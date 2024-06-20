Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам масс-медиа
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:
1) в части второй статьи 131 слова «средств массовой информации
или сетей телекоммуникаций» заменить словами «масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ»;
2) в части пятой статьи 147 слова «средствах массовой информации или с использованием сетей телекоммуникаций, в том числе через Интернет» заменить словами «масс-медиа, сетях телекоммуникаций или на онлайн-платформах»;
3) в части второй статьи 161 слова «средств массовой информации
или сетей телекоммуникаций» заменить словами «масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ»;
4) в части первой статьи 174 слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;