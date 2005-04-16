Закон Республики Казахстан
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О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о совместном планировании применения войск (сил) в интересах обеспечения совместной безопасности Республики Казахстан и Российской ФедерацииРатифицировать Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о совместном планировании применения войск (сил) в интересах обеспечения совместной безопасности Республики Казахстан и Российской Федерации, совершенное в Москве 16 января 2004 года.
Президент Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ