Закон Республики Казахстан

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года:

1) в части восьмой статьи 90-2 слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

2) абзац второй части первой статьи 143 изложить в следующей редакции:

«По административным делам об оспаривании решений, заключений, предписаний уполномоченного органа по итогам проверки проведения государственных закупок, решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, принятого в рамках рассмотрения жалоб на итоги государственных закупок, предварительное слушание осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня предъявления иска в суд. По административным делам об оспаривании действий (бездействия) судебных исполнителей предварительное слушание осуществляется не позднее двадцати рабочих дней со дня предъявления иска в суд.»;

3) часть вторую статьи 146 изложить в следующей редакции:

«2. Административные дела об оспаривании решений, заключений, предписаний уполномоченного органа по итогам проверки проведения государственных закупок, решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, принятого в рамках рассмотрения жалоб на итоги государственных закупок, и действий

(бездействия) судебного исполнителя рассматриваются и разрешаются в течение десяти рабочих дней со дня назначения его

к разбирательству в судебном заседании.»;

4) в статье 168:

абзац первый части четвертой изложить в следующей редакции:

«4. Апелляционные жалоба, ходатайство прокурора по административным делам об оспаривании решений, заключений, предписаний уполномоченного органа по итогам проверки проведения государственных закупок, решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, принятого в рамках рассмотрения жалоб на итоги государственных закупок, и действий (бездействия) судебных исполнителей могут быть поданы

в течение десяти рабочих дней со дня вынесения решения в окончательной форме, которое изготавливается не позднее десяти рабочих дней со дня оглашения решения.»;

абзац пятый части восьмой изложить в следующей редакции:

«Административное дело об оспаривании решений, заключений, предписаний уполномоченного органа по итогам проверки проведения государственных закупок, решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, принятого в рамках рассмотрения жалоб на итоги государственных закупок, и действий (бездействия) судебных исполнителей рассматривается в течение десяти рабочих дней со дня его поступления в суд.»;

часть десятую изложить в следующей редакции:

«10. Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня оглашения.

Определения суда апелляционной инстанции по частным жалобам на определения суда первой инстанции вступают в силу со дня оглашения и не подлежат пересмотру в кассационном порядке.

Определения суда апелляционной инстанции, преграждающие возможность дальнейшего движения административного дела, могут быть обжалованы в кассационном порядке.»;

5) статью 169 дополнить частью 3-1 следующего содержания:

«3-1. Вступившие в законную силу решения и определения суда по административным делам об оспаривании решений, заключений, предписаний уполномоченного органа по итогам проверки проведения государственных закупок, решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, принятого в рамках рассмотрения жалоб на итоги государственных закупок, могут быть обжалованы участниками административного процесса в кассационном порядке путем подачи кассационной жалобы в течение месяца со дня вручения судебного акта апелляционной инстанции в окончательной форме.».

2. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 1998 года «Об особом статусе города Алматы»:

1) статью 3 дополнить подпунктами 19), 20) и 21) следующего содержания:

«19) утверждать правила застройки территории города по согласованию с уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства;

20) утверждать программу реновации жилища;

21) устанавливать порядок посещения строительных объектов для инспектирования строительно-монтажных работ на соответствие требованиям, предъявляемым к возведению и реконструкции несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений.»;

2) в статье 4:

подпункт 6-2) после слов «жилых домов,» дополнить словами «включая услуги, в том числе декоративно-светового оформления,»;

подпункт 6-5) после слов «жилых домов,» дополнить словами «включая услуги, в том числе декоративно-светового оформления,»;

дополнить подпунктами 6-9) и 6-10) следующего содержания:

«6-9) принимает решение о привлечении научно-исследовательских институтов в сфере сейсмостойкости зданий и сооружений к техническому сопровождению сложных объектов;

6-10) орган архитектурно-строительного контроля города Алматы имеет право посещать строительные объекты для инспектирования строительно-монтажных работ на соответствие требованиям, предъявляемым к возведению и реконструкции несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений, в порядке, определенном местным представительным органом;»;

подпункт 9-28) изложить в следующей редакции:

«9-28) разрабатывает и утверждает правила мониторинга выбросов от автомобильных транспортных средств;»;

дополнить подпунктами 9-39), 9-40), 9-41), 9-42) и 9-43) следующего содержания:

«9-39) определяет городского оператора системы жизнеобеспечения жителей города Алматы со стопроцентным участием государства в уставном капитале;

9-40) разрабатывает программу реновации жилища;

9-41) утверждает правила проведения аварийно-восстановительных и строительных работ жилищно-коммунальной инфраструктуры;

9-42) разрабатывает и представляет на утверждение в представительный орган города Алматы правила благоустройства территории города Алматы, разработанные на основании типовых правил благоустройства городов и населенных пунктов, утвержденных уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, с учетом дополнительных требований, учитывающих особенности города Алматы, по согласованию с уполномоченным органом

по делам архитектуры, градостроительства и строительства;

9-43) разрабатывает и утверждает правила субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров в городе Алматы и Алматинской агломерации;»;

3) дополнить статьей 4-3 следующего содержания:

«Статья 4-3. Реновация жилища

1. Программа реновации жилища устанавливает механизм и критерии ее реализации, в том числе порядок и условия возмещения собственникам жилища в объектах, подлежащих реновации, а также механизмы финансирования, в том числе с привлечением уполномоченной организации по реализации программ реновации жилища.

2. Собственникам жилища в многоквартирных жилых домах, включенных в программу реновации жилища, будут предоставляться в собственность новые квартиры взамен существующих по принципу «комната за комнату» в соответствии с техническими паспортами, вне зависимости от количества проживающих. При этом количество жилых комнат в новом жилище должно быть не меньше чем при существующем количестве жилых комнат.

3. Площадь жилища из жилищного фонда уполномоченной организации по реализации программ реновации жилища, предоставленная по условиям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, и превышающая размеры сносимого жилища, не считается излишней.

4. Собственникам нежилых помещений возмещается их стоимость либо по соглашению сторон предоставляются равнозначные нежилые помещения в строящихся объектах.

5. Перечень объектов, подлежащих реновации жилища, определяется исполнительным органом города Алматы на основании заключения научно-исследовательских институтов в сфере сейсмостойкости зданий и сооружений.

6. Принудительное отчуждение земельных участков для государственных нужд не допускается на земельных участках,

где расположены многоквартирные жилые дома, подлежащие реновации жилища, кроме случаев, предусмотренных статьей 84 Земельного кодекса Республики Казахстан.

7. Снос жилищ допускается в рамках программы реновации жилища только при наличии согласия всех собственников.

8. Исполнительный орган города Алматы определяет и финансирует уполномоченную организацию для реализации программы реновации жилища.

Финансирование программы реновации жилища может осуществляться за счет местного бюджета и иных источников.

9. Исполнительный орган города Алматы осуществляет строительство жилища на месте снесенного жилища по программе реновации жилища. При этом снос производится за счет средств местного бюджета.».

3. В Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года «Об аудиторской деятельности»:

дополнить статьей 3-1 следующего содержания:

«Статья 3-1. Цели и задачи регулирования

в области аудиторской деятельности

1. Целями регулирования в области аудиторской деятельности являются развитие аудиторской деятельности в Республике Казахстан и создание условий для качества аудиторских услуг.

2. Задачи регулирования в области аудиторской деятельности:

1) установление правовых основ аудиторской деятельности;

2) определение основных направлений осуществления аудиторской деятельности;

3) защита прав и законных интересов физических и юридических лиц, государства в области аудиторской деятельности;

4) создание условий для повышения профессиональных компетенций аудиторов.»;

2) в статье 7:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в области аудиторской деятельности;»;

дополнить подпунктом 1-4) следующего содержания:

«1-4) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты Республики Казахстан в области аудиторской деятельности в соответствии с целями и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»;

подпункты 7), 9-2) и 9-3) исключить.

4. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции»:

статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота этилового

спирта и алкогольной продукции

1. Законодательство Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Целями регулирования в сфере государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции являются государственное регулирование и контроль деятельности субъектов производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

3. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

статью 3 дополнить пунктами 1-1 и 7 следующего содержания:

«1-1. Регулирование в сфере государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции основывается на следующих принципах:

1) законности при осуществлении государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции;

2) обоснованности при осуществлении государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, техническими регламентами и стандартами;

3) объективности и прозрачности при осуществлении государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции.»;

«7. Государственный контроль за производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

в пункте 2 статьи 4:

дополнить подпунктом 1-3) следующего содержания:

«1-3) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты Республики Казахстан в сфере государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции в соответствии с целями и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»;

подпункты 8-1) и 8-2) исключить.

5. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

в Республике Казахстан»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 44-4) следующего содержания:

«44-4) реновация – комплекс мер по обновлению строительных объектов, в том числе ветхих и (или) аварийных, направленный на улучшение условий их эксплуатации в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, а также приведение таких объектов в соответствие с архитектурным обликом населенного пункта путем реконструкции (капитального ремонта), реставрации или строительства, возведения новых строительных объектов со сносом ветхих и (или) аварийных строительных объектов;»;

2) подпункт 4) пункта 2 статьи 3 после слова «реставрации» дополнить словом «, реновации»;

3) пункт 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«1. На территории Республики Казахстан действуют правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур

в сфере строительства, регулирующие архитектурную, градостроительную и строительную деятельность на местах, за исключением территории города Алматы.».

6. В Закон Республики Казахстан от 12 июня 2003 года «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий»:

статью 2 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Целями регулирования в области государственного регулирования производства и оборота табачных изделий являются государственное регулирование и контроль деятельности субъектов производства и оборота табачных изделий.»;

статью 3 дополнить пунктами 1-1, 1-2 и 3 следующего содержания:

«1-1. Регулирование в области государственного регулирования производства и оборота табачных изделий основывается на следующих принципах:

1) законности при осуществлении государственного регулирования производства и оборота табачных изделий;

2) обоснованности при осуществлении государственного регулирования производства и оборота табачных изделий в соответствии с законодательством Республики Казахстан, техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями;

3) объективности и прозрачности при осуществлении государственного регулирования производства и оборота табачных изделий.

1-2. Задачами регулирования в области государственного регулирования производства и оборота табачных изделий являются:

1) защита экономических интересов и здоровья населения;

2) создание условий для повышения качества табачных изделий, производимых и ввозимых в Республику Казахстан;

3) обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота табачных изделий.»;

«3. Государственный контроль за производством и оборотом табачных изделий осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

3) статью 5 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты Республики Казахстан в области государственного регулирования производства и оборота табачных изделий в соответствии с целями и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;».

7. В Закон Республики Казахстан от 4 ноября 2003 года «О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение»:

в статье 13:

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты Республики Казахстан в области государственного мониторинга собственности в соответствии с целью и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»;

подпункт 7) исключить.

8. В Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»:

дополнить статьей 4-1 следующего содержания:

«Статья 4-1. Задача регулирования в сфере бухгалтерского

учета и финансовой отчетности

Задачей регулирования в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности является установление правовой основы для обеспечения достоверной информацией заинтересованных лиц.»;

пункты 3-1 и 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«3-1. Финансовые организации (за исключением юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот,

монет и ценностей) представляют годовые финансовые отчеты в сроки, установленные Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

4. В пределах срока, указанного в статье 18 настоящего Закона, учредители (участники) вправе определять сроки представления промежуточной финансовой отчетности и устанавливать иную периодичность, но не реже одного раза в год.»;

3) в статье 20:

пункт 1-1 изложить в следующей редакции:

«1-1. Правительство Республики Казахстан выполняет функции, возложенные на него Конституцией, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.»;

в пункте 4 слова «посредством принятия нормативных правовых актов и методических рекомендаций к ним» исключить;

в пункте 5:

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

«1) формирует и реализует государственную политику в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

2) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты Республики Казахстан в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с целью и задачей настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»;

подпункты 3), 4), 6), 15), 17) и 18-1) исключить;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Национальный Банк Республики Казахстан:

1) разрабатывает и утверждает стандарты финансовой отчетности для финансовых организаций по вопросам, не урегулированным международными стандартами, а также методические рекомендации

к ним;

2) для достижения целей и задач, установленных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан, разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности для финансовых организаций, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан и Банка Развития Казахстана, а также правовые акты по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности для дочерних организаций Национального Банка Республики Казахстан;

3) осуществляет контроль за соблюдением юридическими лицами, осуществляющими деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан

на обменные операции с наличной иностранной валютой, требований законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международных стандартов;

4) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.».

9. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года «О трансфертном ценообразовании»:

преамбулу исключить;

дополнить статьей 1-1 следующего содержания:

«Статья 1-1. Цель, задачи и принципы регулирования

в области трансфертного ценообразования

1. Целью регулирования в области трансфертного ценообразования является предотвращение потерь государственного дохода в международных деловых операциях и сделках, связанных с международными деловыми операциями.

2. Задачами регулирования в области трансфертного ценообразования являются:

1) осуществление контроля в международных деловых операциях и сделках, связанных с международными деловыми операциями;

2) создание прозрачной системы правил, направленных на предотвращение применения участниками сделок трансфертных цен

в международных деловых операциях и сделках, связанных с международными деловыми операциями.

3. Регулирование в области трансфертного ценообразования основывается на следующих принципах:

1) законности при осуществлении трансфертного ценообразования;

2) справедливости и гласности при осуществлении трансфертного ценообразования.».

10. В Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах»:

подпункт 20) части первой пункта 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«20) порядок проведения закупок через товарную биржу, за исключением государственных закупок и закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора;»;

статью 13-1 исключить;

пункт 7-1 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«7-1. При проведении торгов по закупкам недропользователей в клиринговую организацию вносится обеспечение заявки на участие в биржевых торгах в размере не менее одного процента от суммы закупки.».

11. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года «О реабилитации и банкротстве»:

дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Цель, задачи и принципы регулирования

в области реабилитации и банкротства

1. Целью регулирования в области реабилитации и банкротства является обеспечение баланса интересов должника и кредитора

путем определения порядка проведения процедуры реструктуризации задолженности, реабилитационной процедуры и признания должника банкротом, ликвидации должника без возбуждения процедуры

банкротства.

2. Регулирование в области реабилитации и банкротства основывается на следующих принципах:

1) законности при осуществлении реабилитационной процедуры и процедуры банкротства в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) справедливости при осуществлении реабилитационной процедуры и процедуры банкротства;

3) открытости и добросовестности при проведении реабилитационной процедуры и процедуры банкротства.

3. Задачами регулирования в области реабилитации и банкротства являются:

1) защита прав должника и кредиторов;

2) обеспечение максимального удовлетворения требований кредиторов;

3) обеспечение государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве;

4) государственное регулирование в области реабилитации и банкротства.»;

2) в статье 15:

дополнить подпунктом 1-4) следующего содержания:

«1-4) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты Республики Казахстан в области реабилитации и банкротства в соответствии с целью и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»;

подпункты 6), 13), 22) и 23-2) исключить.

12. В Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле»:

дополнить статьей 3-1 следующего содержания:

«Статья 3-1. Задачи регулирования в сфере

государственного аудита

и финансового контроля

Задачами регулирования в сфере государственного аудита и финансового контроля являются:

1) установление правовых основ деятельности органов государственного аудита и финансового контроля;

2) определение основных принципов и направлений осуществления государственного аудита и финансового контроля.»;

пункт 4 статьи 12 дополнить подпунктом 22-1) следующего содержания:

«22-1) разрабатывает и утверждает порядок отбора и критерии оценки кандидатов на должности председателя и членов ревизионных комиссий;»;

статью 14 дополнить подпунктом 11-2) следующего содержания:

«11-2) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты Республики Казахстан в сфере государственного аудита и финансового контроля в соответствии с целью и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»;

4) в пункте 5 статьи 18:

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) по обращениям депутатов Парламента Республики Казахстан;»;

подпункт 4) дополнить словами «, за исключением вопросов (доводов), рассмотренных заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок в рамках рассмотрения жалоб на итоги государственных закупок»;

5) часть вторую пункта 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«При осуществлении камерального контроля и апелляционного урегулирования жалоб проводится контроль качества камерального контроля.»;

6) статью 47 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. На должность председателя и членов ревизионной комиссии назначается кандидат, имеющий сертификат государственного аудитора и (или) международную квалификацию в области бухгалтерского учета и аудита.»;

7) часть вторую статьи 55 исключить;

8) пункт 6 статьи 58-4 исключить.

13. В Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»:

1) преамбулу исключить;

2) дополнить статьей 3-1 следующего содержания:

«Статья 3-1. Цель и задачи настоящего Закона

Целью настоящего Закона является регулирование правоотношений в сфере государственной службы.

Задачами настоящего Закона являются:

1) установление правовых основ поступления на государственную службу, ее прохождения и прекращения;

2) регулирование статуса, основных прав и обязанностей, правовых и социальных гарантий государственных служащих, деятельности иных лиц в государственных органах;

3) осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы.»;

3) подпункт 1) пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«1) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты Республики Казахстан в сфере государственной службы в соответствии с целью и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;».

14. В Закон Республики Казахстан от 10 января 2018 года «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»:

подпункт 7) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«7) стандарт оценки – нормативный правовой акт, в котором уполномоченным органом в области оценочной деятельности устанавливаются единые для субъектов оценочной деятельности требования к определению рыночной или иной стоимости объекта оценки;»;

статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Цель, задачи и принципы регулирования

в области оценочной деятельности

1. Целью регулирования в области оценочной деятельности является развитие оценочной деятельности в Республике Казахстан.

2. Задачами регулирования в области оценочной деятельности являются:

1) установление правовых основ оценочной деятельности;

2) определение основных принципов и направлений осуществления оценочной деятельности;

3) создание условий для повышения профессионального уровня членов палаты оценщиков;

4) укрепление доверия к институту оценки в Республике Казахстан.

3. Принципами регулирования в области оценочной деятельности являются:

1) законность при осуществлении оценочной деятельности;

2) объективность при осуществлении оценочной деятельности;

3) достоверность при проведении оценки;

4) независимость при осуществлении оценочной деятельности;

5) конфиденциальность при осуществлении обязательства субъектами оценочной деятельности по сохранности информации, получаемой или составляемой ими в результате проведения оценки без права передачи их третьим лицам либо устного разглашения содержащихся в ней сведений, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.»;

часть вторую пункта 1 статьи 9 исключить;

в статье 11:

часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Экспертиза отчета об оценке проводится в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности экспертным советом палаты оценщиков, членом которой является оценщик, проводивший оценку.»;

пункт 5 исключить;

5) пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«2. Стандарт оценки, затрагивающий сферу, регулирование которой входит в компетенцию иного государственного органа, подлежит согласованию с уполномоченным органом в соответствующей сфере.»;

6) в статье 30:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) формирование и реализация государственной политики в области оценочной деятельности;»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) разработка и утверждение нормативных правовых актов Республики Казахстан в области оценочной деятельности в соответствии с целью и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»;

подпункты 5) и 10) исключить.

15. В Закон Республики Казахстан от 10 января 2018 года «О Фонде компенсации потерпевшим»:

дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Цель и задача регулирования настоящего Закона

1. Целью регулирования настоящего Закона является защита прав, свобод и законных интересов потерпевших по отдельным составам уголовных правонарушений.

2. Задачей регулирования настоящего Закона является обеспечение выплат компенсации потерпевшим по отдельным составам уголовных правонарушений.».

16. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года «О естественных монополиях»:

в статье 23:

в пункте 1:

в абзаце первом слова «которому утвержден тариф с применением затратного метода тарифного регулирования,» исключить;

дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) закупок услуг, связанных с осуществлением командировочных расходов.»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. При проведении закупок способом конкурса по приобретению однородных товаров, работ и услуг субъект естественной монополии в конкурсной документации разделяет товары, работы и услуги на части (лоты) по месту их поставки (выполнения, оказания).»;

в пункте 5:

подпункты 6) и 8) исключить;

дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) приобретения товаров, работ и услуг в целях устранения аварий в сетях и оборудованиях, задействованных при предоставлении регулируемых услуг, если годовой объем таких товаров, работ и услуг в стоимостном выражении не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;»;

подпункт 9) исключить.

17. В Закон Республики Казахстан от 8 июня 2021 года «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора»:

пункт 2 статьи 1 дополнить подпунктом 17) следующего содержания:

«17) приобретения товаров, работ, услуг в рамках реализации сделок по исламскому финансированию, в том числе

с организациями, зарегистрированными на территории иностранных государств.»;

дополнить статьей 1-1 следующего содержания:

«Статья 1-1. Цель и задача настоящего Закона

1. Целью настоящего Закона является обеспечение достижения стратегических целей государственного управления, задач и функций государства в соответствии с проводимой политикой в области закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора.

2. Задачей настоящего Закона является создание правовых основ для субъектов закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора по эффективному управлению государственными финансами и бюджетом через принципы осуществления закупок, предусмотренные настоящим Законом.»;

статью 2 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) аффилированное лицо потенциального поставщика – любое физическое или юридическое лицо, которое имеет право определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые данным потенциальным поставщиком решения, в том числе в силу сделки, совершенной в письменном виде, а также любое физическое или юридическое лицо,

в отношении которого данный потенциальный поставщик имеет такое право;»; статью 7 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Потенциальный поставщик и аффилированное лицо потенциального поставщика не имеют права участвовать в одном лоте при осуществлении закупок способом тендера, аукциона, запроса ценовых предложений.»;

в статье 11:

подпункт 5) пункта 1 исключить;

пункт 5 исключить;

статью 13 изложить в следующей редакции:

«Статья 13. Компетенция уполномоченного органа в сфере закупок

Уполномоченный орган в сфере закупок:

1) формирует и реализует государственную политику в сфере закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора и организует ее осуществление;

2) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты Республики Казахстан в сфере закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора, в том числе по закупкам отдельных товаров, работ, услуг, в соответствии с целью и задачей настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;

3) определяет веб-порталы закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора, за исключением Фонда и организаций Фонда;

4) возбуждает и рассматривает дела об административных правонарушениях при проведении закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора и налагает административные взыскания в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.».

18. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2021 года «О промышленной политике»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) реестр офтейк-контрактов – электронная база данных, содержащая сведения об офтейк-контрактах, их исполнителях и производимых товарах обрабатывающей промышленности, полученные из государственных и негосударственных информационных систем;»;

2) статью 48 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Сведения об офтейк-контрактах, их исполнителях, сроках и производимых товарах обрабатывающей промышленности вносятся уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности в реестр офтейк-контрактов.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого

официального опубликования, за исключением подпунктов 2), 3), 4) и 5) пункта 1, пункта 10, абзаца четвертого подпункта 4), подпунктов 5) и 8) пункта 12, подпунктов 1), 3), 4) и 5) пункта 17, пункта 18



статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2025 года.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 1 июля 2024 года

№ 107-VІIІ ЗРК