предпринимательства для финансирования проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, участвуют в их софинансировании;

5) осуществляют меры по обеспечению взаимодействия субъектов частного предпринимательства, квазигосударственного сектора с субъектами научной и (или) научно-технической деятельности с целью создания совместных производств, осуществляющих выпуск продукции и (или) внедрение новых технологий;

6) создают советы по науке в областях, городах республиканского значения и столице для обеспечения взаимодействия субъектов частного предпринимательства (в том числе иностранных), квазигосударственного сектора с субъектами научной и (или) научно-технической деятельности;

7) участвуют в создании и (или) уставном капитале юридических лиц, деятельность которых заключается в коммерциализации (практическом применении) результатов научной и (или) научно-технической деятельности, в том числе стартап-компаний;

8) осуществляют мониторинг реализации программ содействия коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

9) участвуют совместно с уполномоченным органом и отраслевыми уполномоченными органами в методическом обеспечении коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

10) вносят предложения по приоритетным направлениям развития науки;

11) организовывают разработку прикладных научных, научно-технических проектов и программ в рамках государственного заказа местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы и осуществление их реализации;

12) утверждают отчеты по выполненным прикладным научным, научно-техническим проектам и программам в рамках государственного заказа местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы;

13) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

Порядок финансирования и утверждения отчетов по прикладным научным, научно-техническим проектам и программам в рамках государственного заказа местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы устанавливается в соответствии с правилами финансирования науки.

Глава 3. СУБЪЕКТЫ НАУЧНОЙ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 9. Субъекты научной и (или) научно-технической деятельности

1. Субъектами научной и (или) научно-технической деятельности являются физические и юридические лица, осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность.

2. Субъектам научной и (или) научно-технической деятельности гарантируются и обеспечиваются свобода творчества, защита от недобросовестной конкуренции, равное право на участие в научной и (или) научно-технической деятельности, в том числе участие в конкурсах научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых за счет бюджетных средств и иных источников, не запрещенных законами Республики Казахстан.

3. Субъекты научной и (или) научно-технической деятельности имеют право использовать объекты интеллектуальной собственности, включая право продавать или предлагать к продаже, в порядке и на условиях, которые установлены законами Республики Казахстан.

4. Деятельность субъектов научной и (или) научно-технической деятельности по исключению угрозы национальной безопасности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан

в области национальной безопасности.

5. Деятельность субъектов научной и (или) научно-технической деятельности по формированию, ведению и содержанию национальных и рабочих коллекций патогенных и промышленных микроорганизмов, используемых в научной и производственной деятельности, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области биологической безопасности.

6. Юридические лица, являющиеся субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, осуществляющие научные, научно-технические проекты и программы фундаментальных и прикладных научных исследований, реализуемых в рамках международных договоров, вправе создавать научно-образовательные консорциумы в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Статья 10. Физические лица, осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность

1. Физическими лицами, осуществляющими научную и (или) научно-техническую деятельность, являются научные, инженерно-технические и иные работники, состоящие в трудовых отношениях с научными организациями, организациями высшего и (или) послевузовского образования, осуществляющими научную и (или) научно-техническую деятельность, а также ученые, самостоятельно осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность.

2. Физические лица имеют право участвовать в конкурсах научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых за счет бюджетных средств, в соответствии с правилами финансирования науки и условиями конкурса.

Статья 11. Научные организации

1. Научной организацией является юридическое лицо, основными видами деятельности которого являются осуществление научной и (или) научно-технической деятельности, в том числе реализация права на объекты интеллектуальной собственности, а также проведение научных исследований.

При научной организации могут создаваться консультативно-совещательные органы.

2. Государственными научными организациями являются научные организации, основанные на праве государственной собственности.

Приравненными к государственным научным организациям являются научные организации, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, а также научные организации, в которых пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) прямо либо косвенно принадлежат юридическим лицам, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству. Косвенная принадлежность означает принадлежность каждому последующему лицу пятидесяти и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) иного юридического лица.

3. Единственной высшей научной организацией является Национальная академия наук Республики Казахстан.

Национальная академия наук Республики Казахстан осуществляет свою деятельность в целях обеспечения преемственности фундаментальных и (или) прикладных научных исследований, проводимых по важнейшим направлениям науки.

4. Академии, действующие в области научной и (или) научно-технической деятельности, творческие союзы ученых, являющиеся общественными объединениями, принимают участие в реализации научной и (или) научно-технической политики, разработке приоритетных направлений развития науки, научно-технической экспертизе научных исследований и работ, выдвинутых на соискание научных премий, вносят предложения по разработке проектов нормативных правовых актов в области научной и (или) научно-технической деятельности и профессиональной консолидации ученых для обеспечения социально-экономического развития Республики Казахстан.

Статья 12. Научная деятельность организаций высшего и (или) послевузовского образования

1. Основными видами деятельности, осуществляемой организацией высшего и (или) послевузовского образования, наряду с образовательной являются научная и (или) научно-техническая, инновационная деятельность,

в том числе реализация права на объекты интеллектуальной собственности, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

2. Организации высшего и (или) послевузовского образования, а также их научные работники имеют равное право на пользование услугами научных лабораторий коллективного пользования, участие в конкурсах научных и (или) научно-технических проектов и программ, финансируемых за счет бюджетных средств и иных источников, не запрещенных законами Республики Казахстан.

3. Организации высшего и (или) послевузовского образования наряду с внедрением в учебный образовательный процесс передовых достижений науки вправе привлекать к процессу обучения ученых научных, научно-исследовательских организаций, в том числе зарубежных.

4. Государственные организации высшего и (или) послевузовского образования вправе создавать научные лаборатории, научно-исследовательские институты, опытные производства, проектно-конструкторские организации, а также научно-образовательные консорциумы в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

5. Организациям высшего и (или) послевузовского образования Правительством Республики Казахстан может быть присвоен статус исследовательского университета по представлению уполномоченного органа.

Статья 13. Исследовательский университет

1. Исследовательский университет является организацией высшего и (или) послевузовского образования, реализующей утвержденную Правительством Республики Казахстан программу развития университета и участвующей в организации и проведении фундаментальных и прикладных научных исследований и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ, а также коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности и внедрении научных разработок и технологий в производство.

2. Основными задачами исследовательского университета являются:

1) интеграция научной и (или) научно-технической деятельности и образовательного процесса на всех уровнях высшего и (или) послевузовского образования;

2) деятельность по коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности и внедрению научных разработок и технологий в производство.

3. Исследовательский университет самостоятельно разрабатывает и реализует стандарты образовательных программ высшего и (или) послевузовского образования. Требования к условиям реализации и результатам освоения образовательных программ не могут быть ниже соответствующих программ высшего и (или) послевузовского образования, устанавливаемых государственными стандартами.

4. Исследовательский университет вправе устанавливать дополнительные требования профильной направленности при приеме на обучение по программам высшего и (или) послевузовского образования.

Статья 14. Иные организации в области науки

Организации, для которых научная и (или) научно-техническая деятельность не является основным видом деятельности, в целях решения задач, закрепленных в их учредительных документах, вправе создавать в своей структуре научные подразделения.

Глава 4. НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ

И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Статья 15. Национальная академия наук Республики Казахстан

1. Национальная академия наук Республики Казахстан (далее – Национальная академия наук) создается Правительством Республики Казахстан в форме высшей научной организации.

2. Национальная академия наук объединяет в своем составе физических лиц – членов Национальной академии наук, избираемых в определенном уполномоченным органом порядке.

3. Национальная академия наук:

1) вырабатывает рекомендации по определению приоритетных направлений научной и (или) научно-технической деятельности

в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, а также приоритетных направлений стратегических, фундаментальных и прикладных научных исследований в Республике Казахстан;

2) проводит анализ стратегических приоритетных направлений развития науки и технологий, представленных уполномоченным органом в Национальный совет по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан;

3) проводит экспертизу научно-технических заданий, представленных на Высшую научно-техническую комиссию для программно-целевого финансирования;

4) осуществляет подготовку и проведение форсайтных (прогнозных) исследований по развитию науки;

5) проводит конкурсы на соискание именных премий и стипендий в области науки;

6) проводит научные исследования в различных областях науки и техники;

7) издает научные журналы;

8) участвует в развитии международного научного и научно-технического сотрудничества;

9) участвует в популяризации науки;

10) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Республики Казахстан.

4. Органами управления Национальной академии наук являются:

1) высший орган – попечительский совет (далее – совет);

2) представительный орган – общее собрание академиков Национальной академии наук (далее – собрание);

3) консультативно-совещательный орган – президиум (далее – президиум);

4) исполнительный орган – правление (далее – правление).

Органы управления Национальной академии наук, их структура, компетенция, порядок формирования, сроки полномочий членов органов управления, порядок принятия им решений устанавливаются законодательством Республики Казахстан и уставом Национальной академии наук (далее – устав), утвержденным уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.

5. Председателем совета является лицо, назначаемое Правительством Республики Казахстан.

К исключительной компетенции совета относятся:

1) утверждение стратегии и плана развития Национальной академии наук, рассмотрение отчетов Национальной академии наук о ходе их реализации;

2) содействие в реализации государственной политики в области науки и научно-технологической политики;

3) выработка предложений по повышению эффективности деятельности Национальной академии наук;

4) рассмотрение информации по вопросам осуществления деятельности Национальной академии наук, исполнения решений, принятых органами управления Национальной академии наук, а также выработка рекомендаций для других органов управления Национальной академии наук по итогам рассмотрения вопросов на заседаниях (собраниях) попечительского совета Национальной академии наук;

5) рассмотрение информации о результатах деятельности Национальной академии наук, выработка рекомендаций по итогам рассмотрения такой информации.

Совет может осуществлять иные полномочия, установленные законодательством Республики Казахстан, уставом и положением о совете.

6. Число членов совета должно быть не менее пяти человек. Члены исполнительного органа не могут быть избраны в совет.

7. Заседание совета проводится не реже одного раза в год. Внеочередное заседание проводится по решению правления либо по требованию не менее двадцати процентов членов совета.

8. О предстоящем заседании члены совета должны быть уведомлены не менее чем за три дня.

9. По требованию не менее двадцати процентов присутствующих на заседании членов совета принятие решения проводится тайным голосованием.

10. Заседание совета ведет председатель, а при его отсутствии – один из членов совета.

11. Решение совета принимается большинством голосов членов совета. Каждый член совета имеет один голос.

12. Собрание осуществляет общее руководство деятельностью Национальной академии наук.

13. Председателем собрания является первый руководитель Национальной академии наук.

В состав собрания входят академики Национальной академии наук, избранные в соответствии с правилами и критериями избрания академиков Национальной академии наук, определяемыми уполномоченным органом.

Количественный состав и сроки полномочий собрания устанавливаются уставом.

14. К исключительной компетенции собрания относятся:

1) избрание академиков Национальной академии наук, членов президиума Национальной академии наук, за исключением членов переходного президиума;

2) присвоение почетных званий и наград;

3) выработка рекомендаций по стратегии и плану развития Национальной академии наук;

4) выработка предложений по участию Национальной академии наук в проектах научной и (или) научно-технической деятельности;

5) заслушивание и обсуждение результатов научной и (или) научно-технической деятельности академиков Национальной академии наук, докладов руководителей структурных подразделений Национальной академии наук и отдельных ученых;

6) выработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности Национальной академии наук.

Собрание может осуществлять иные полномочия, установленные законодательством Республики Казахстан и уставом.

15. Собрание созывается председателем в сроки, установленные уставом.

16. Заседание собрания признается правомочным при участии в нем большинства членов собрания.

17. Права и обязанности председателя собрания устанавливаются уставом.

18. Действия членов собрания или его председателя могут быть обжалованы на заседании собрания.

Рекомендации собрания являются обязательными для их рассмотрения президиумом и правлением.

19. Президиум обеспечивает деятельность собрания.

Председателем президиума является первый руководитель Национальной академии наук.

Президиум избирается на заседании собрания сроком не менее трех лет и осуществляет деятельность от имени собрания.

Президиум формируется решением собрания, за исключением переходного президиума.

20. К исключительной компетенции президиума относятся:

1) организация процедур избрания академиков Национальной академии наук;

2) обеспечение исполнения решений, принятых советом, собранием;

3) осуществление мониторинга за исполнением программы академика Национальной академии наук;

4) рассмотрение и утверждение плана изданий (журналов, монографий) Национальной академии наук;

5) выработка рекомендации к учреждению нагрудных знаков академиков Национальной академии наук, научных премий, почетных званий, наград (медалей) и удостоверений;

6) координация выполнения ежегодного национального доклада по науке.

Президиум может осуществлять иные полномочия, установленные законодательством Республики Казахстан и уставом.

21. Лица, избранные в состав президиума, могут переизбираться не более двух раз подряд.

Заседания президиума созываются не менее одного раза в квартал.

Заседание может быть созвано по инициативе либо по требованию совета, собрания не позднее трех дней со дня поступления требования о созыве.

Организацию проведения заседаний президиума и исполнение его решений обеспечивает правление.

22. Руководство текущей деятельностью Национальной академии наук осуществляется правлением. Председателем правления является первый руководитель Национальной академии наук.

Правление действует на основании и во исполнение решений совета, собрания и президиума и подотчетен им.

23. Количественный состав и срок полномочий правления устанавливаются уставом и законодательством Республики Казахстан.

Заседание правления созывается председателем в сроки, установленные уставом.

24. Заседание правления признается правомочным при участии в нем большинства членов правления.

25. Права и обязанности председателя правления устанавливаются уставом.

26. К исключительной компетенции правления относятся:

1) разработка и представление на утверждение совета организационной структуры и штатной численности Национальной академии наук;

2) разработка и представление на утверждение совета плана развития Национальной академии наук и отчетов об его исполнении;

3) организация выполнения решений совета, собрания, президиума;

4) утверждение отчета правления о научных достижениях и иных результатах деятельности Национальной академии наук;

5) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Национальной академии наук и утверждение положений об их деятельности.

Правление может осуществлять иные полномочия, установленные законодательством Республики Казахстан и уставом.

27. Академику Национальной академии наук, достигшему пенсионного возраста, установленного Социальным кодексом Республики Казахстан, устанавливается ежемесячная пожизненная стипендия в размере и порядке, которые определены Правительством Республики Казахстан.

28. Финансирование научной и (или) научно-технической деятельности Национальной академии наук осуществляется в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, а также из иных источников,

не запрещенных законами Республики Казахстан.

Статья 16. Уровень готовности технологий

1. Уровнем готовности технологий является оценка степени разработанности и завершенности этапа научных исследований, представленных на конкурс по грантовому, программно-целевому финансированию, коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности субъектами научной и (или) научно-технической деятельности.

2. Оценка степени проработки и завершенности этапа научных исследований проводится в соответствии с методикой определения уровня готовности технологий в ходе проведения государственной научно-технической экспертизы научных и научно-технических проектов и программ.

3. Оценка состояния имеющихся материальных, технических и кадровых ресурсов субъектов научной и (или) научно-технической деятельности осуществляется в соответствии с методикой определения уровня технологической готовности организаций в ходе проведения их аккредитации.

Статья 17. Научно-технические советы

1. При отраслевых уполномоченных органах в регулируемых областях, научных организациях и организациях высшего и (или) послевузовского образования создаются научно-технические советы в целях выработки предложений и рекомендаций по приоритетным направлениям научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также оценки научно-технических проектов и программ.

2. Научно-технические проекты и программы, финансируемые из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, рассматриваются научно-техническими советами при отраслевых уполномоченных органах.

Глава 5. УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 18. Управление научной и (или) научно-технической деятельностью

В целях развития и функционирования национальной научной системы в Республике Казахстан с соблюдением распределения стратегических, экспертных и административных функций управление научной и (или) научно-технической деятельностью осуществляется:

1) Президентом Республики Казахстан;

2) Правительством Республики Казахстан;

3) Высшей научно-технической комиссией;

4) Советом по технологической политике при Правительстве Республики Казахстан;

5) апелляционной комиссией;

6) национальными научными советами;

7) уполномоченным органом;

8) отраслевыми уполномоченными органами;

9) местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы.

Статья 19. Принципы управления научной и (или) научно-технической деятельностью

Управление научной и (или) научно-технической деятельностью основывается на следующих принципах:

приоритетности научной и (или) научно-технической деятельности;

прозрачности, объективности и равенства субъектов научной и (или) научно-технической деятельности;

объективности и независимости экспертизы научных, научно-технических проектов и программ;

экономической эффективности и результативности научных исследований;

интеграции науки, образования и производства;

стимулирования коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

трансфера технологий.

Статья 20. Высшая научно-техническая комиссия

1. Высшая научно-техническая комиссия является консультативно-совещательным органом при Правительстве Республики Казахстан.

2. Состав Высшей научно-технической комиссии формируется из числа членов Правительства Республики Казахстан, депутатов Парламента Республики Казахстан, руководителей государственных органов, Национальной академии наук, ведущих ученых, экспертов различных отраслей знаний, представителей национальных управляющих холдингов, национальных институтов развития, национальных холдингов, национальных компаний, субъектов частного предпринимательства и республиканских научных общественных объединений и утверждается постановлением Правительства Республики Казахстан.

3. Основными задачами Высшей научно-технической комиссии являются:

1) формирование стратегических задач и приоритетов, направленных на развитие научной и (или) научно-технической деятельности;

2) определение приоритетных направлений развития науки;

3) определение приоритетных фундаментальных и прикладных научных исследований по направлениям науки;

4) рассмотрение предложений национальных научных советов;

5) определение и распределение по приоритетным направлениям развития науки объемов финансирования за счет бюджетных средств на научную и (или) научно-техническую деятельность, а также определение объемов финансирования коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа;

6) определение научно-технических заданий для программно-целевого финансирования;

7) определение перечня организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования.

Статья 21. Апелляционная комиссия

1. Апелляционная комиссия является коллегиальным консультативно-совещательным органом.

2. Состав апелляционной комиссии формируется из числа представителей уполномоченного органа, отраслевых уполномоченных органов, научных общественных объединений, экспертов, а также членов Высшей научно-технической комиссии, являющихся учеными.

Председатель апелляционной комиссии избирается из числа членов апелляционной комиссии.

3. Порядок рассмотрения обращений участников конкурсов и представлений уполномоченного органа, в том числе вопросов соблюдения правил научной этики, устанавливается положением об апелляционной комиссии.

4. Решения апелляционной комиссии подлежат обязательному исполнению национальными научными советами, уполномоченным органом и (или) отраслевыми уполномоченными органами либо юридическими лицами, определенными уполномоченным органом, финансирующими научную и (или) научно-техническую деятельность, а также коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

5. Рабочий орган апелляционной комиссии определяется уполномоченным органом.

Статья 22. Национальные научные советы

1. Национальные научные советы являются коллегиальными органами, созданными по направлениям науки при уполномоченном органе.

2. Основными задачами национальных научных советов являются:

1) формирование специализированных научных направлений в соответствии с приоритетами, определенными Высшей научно-технической комиссией;

2) определение форм и объемов финансирования, выделяемых для проведения научных исследований;

3) оценка научной новизны и практической значимости, научно-технического уровня, перспективности, степени разработанности, уровня готовности технологии, соответствия предлагаемых научных, научно-технических проектов и программ специализированным направлениям или техническим заданиям, экономической обоснованности запрашиваемого объема финансирования с учетом заключений государственной научно-технической экспертизы;

4) оценка потребностей Республики Казахстан в новых научных направлениях;

5) осуществление конкурсного отбора научных, научно-технических проектов и программ по фундаментальным и прикладным научным исследованиям, а также проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, предлагаемых к финансированию за счет бюджетных средств;

6) рассмотрение промежуточных и итоговых отчетов о научной и (или) научно-технической деятельности, коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, а также итогов мониторинга реализации научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, представляемых Национальным центром государственной научно-технической экспертизы, принятие решения по результатам рассмотрения таких отчетов и итогов мониторинга.

3. Составы национальных научных советов формируются уполномоченным органом из числа представителей государственных органов, компетентных казахстанских и зарубежных ученых, при этом не менее одной трети состава каждого национального научного совета из представителей государственных органов, национальных управляющих холдингов, национальных институтов развития, национальных холдингов, национальных компаний, а также субъектов частного предпринимательства по предложениям и рекомендациям отраслевых уполномоченных органов, научных организаций, организаций высшего и (или) послевузовского образования и научных общественных объединений.

4. Национальные научные советы открытым голосованием принимают решения о грантовом и программно-целевом финансировании (прекращении финансирования), финансировании (прекращении финансирования) научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования, за счет юридических лиц, определенных уполномоченным органом, финансирующих научную и (или) научно-техническую деятельность, коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности, или за счет бюджетных средств в рамках утвержденного бюджета на соответствующий финансовый год:

научных, научно-технических проектов и программ научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

других программ в части научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

проектов межгосударственных научно-технических программ, реализуемых с участием научных учреждений, организаций и предприятий Республики Казахстан;

проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

5. Национальные научные советы открытым голосованием принимают решение по техническому заданию (договору) и отчету об осуществлении (приобретении) научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ, по техническому заданию (договору) и отчету с актом ввода в эксплуатацию приобретенного оборудования для научных центров за счет средств субъектов предпринимательства.

6. Решения национальных научных советов подлежат обязательному исполнению уполномоченным органом и отраслевыми уполномоченными органами.

7. Члены национальных научных советов обязаны информировать совет об известном им конфликте интересов при рассмотрении конкретных вопросов и несут ответственность за объективность и обоснованность принимаемых советом решений.

8. Национальные научные советы принимают промежуточные и итоговые отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности, коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

9. Организация деятельности национальных научных советов, включая командировочные расходы казахстанских и зарубежных ученых, являющихся членами национальных научных советов, обеспечивается Национальным центром государственной научно-технической экспертизы за счет бюджетных средств.

10. В структуру положения о национальных научных советах входят правила научной этики членов национальных научных советов.

Нарушение членом национального научного совета требований и положений правил научной этики членов национальных научных советов является основанием для его исключения из состава национального научного совета.

Статья 23. Национальный центр государственной научно-технической экспертизы

1. В целях обеспечения единства администрирования, независимости, прозрачности и публичности экспертизы научных, научно-технических проектов и программ, а также проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности Правительством Республики Казахстан создается Национальный центр государственной научно-технической экспертизы.

2. Национальный центр государственной научно-технической экспертизы:

1) осуществляет организацию работ по проведению государственной научно-технической экспертизы научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, реализуемых аккредитованными субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, предлагаемых

к финансированию за счет бюджетных средств и (или) средств субъектов предпринимательства, физических и (или) юридических лиц;

2) осуществляет организацию работы национальных научных советов и размещение информации о членах национальных научных советов на собственном интернет-ресурсе;

3) направляет заключения результатов государственной научно-технической экспертизы и ранжированные списки научных, научно-технических проектов и программ (отчетов), а также проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности в национальные научные советы;

4) оценивает результаты выполненных научных, научно-технических проектов и программ (отчетов), а также проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

5) осуществляет мониторинг реализации научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной

и (или) научно-технической деятельности на стадиях их выполнения и завершения и направление его итогов в национальные научные советы;

6) обеспечивает качественный подбор состава казахстанских и зарубежных экспертов;

7) осуществляет подбор состава экспертов для проведения экспертизы научных и научно-технических проектов и программ, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, из числа казахстанских ученых

с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан

о государственных секретах;

8) осуществляет методическое и организационно-техническое обеспечение государственной научно-технической экспертизы;

9) формирует банки данных научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, а также осуществляет комплекс мероприятий по сбору, обработке и анализу научно-технической информации;

10) проводит научно-исследовательские работы по совершенствованию своей деятельности;

11) осуществляет государственный учет научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых за счет бюджетных средств, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, и отчетов по их выполнению.

3. Национальный центр государственной научно-технической экспертизы имеет право:

1) запрашивать и получать от государственных органов, субъектов научной и (или) научно-технической деятельности информацию, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, необходимую для осуществления функций и выполнения возложенных на него задач;

2) давать разъяснения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

3) привлекать в установленном порядке для проведения экспертизы и осуществления мониторинга научных исследований иные организации, казахстанских и (или) зарубежных ученых;

4) взаимодействовать в установленном порядке с зарубежными научными организациями;

5) создавать консультативно-совещательные органы в области научно-технической деятельности;

6) проводить мероприятия по вопросам развития научной и (или) научно-технической деятельности;

7) осуществлять издательскую деятельность.

4. Финансирование деятельности Национального центра государственной научно-технической экспертизы производится за счет бюджетных средств.

Статья 24. Сбор, обработка и анализ научно-технической информации

1. Сбор, обработка и анализ научно-технической информации осуществляются для мониторинга научных достижений, рынка инноваций и новых технологий, оценки их потенциала адаптации и соотнесения

с передовыми технологиями в разрезе отраслей промышленности, субъектов промышленности и уровнем технологической готовности научных организаций.

2. Сбор, обработка и анализ научно-технической информации реализуются в целях:

1) обеспечения системного и долгосрочного планирования мер государственного стимулирования научных исследований и разработок;

2) направленности мер государственного стимулирования науки на разработку технологий производства товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью;

3) поиска научно-практических решений для повышения технологичности промышленных производств;

4) устойчивого развития научно-технологической и испытательной базы секторов экономики;

5) определения потенциального заказчика на научные исследования и разработки по созданию и внедрению отечественных технологий в производство и выводу на рынок;

6) поддержки научной инфраструктуры для развития опытно-конструкторской, научно-технологической и испытательной базы;

7) выработки рекомендаций по совершенствованию условий развития экспортного потенциала отечественных товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью.

3. Сбор, обработка и анализ научно-технической информации включают:

1) организацию работ по проведению сбора, обработке и анализу научно-технической информации о научных достижениях, ноу-хау, инновациях и объектах интеллектуальной собственности;

2) организацию работ по информационному обеспечению среди субъектов научной и (или) научно-технической деятельности;

3) проведение комплексного анализа реализации и результатов научных, научно-технических проектов и программ (отчетов), а также проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

4) формирование банков данных результатов реализации научных, научно-технических проектов и программ субъектами научной и (или) научно-технической деятельности;

5) методическое и организационно-техническое обеспечение анализа научно-технической информации.

4. Субъекты научной и (или) научно-технической деятельности имеют право на получение научно-технической информации в порядке, определяемом уполномоченным органом, через единую информационную систему «Казахстанская наука» или «Единое окно» национальной инновационной системы.

5. Планы научных исследований и разработок субъектов научной и (или) научно-технической деятельности реализуются с учетом актуальной информации по научным достижениям и инновациям.

Статья 25. Государственная научно-техническая экспертиза

1. Государственная научно-техническая экспертиза осуществляется в целях подготовки аналитической оценки научных, научно-технических проектов и программ, а также проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности на принципах независимости, объективности, компетентности, комплексности, достоверности, полноты и обоснованности экспертных заключений.

2. Государственная научно-техническая экспертиза научных, научно-технических проектов и программ, а также проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, подлежащих финансированию за счет бюджетных средств и (или) средств субъектов предпринимательства, физических и (или) юридических лиц, проводится компетентными казахстанскими и зарубежными экспертами, основной задачей которых является экспертная оценка объектов с учетом научной новизны и практической значимости, предлагаемого научно-технического уровня, актуальности, перспективности, степени разработанности, уровня готовности технологий научных, научно-технических проектов и программ,

а также проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности и экономической обоснованности запрашиваемого объема финансирования.

Отбор казахстанских и зарубежных ученых и экспертов производится на три года на основе наукометрических показателей в соответствии с их специализацией и особенностями научных, научно-технических проектов и программ, а также проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности при отсутствии аффилированности

к рассматриваемой заявке.

3. Для привлечения экспертов к проведению государственной научно-технической экспертизы создается база данных зарубежных экспертов, кандидатуры которых представляются ведущими зарубежными университетами, научно-исследовательскими учреждениями, академиями наук и научными сообществами.

4. Ученые, эксперты, в том числе зарубежные, привлеченные к оценке научных, научно-технических проектов и программ, а также проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать сохранение коммерческой тайны представленных на экспертизу материалов.

Статья 26. Государственный учет научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности и отчетов о научной и (или) научно-технической деятельности, коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности

1. Государственный учет реализуемых научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, отчетов о научной и (или) научно-технической деятельности, коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности осуществляется в целях формирования национального ресурса научно-технической информации и мониторинга динамики научно-технического потенциала Республики Казахстан.

2. Субъекты научной и (или) научно-технической деятельности обязаны представить на государственный учет научные, научно-технические проекты и программы, проекты коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемые за счет бюджетных средств и (или) из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, и отчеты по их выполнению.

При этом научные, научно-технические проекты и программы, проекты коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемые из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, и отчеты по их выполнению представляются в форме, не раскрывающей конфиденциальную информацию и коммерческую тайну.

3. Национальный центр государственной научно-технической экспертизы обеспечивает государственный учет научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, отчетов о научной и (или) научно-технической деятельности, коммерциализации результатов научной

и (или) научно-технической деятельности и информирует уполномоченный орган и отраслевой уполномоченный орган.

4. Отчеты по выполнению научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых за счет бюджетных средств, подлежат размещению на интернет-ресурсах уполномоченного органа и отраслевых уполномоченных органов, за исключением отчетов по выполнению научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых за счет бюджетных средств, содержащих сведения, составляющие государственные секреты.

Статья 27. Аккредитация субъектов научной и (или) научно-технической деятельности

1. Субъекты научной и (или) научно-технической деятельности подлежат процедуре добровольной аккредитации. Субъекты научной и (или) научно-технической деятельности, участвующие в государственном финансировании, подлежат процедуре обязательной аккредитации.

2. Уполномоченный орган осуществляет аккредитацию субъектов научной и (или) научно-технической деятельности с учетом уровня их технологической готовности за счет их собственных средств.

Статья 28. Оплата труда научных работников

1. Оплата труда научных работников государственных научных организаций и государственных организаций высшего и (или) послевузовского образования, выполняющих государственный заказ, производится в порядке, определяемом уполномоченным органом.

2. Научным работникам, осуществляющим научно-исследовательские работы, в рамках базового финансирования и финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования,

или в пределах утвержденных сумм по проектам грантового и программно-целевого финансирования по основному месту работы устанавливается ежемесячная доплата при наличии соответствующего диплома или удостоверения о признании документа об образовании:

за степень доктора философии (PhD), доктора по профилю в размере 17-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

за степень доктора философии (PhD) и ученое звание ассоциированного профессора (доцента), доктора по профилю и ученое звание ассоциированного профессора (доцента) в размере 25-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

за ученую степень кандидата наук в размере 17-кратного месячного расчетного показателя, доктора наук в размере 34-кратного месячного расчетного показателя, установленных законом о республиканском бюджете и действующих на 1 января соответствующего финансового года;

за ученую степень кандидата наук и ученое звание ассоциированного профессора (доцента) в размере 25-кратного месячного расчетного показателя, доктора наук и ученое звание ассоциированного профессора (доцента) в размере 42-кратного месячного расчетного показателя, установленных законом о республиканском бюджете и действующих на 1 января соответствующего финансового года;

за степень доктора философии (PhD) и ученое звание профессора, доктора по профилю и ученое звание профессора в размере 50-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

за ученую степень кандидата наук и ученое звание профессора, доктора наук и ученое звание профессора в размере 50-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

3. Оплата труда зарубежным ученым, а также казахстанским ученым, осуществляющим свою деятельность за рубежом, выполняющим научные исследования совместно с аккредитованными научными организациями или организациями высшего и (или) послевузовского образования на территории Республики Казахстан, производится на основании договора с учетом их квалификации.

Статья 29. Отпуск научных работников

1. Научным работникам государственных научных организаций и научных организаций, приравненных к государственным, предоставляется оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью пятьдесят шесть календарных дней для докторов наук, сорок два календарных дня для кандидатов наук, докторов философии (PhD), докторов по профилю, тридцать пять календарных дней для иных научных работников с выплатой пособия на оздоровление в пределах имеющихся у них средств на оплату труда в размере одного должностного оклада.

2. В случаях, установленных коллективным договором, научным работникам научных организаций, приравненных к государственным, в пределах имеющихся у них средств на оплату труда может быть предоставлен оплачиваемый ежегодный отпуск продолжительностью тридцать календарных дней с выплатой пособия на оздоровление в размере двух должностных окладов.

3. Научным работникам государственных научных организаций в целях повышения квалификации, прохождения стажировки в ведущих организациях высшего и (или) послевузовского образования, научных центрах и лабораториях, в том числе и за рубежом, предоставляется отпуск сроком до одного года. При этом за данным лицом на время отпуска сохраняются место работы и должность без сохранения заработной платы.

4. Порядок и условия предоставления отпуска устанавливаются трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами государственных научных организаций.

5. Ведущие ученые, работающие в организациях высшего и (или) послевузовского образования, научных организациях, при наличии непрерывного научно-педагогического стажа работы в данной организации, составляющего не менее пяти лет, в целях завершения работ научного и научно-педагогического характера, включая подготовку и публикацию научных трудов в международных рецензируемых издательствах (журналах), определяемых уполномоченным органом, имеют право на творческий отпуск сроком до одного года с сохранением средней заработной платы за счет собственных средств организации. Творческий отпуск предоставляется не более одного раза в десять лет. По завершении творческого отпуска ведущий ученый обязан отработать в данной организации в течение трех лет.

В случае осуществления ведущим ученым научно-педагогической и научно-исследовательской работы в период творческого отпуска в иных организациях высшего и (или) послевузовского образования, научных организациях творческий отпуск аннулируется.

6. Порядок и условия предоставления творческого отпуска, а также отработки или возмещения расходов устанавливаются внутренними документами организаций высшего и (или) послевузовского образования, научных организаций.

Статья 30. Меры социальной защиты научных работников

1. Научные работники государственных научных организаций, научных организаций, приравненных к государственным, государственных организаций высшего и (или) послевузовского образования, организаций высшего и (или) послевузовского образования, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, а также организаций высшего и (или) послевузовского образования, в которых пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) прямо либо косвенно принадлежат юридическим лицам, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, имеющие трудовой стаж не менее пяти лет научно-педагогической и (или) научно-исследовательской работы, могут приобрести жилье или улучшить жилищные условия в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Республики Казахстан.

2. Молодые ученые в возрасте до сорока лет включительно, основным местом работы которых являются аккредитованные субъекты научной и (или) научно-технической деятельности, имеющие трудовой стаж не менее трех лет научно-педагогической и научно-исследовательской работы, могут приобрести жилье или улучшить жилищные условия в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Республики Казахстан.

3. Научные работники государственных научных организаций и члены их семей, проживающие совместно с ними, пользуются в установленном порядке медицинским обслуживанием в организациях здравоохранения.

4. Пенсионное обеспечение научных работников осуществляется в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан.

Статья 31. Меры поощрения ученых, научных работников научных организаций и организаций высшего и (или) послевузовского образования

1. В целях поощрения ученые, научные работники научных организаций и организаций высшего и (или) послевузовского образования, внесшие вклад в развитие науки и техники, могут быть:

1) выдвинуты на соискание Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники, учреждаемой Президентом Республики Казахстан;

2) представлены к государственным наградам Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных наградах;

3) выдвинуты на соискание ежегодных премий за лучшие научные исследования и работы, выдающиеся достижения в области науки;

4) выдвинуты на соискание государственных научных стипендий;

5) выдвинуты на соискание ежегодной премии «Лучший научный работник» в размере 2000-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Государственные научные стипендии также могут быть присуждены:

ученым и научным работникам, активно участвующим в проведении фундаментальных и (или) прикладных научных исследований в приоритетных для государства направлениях, подготовке научных кадров;

молодым ученым в возрасте до сорока лет включительно, активно участвующим в проведении исследований по решению научных проблем и получившим признание научной общественности.

2. Присуждение премий и государственных научных стипендий осуществляется уполномоченным органом и отраслевыми уполномоченными органами в пределах их компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. В качестве меры поощрения обучающихся, ученых, научных работников, молодых ученых в возрасте до сорока лет

включительно из средств инвестиционного дохода эндаумент-фонда организации высшего и (или) послевузовского образования, субъектов научной и (или) научно-технической деятельности может выплачиваться стипендия.

Статья 32. Подготовка, переподготовка и стажировка научных, научно-технических кадров

1. Научные организации, организации высшего и (или) послевузовского образования, располагающие высококвалифицированными кадрами и материально-технической базой, вправе осуществлять подготовку, переподготовку и стажировку научных, научно-технических кадров по приоритетным для них направлениям.

2. Подготовка, переподготовка и стажировка научных, научно-технических кадров могут осуществляться за счет бюджетных средств как в отечественных, так и в зарубежных научных организациях, организациях высшего и (или) послевузовского образования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 33. Права на результаты научной и (или) научно-технической деятельности

1. Исключительные права на результаты научной и (или) научно-технической деятельности, созданные в рамках выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ субъектами научной и (или) научно-технической деятельности совместно с субъектами частного предпринимательства, квазигосударственного сектора, принадлежат им совместно, если иное не оговорено в договоре между ними.

2. В случае если договором предусмотрено, что исключительные права на результаты научной и (или) научно-технической деятельности принадлежат субъекту научной и (или) научно-технической деятельности, то за субъектом частного предпринимательства, квазигосударственного сектора сохраняется право на безвозмездную неисключительную лицензию на использование этих результатов в собственном производстве.

3. Право на объекты интеллектуальной собственности, полученное субъектами научной и (или) научно-технической деятельности в результате научной и (или) научно-технической деятельности, осуществляемой за счет бюджетных средств, принадлежит научным организациям, если иное не предусмотрено договором между ними и автором (авторами) объекта интеллектуальной собственности.

4. Использование объектов интеллектуальной собственности, представляющих стратегическое значение для государства либо содержащих сведения, отнесенные к государственным секретам, осуществляется

в соответствии с законами Республики Казахстан.

Ограничение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности допускается в случаях, пределах и порядке, которые установлены законами Республики Казахстан.

Глава 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА НАУЧНОЙ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 34. Финансирование научной и (или) научно-технической деятельности

1. Финансирование научных, научно-технических проектов и программ осуществляется за счет бюджетных средств, а также из иных источников, не запрещенных законами Республики Казахстан.

2. Финансирование научных, научно-технических проектов и программ за счет бюджетных средств осуществляется в следующих формах:

1) базовое финансирование;

2) грантовое финансирование;

3) программно-целевое финансирование;

4) финансирование научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования.

3. Финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности может осуществляться одновременно по различным формам финансирования в порядке и на условиях, которые установлены правилами финансирования науки.

4. Договор на реализацию научных, научно-технических проектов и программ заключается между аккредитованным субъектом научной и (или) научно-технической деятельности или автономной организацией образования и уполномоченным органом и (или) отраслевым уполномоченным органом либо юридическими лицами, определенными уполномоченным органом, финансирующими научную и (или) научно-техническую деятельность, на весь срок их реализации, но не более чем на пять лет.

Статья 35. Базовое финансирование

1. Базовое финансирование выделяется государственным научным организациям и научным организациям, приравненным к государственным, государственным организациям высшего и (или) послевузовского образования, организациям высшего и (или) послевузовского образования, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, а также организациям высшего и (или) послевузовского образования, в которых пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) прямо либо косвенно принадлежат юридическим лицам, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, аккредитованным в уполномоченном органе и выполняющим государственное задание и (или) государственный заказ на проведение научных исследований по приоритетным для них направлениям, определенным отраслевым уполномоченным органом.

2. Базовое финансирование не выделяется научным организациям, включенным в утвержденный уполномоченным органом перечень научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования.

Финансирование субъектов базового финансирования осуществляется уполномоченным органом, отраслевыми уполномоченными органами в рамках утвержденного бюджета на соответствующий финансовый год по распределяемой бюджетной программе.

Отчет об использовании выделенных бюджетных средств по базовому финансированию представляется субъектами базового финансирования в уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган.

Субъект базового финансирования обеспечивает достоверность и правомерность отражаемой информации в отчете об использовании выделенных бюджетных средств по базовому финансированию субъектов научной и (или) научно-технической деятельности.

Отраслевыми уполномоченными органами в уполномоченный орган представляется сводный отчет об использовании бюджетных средств базового финансирования субъектов научной и (или) научно-технической деятельности.

3. Базовое финансирование включает расходы по нормам базового финансирования на текущее обеспечение научной инфраструктуры и имущества, в том числе зданий, оборудования и материалов, оплату труда ведущих ученых, административного и обслуживающего персонала, а также информационное сопровождение научно-технической деятельности государственных научных организаций, научных организаций, приравненных к государственным, государственных организаций высшего и (или) послевузовского образования, организаций высшего и (или) послевузовского образования, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, а также организаций высшего и (или) послевузовского образования, в которых пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) прямо либо косвенно принадлежат юридическим лицам, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству.

4. Перечень организаций, являющихся субъектами базового финансирования, формируется и утверждается уполномоченным органом на основании предложений отраслевых уполномоченных органов.

Субъекты базового финансирования, которые не получают государственное задание и (или) государственный заказ на проведение научных исследований в течение последних двух лет, подлежат исключению из перечня субъектов базового финансирования. Исключению из перечня субъектов базового финансирования не подлежат субъекты научной и (или) научно-технической деятельности, получающие непрерывно базовое финансирование в течение последних пяти лет с выполнением работ в качестве третьего лица (соисполнители) по программно-целевому финансированию.

Статья 36. Грантовое финансирование

1. Грантовое финансирование выделяется на проведение научных исследований в целях повышения уровня научно-исследовательских работ, научно-технического потенциала и конкурентоспособности научных организаций и их коллективов, ученых, а также на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

Местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы в рамках государственного заказа местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы осуществляется грантовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности.

2. Грантовое финансирование включает расходы субъектов научной и (или) научно-технической деятельности на проведение научных исследований, включая материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения научных исследований.

3. Основные направления и объемы грантового финансирования, осуществляемые уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом, утверждаются Высшей научно-технической комиссией с учетом рекомендаций национальных научных советов в соответствии с приоритетными направлениями развития науки Республики Казахстан. Объемы грантового финансирования подлежат рассмотрению Республиканской бюджетной комиссией в порядке, установленном бюджетным законодательством Республики Казахстан.

4. В конкурсе на грантовое финансирование участвуют аккредитованные субъекты научной и (или) научно-технической деятельности, а также автономные организации образования на равных условиях. Конкурс на грантовое финансирование осуществляется в соответствии с правилами финансирования науки.

5. Конкурс на грантовое финансирование объявляется уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом и объявление подлежит размещению на интернет-ресурсе уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного органа, объявившего конкурс.

6. Заявки на участие в грантовом финансировании подаются аккредитованными субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, а также автономными организациями образования в уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган, объявивший конкурс.

7. Поданные заявки направляются уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом, объявившим конкурс,

в Национальный центр государственной научно-технической экспертизы для рассмотрения соответствующим национальным научным советом.

Перечень заявок, рассматриваемых национальными научными советами, за исключением заявок в области национальной безопасности и обороны, подлежит размещению на интернет-ресурсе Национального центра государственной научно-технической экспертизы.

8. Решения о грантовом финансировании выносятся национальным научным советом и утверждаются уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом, объявившим конкурс.

9. Грантовое финансирование осуществляется уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом, объявившим конкурс, либо юридическими лицами, определенными уполномоченным органом, финансирующими научную и (или) научно-техническую деятельность, а также коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

10. Результаты конкурса на грантовое финансирование подлежат размещению на интернет-ресурсах уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного органа, объявившего конкурс, за исключением результатов в области национальной безопасности и обороны.

11. В целях обеспечения эффективного выполнения и достижения конечных результатов без права изменения целей научного проекта научный руководитель проекта имеет право перераспределять средства между статьями затрат в рамках общего объема, утвержденного на календарный год, в соответствии с правилами финансирования науки.

Статья 37. Программно-целевое финансирование

1. Программно-целевое финансирование выделяется на проведение стратегических научных исследований и осуществляется на конкурсной основе.

Программно-целевое финансирование на проведение прикладных научных исследований в области национальной безопасности и обороны может быть одобрено вне конкурсных процедур по решению Высшей научно-технической комиссии.

2. Программно-целевое финансирование включает расходы субъектов научной и (или) научно-технической деятельности на проведение научных исследований, включая материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения научных исследований.

3. В конкурсе на программно-целевое финансирование участвуют аккредитованные субъекты научной и (или) научно-технической деятельности, а также автономные организации образования, в том числе

в качестве соисполнителей.

Юридические лица, являющиеся аккредитованными субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, в целях участия в конкурсе на программно-целевое финансирование вправе создавать индустриально-научные технологические консорциумы.

4. Конкурс на программно-целевое финансирование по научной, научно-технической программе объявляется уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом и объявление подлежит размещению на интернет-ресурсе уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного органа, объявившего конкурс.

5. Заявки на участие в программно-целевом финансировании подаются аккредитованными субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, а также автономными организациями образования в уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган, объявивший конкурс.

Поданные заявки направляются уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом, объявившим конкурс,

в Национальный центр государственной научно-технической экспертизы для рассмотрения соответствующим национальным научным советом.

Перечень заявок, рассматриваемых национальными научными советами, за исключением заявок в области национальной безопасности и обороны, подлежит размещению на интернет-ресурсе Национального центра государственной научно-технической экспертизы.

6. Уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган, объявивший конкурс на программно-целевое финансирование, направляет в Высшую научно-техническую комиссию заявки на реализацию научных, научно-технических программ.

7. Победители конкурса на реализацию целевой научной, научно-технической программы определяются на основании решения национальных научных советов и утверждаются уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом, объявившим конкурс.

8. Программно-целевое финансирование осуществляется уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом, объявившим конкурс, либо юридическими лицами, определенными уполномоченным органом, финансирующими научную и (или) научно-техническую деятельность.

9. Если участниками консорциума не достигнуто соглашение по результатам конкурса, то головная организация по научной, научно-технической программе определяется уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом.

10. Результаты конкурса программно-целевого финансирования подлежат размещению на интернет-ресурсах уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного органа, объявившего конкурс, за исключением результатов в области национальной безопасности и обороны.

11. Порядок финансирования прикладных научных исследований при привлечении софинансирования со стороны частного партнера, за исключением прикладных научных исследований в области общественных, гуманитарных наук, использования атомной энергии, обеспечения национальной безопасности и оборонной науки, устанавливается правилами финансирования науки.

12. В целях обеспечения эффективного выполнения и достижения конечных результатов без права изменения целей научного проекта научный руководитель проекта имеет право перераспределять средства между статьями затрат в рамках общего объема, утвержденного на календарный год, в соответствии с правилами финансирования науки.

Статья 38. Финансирование научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования

1. Финансирование государственных научных организаций и научных организаций со стопроцентным участием государства, включенных в утвержденный уполномоченным органом перечень научных организаций, осуществляющих фундаментальные исследования, выделяется на проведение фундаментальных научных исследований в области археологии, астрономии, астрофизики, атомной энергии, востоковедения, искусства, истории, культуры, литературы, математики и механики, образования, политологии, религиоведения, социологии, философии, этнологии, языкознания и иных областях, определяемых уполномоченным органом.

2. Финансирование научных организаций, включенных в утвержденный уполномоченным органом перечень научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования согласно пункту 1 настоящей статьи, включает расходы на текущее, а также материально-техническое обеспечение для проведения фундаментальных научных исследований на срок не более пяти лет.

3. Заявки для включения в перечень научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования согласно пункту 1 настоящей статьи, а также на финансирование фундаментальных научных исследований направляются государственными научными организациями и научными организациями со стопроцентным участием государства

в уполномоченный орган.

Поданные заявки на финансирование фундаментальных научных исследований направляются уполномоченным органом в Национальный центр государственной научно-технической экспертизы и далее на рассмотрение соответствующих национальных научных советов.

Уполномоченный орган направляет в Высшую научно-техническую комиссию заявки на финансирование фундаментальных научных исследований вместе с решениями национальных научных советов.

4. Научные организации, включенные в утвержденный уполномоченным органом перечень научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования согласно пункту 1 настоящей статьи, представляют ежегодные отчеты в национальные научные советы.

Статья 39. Государственные меры стимулирования развития науки

1. К государственным мерам стимулирования научной и (или) научно-технической деятельности относятся:

1) финансирование научных, научно-технических проектов и программ;

2) предоставление налоговых льгот и налоговых вычетов по расходам на научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы, выполняемые аккредитованными субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, приобретение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

3) государственная поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности при реализации проектов полного научного цикла и проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. При предоставлении налоговых льгот и налоговых вычетов по расходам на научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы уполномоченный орган на основании решения Национального научного совета по техническому заданию (договору) выдает лицам:

уведомление по научно-исследовательским работам по их расходам на осуществление (приобретение) научно-исследовательских работ на основании отчета о проведении научно-исследовательских работ;

уведомление о создании научного центра по их расходам на создание научных центров на основании отчета с актом ввода в эксплуатацию;

уведомление по научно-техническим и опытно-конструкторским работам по их расходам на осуществление (приобретение) научно-технических и опытно-конструкторских работ на основании отчета о внедрении результатов научно-технических и опытно-конструкторских работ с актом внедрения.

Порядок, форма и сроки выдачи уведомлений определяются уполномоченным органом.

Глава 7. КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 40. Коммерциализация результатов научной и (или) научно-технической деятельности

1. Государством гарантируются экономическое стимулирование развития научной и (или) научно-технической деятельности, развитие государственно-частного партнерства в области научной и (или) научно-технической деятельности, финансирование коммерциализации технологий в приоритетных секторах экономики в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2. Государственным научным организациям, государственным организациям высшего и (или) послевузовского образования разрешается создавать, в том числе совместно с иными лицами, организации, деятельность которых заключается в практическом применении (коммерциализации) результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

3. Распоряжение имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности государственных научных организаций, государственных организаций высшего и (или) послевузовского образования осуществляется собственником их имущества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Допускается выделение части дохода от коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, осуществляемой организацией, в эндаумент-фонд организации высшего и (или) послевузовского образования, субъектов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирующий проведение научного исследования либо его коммерциализацию.

4. Учредители организации, осуществляющей коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности, информируют о ее создании соответствующий отраслевой уполномоченный орган не позднее семи календарных дней с момента государственной регистрации.

5. Субъектами научной и (или) научно-технической деятельности в качестве вклада в уставный капитал организации, осуществляющей коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности, могут быть внесены права на объекты интеллектуальной собственности.

6. Оценка права на объекты интеллектуальной собственности, вносимой в качестве вклада в уставный капитал организации, осуществляющей коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности, производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности.

7. Управление акциями (долями участия) в уставных капиталах организаций, осуществляющих коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 41. Участники коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности

Участниками коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности являются:

1) субъекты научной и (или) научно-технической деятельности;

2) субъекты частного предпринимательства, квазигосударственного сектора;

3) зарубежные организации высшего и (или) послевузовского образования и научные организации, аккредитованные в Республике Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) стартап-компании;

5) центры (офисы) коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

6) сервисные компании;

7) технологические парки;

8) физические или юридические лица, осуществляющие инвестирование в коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

Статья 42. Механизмы коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности

Реализация прав физических и юридических лиц на результаты их научной и (или) научно-технической деятельности осуществляется посредством механизмов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, которыми являются:

1) заключение лицензионного договора и (или) договора уступки исключительных прав на результаты научной и (или) научно-технической деятельности;

2) создание стартап-компаний;

3) внедрение (использование) результатов научной и (или) научно-технической деятельности в собственное производство;

4) иные способы, предусмотренные законами Республики Казахстан.

Глава 8. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 43. Государственные меры стимулирования коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности

К государственным мерам стимулирования, предоставляемым участникам коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, относятся:

1) выплаты вознаграждений авторам за создание и внедрение (использование) результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

2) гранты на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

3) содействие по созданию производств, осуществляющих выпуск высокотехнологичной продукции и (или) внедрение новых технологий, на основе государственно-частного партнерства;

4) программы повышения квалификации и переподготовки участников коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

5) иные меры стимулирования, определенные уполномоченным органом и отраслевыми уполномоченными органами, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы.

Статья 44. Формы государственной поддержки

1. Формой государственной поддержки является реализация программ содействия коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности (далее – программы содействия коммерциализации).

2. Программы содействия коммерциализации разрабатываются и реализовываются уполномоченным органом, отраслевыми уполномоченными органами, а также могут разрабатываться и реализовываться местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, организациями высшего и (или) послевузовского образования, научными организациями и (или) научно-образовательными консорциумами.

3. В программах содействия коммерциализации могут участвовать работники организаций высшего и (или) послевузовского образования, научных организаций, стартап-компаний, физические и юридические лица

в соответствии с требованиями, установленными разработчиком программы содействия коммерциализации.

4. Программы содействия коммерциализации должны быть нацелены на развитие научно-производственных связей, региональное социально-экономическое развитие, создание и развитие стартап-компаний, повышение квалификации сотрудников организаций высшего и (или) послевузовского образования, научных организаций, стартап-компаний, других физических и юридических лиц в области коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

5. Программы содействия коммерциализации не распространяются на отношения, связанные с предоставлением и использованием материально-технической базы в элементах промышленно-инновационной инфраструктуры, за исключением центров (офисов) коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

Статья 45. Фонд науки

1. Фондом науки является юридическое лицо в форме акционерного общества со стопроцентным участием государства.

2. Фонд науки:

1) предоставляет гранты на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности аккредитованным субъектам научной и (или) научно-технической деятельности и иным участникам коммерциализации;

2) оказывает организационное и правовое содействие участникам коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, включая бизнес-акселерацию, технологическое бизнес-инкубирование, технологическое брокерство, поиск потенциальных инвесторов, проведение маркетинговых и иных мероприятий;

3) осуществляет сотрудничество с международными организациями с целью привлечения информационных, образовательных и финансовых ресурсов для стимулирования коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

4) проводит анализ целевого использования грантовых средств и оценку мероприятий по реализации проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

5) проводит мониторинг рынка инноваций и новых технологий;

6) оказывает информационно-аналитические и консультационные услуги;

7) участвует в уставном капитале юридических лиц, в том числе стартап-компаний, по проектам коммерциализации (практического применения) результатов научной и (или) научно-технической деятельности компаний путем безвозмездного получения их доли в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, по результатам финансово-экономического анализа реализации проектов на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

8) участвует в формировании механизмов и инфраструктуры венчурного финансирования.

Статья 46. Предоставление грантов на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности

1. Грант на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемый за счет бюджетных средств, предоставляется аккредитованным субъектам научной и (или) научно-

технической деятельности и иным участникам, заявленным в проекте коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, в порядке, утвержденном правилами финансирования науки.

2. Договор на реализацию проекта коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемого за счет бюджетных средств, заключается между аккредитованным субъектом научной и (или) научно-технической деятельности и иным участником (участниками), заявленным (заявленными) в проекте коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, и Фондом науки, на весь срок его реализации, но не более чем на пять лет.

3. Грант на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемый за счет внебюджетных средств, предоставляется участникам коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

4. Финансирование коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности осуществляется за счет бюджетных средств и (или) иных источников, не запрещенных законами Республики Казахстан.

Статья 47. Права участников коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности

1. Право на объекты интеллектуальной собственности, полученное участниками коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, устанавливается законами Республики Казахстан.

2. Автор имеет право на получение вознаграждения за создание и внедрение (использование) результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирование которых осуществлялось за счет бюджетных средств.

3. Организации высшего и (или) послевузовского образования, научные организации самостоятельно распоряжаются имущественными правами на результаты интеллектуальной деятельности, а также доходами, полученными от деятельности созданных стартап-компаний, в том числе совместно с субъектами частного предпринимательства, квазигосударственного сектора.

4. Субъекты частного предпринимательства, квазигосударственного сектора вправе зарегистрировать за собой право на объекты интеллектуальной собственности на основании договора, заключенного с другим участником коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

Статья 48. Мониторинг коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности

Уполномоченным органом, отраслевыми уполномоченными органами, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы проводится мониторинг реализации программ содействия коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности в целях:

1) оценки эффективности затрат на реализацию программ содействия коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

2) оценки достижения целевых показателей и индикаторов реализации программ содействия коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

3) оценки социально-экономических эффектов от реализации программ содействия коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

4) определения задач развития и совершенствования программ содействия коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

Статья 49. Права авторов результатов научной и (или) научно-технической деятельности

1. Авторам результатов научной и (или) научно-технической деятельности, исключительные права на которые принадлежат работодателю, вознаграждение выплачивается работодателем в месячный срок с даты получения ими соответствующего патента или свидетельства о государственной регистрации прав на объект авторского права (охранного документа).

Вознаграждение за создание результатов научной и (или) научно-технической деятельности выплачивается работодателем в размере не менее одной среднемесячной заработной платы, если иное не установлено договором между ними.

В случае внедрения (использования) в собственном производстве результатов научной и (или) научно-технической деятельности, исключительные права на которые принадлежат работодателю, автору результата научной и (или) научно-технической деятельности выплачивается вознаграждение в размере не менее 100-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, ежегодно в течение всего срока действия патента или свидетельства о государственной регистрации прав на объект авторского права (охранного документа).

2. В случае заключения лицензионного договора или договора уступки исключительного права вознаграждение автору составляет не менее тридцати процентов от суммы лицензионного договора (включая роялти) без ограничения максимального размера вознаграждения.

Вознаграждение выплачивается на основании договора автора с работодателем. Вознаграждение за внедрение (использование) результатов научной и (или) научно-технической деятельности выплачивается автору не позднее трех месяцев после истечения каждого финансового года, в котором использовался такой результат, и не позднее трех месяцев после поступления платежей по лицензионному договору на протяжении всего срока действия лицензионного договора.

3. За несвоевременную оплату вознаграждений, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, работодателем выплачивается пеня автору за каждый день просрочки в соответствии с договором, заключенным между ними.

4. Если результаты научной и (или) научно-технической деятельности созданы совместным творческим трудом нескольких авторов, исключительные права на которые принадлежат работодателю, то каждому из них выплачивается вознаграждение в размере не менее одной среднемесячной заработной платы.

Вознаграждения и пеня, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, выплачиваются работодателем авторам поровну, если иное не предусмотрено договором между ними.

5. Выплата вознаграждений и пени, предусмотренных пунктами 2, 3 и 4 настоящей статьи, сохраняется и в случае прекращения трудовых отношений между работодателем и работником, являющимся автором результата научной и (или) научно-технической деятельности.

6. В случае если автор (авторы) результатов научной и (или) научно-технической деятельности, исключительные права на которые принадлежат ему (им), выступает (выступают) в качестве учредителя (учредителей) стартап-компании, в том числе совместно с иными физическими и (или) юридическими лицами, то доля его (их) участия в уставном капитале стартап-компании должна составлять не менее пятнадцати процентов.

7. Споры, связанные с нарушением прав авторов и владельцев интеллектуальной собственности, заключением и исполнением договоров в области коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, рассматриваются в судебном порядке.

Статья 50. Права организаций высшего и (или) послевузовского образования, научных организаций

1. Коммерциализация результатов научной и (или) научно-технической деятельности наряду с образовательной и научной деятельностью является приоритетным направлением деятельности организаций высшего и (или) послевузовского образования, научных организаций.

2. Организации высшего и (или) послевузовского образования, научные организации независимо от их организационно-правовой формы вправе:

1) самостоятельно распоряжаться исключительными правами на результаты научной и (или) научно-технической деятельности;

2) предоставлять право пользования результатом научной и (или) научно-технической деятельности по лицензионному договору;

3) отчуждать исключительное право на результат научной и (или) научно-технической деятельности на основании договора уступки исключительных прав;

4) передавать исключительное право на результат научной и (или) научно-технической деятельности в залог;

5) вносить исключительные права на результат научной и (или) научно-технической деятельности в качестве взноса в уставный капитал;

6) иным способом распоряжаться исключительным правом на результат научной и (или) научно-технической деятельности.

3. Организации высшего и (или) послевузовского образования, научные организации в целях коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности имеют право привлекать других физических и (или) юридических лиц в качестве учредителей (участников) создаваемых стартап-компаний в рамках законодательства Республики Казахстан.

Вклад в уставный капитал стартап-компаний такими физическими и (или) юридическими лицами может быть оплачен деньгами в размере не менее пятидесяти процентов от доли их участия либо исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности, материалами, оборудованием или иным имуществом, необходимым для коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

Государственное имущество организации высшего и (или) послевузовского образования не подлежит изъятию или использованию в целях, противоречащих ее основным задачам.

4. Организации высшего и (или) послевузовского образования, научные организации независимо от их организационно-правовой формы вправе самостоятельно без согласования с уполномоченным государственным органом – собственником их имущества распоряжаться доходами, полученными в результате коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

5. Оценка прав на объекты интеллектуальной собственности, вносимых в качестве вклада в уставный капитал стартап-компании, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности.

6. Государственные организации высшего и (или) послевузовского образования, государственные научные организации могут распоряжаться своими долями участия в уставных капиталах стартап-компаний в рамках законодательства Республики Казахстан.

7. Доходы, полученные от распоряжения долями участия в уставных капиталах стартап-компаний, учредителями (участниками) которых являются государственные организации высшего и (или) послевузовского образования, государственные научные организации, а также часть дохода стартап-компаний, полученная данными государственными организациями высшего

и (или) послевузовского образования, государственными научными организациями, поступают в их самостоятельное распоряжение.

Доходы, полученные от деятельности стартап-компаний, направляются на правовую охрану объектов интеллектуальной собственности, выплату вознаграждения автору и лицам, оказавшим содействие в коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, и на другие расходы стартап-компании, предусмотренные уставом.

8. Если иное не предусмотрено внутренними документами организаций высшего и (или) послевузовского образования, научных организаций, доля вознаграждения авторов должна быть не менее тридцати процентов от доли прибыли стартап-компании, полученной организациями высшего и (или) послевузовского образования, научными организациями.

9. При ликвидации стартап-компании исключительные права на результаты научной и (или) научно-технической деятельности, внесенные государственными организациями высшего и (или) послевузовского образования, государственными научными организациями в качестве вклада в уставный капитал, передаются данным организациям.

Если в качестве вклада в уставный капитал было внесено право использования результатов интеллектуальной деятельности,

то соответствующий лицензионный договор прекращает свое действие с даты ликвидации стартап-компании.

Статья 51. Центры (офисы) коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности

1. Деятельность центров (офисов) коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности направлена на оказание комплекса услуг по коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, включая в том числе поиск и оценку технологий для коммерциализации, маркетинговые исследования, предоставление консультационных услуг в области охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, разработку стратегии коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, организацию взаимодействия субъектов научной и (или) научно-технической деятельности и субъектов частного предпринимательства в целях заключения ими договоров.

2. Функционирование центров (офисов) коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности обеспечивается за счет средств научных организаций, организаций высшего и (или) послевузовского образования в размере не менее двух процентов от объема грантового финансирования, выделенного на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

3. В целях обеспечения эффективности деятельности центров (офисов) коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности организации высшего и (или) послевузовского образования научные организации направляют им средства не менее десяти процентов от суммы лицензионных договоров и договоров уступки прав на объекты интеллектуальной собственности, заключенных организациями высшего и (или) послевузовского образования и научными организациями.

Глава 9. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Статья 52. Международное сотрудничество

1. Международное сотрудничество осуществляется на основе соответствующих международных договоров, международных научных и научно-технических проектов и программ, а также в форме содействия установлению и расширению научно-технического сотрудничества между казахстанскими и зарубежными научными и иными организациями.

2. Субъекты научной и (или) научно-технической деятельности вправе вступать в международные научные, научно-технические организации и объединения, участвовать в международных научных, научно-технических проектах и программах, научных и научно-технических проектах и программах иностранных государств.

3. На территории Республики Казахстан в установленном порядке могут создаваться научные организации и научные центры с участием иностранцев, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц.

4. Иностранные инвестиции в область науки и техники осуществляются в порядке и формах, которые предусмотрены законодательством Республики Казахстан.

5. Государственные органы Республики Казахстан осуществляют контроль за передачей результатов научной и (или) научно-технической деятельности, а также научной и (или) научно-технической продукции за пределы территории Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 53. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о науке и технологической политике

Нарушение законодательства Республики Казахстан о науке и технологической политике влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 54. Порядок введения в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпункта 37) статьи 1, подпунктов 2), 11), 12) и 13) части первой и части второй статьи 8, части второй пункта 1, пункта 11 статьи 36, подпункта 2) пункта 1 и пункта 2 статьи 39 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2025 года.

2. Признать утратившими силу:

1) Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке»;

2) Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года



«О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности».

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 1 июля 2024 года

№ 103-VІIІ ЗРК