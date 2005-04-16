Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о совместном планировании применения войск (сил) в интересах обеспечения совместной безопасности Республики Казахстан и Российской Федерации

Ратифицировать Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о совместном планировании применения войск (сил) в интересах обеспечения совместной безопасности Республики Казахстан и Российской Федерации, совершенное в Москве 16 января 2004 года.

Президент Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 13 апреля 2005 года № 41-III ЗРК