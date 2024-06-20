Закон Республики Казахстан

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

1) в части второй статьи 131 слова «средств массовой информации

или сетей телекоммуникаций» заменить словами «масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ»;

2) в части пятой статьи 147 слова «средствах массовой информации или с использованием сетей телекоммуникаций, в том числе через Интернет» заменить словами «масс-медиа, сетях телекоммуникаций или на онлайн-платформах»;

3) в части второй статьи 161 слова «средств массовой информации

или сетей телекоммуникаций» заменить словами «масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ»;

4) в части первой статьи 174 слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

5) в части второй статьи 179 слова «средств массовой информации или сетей телекоммуникаций» заменить словами «масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ»;

6) в части второй статьи 180 слова «средств массовой информации или сетей телекоммуникаций» заменить словами «масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ»;

7) в части первой статьи 217-1 слова «средств массовой информации или электронных информационных ресурсов» заменить словами «масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ»;

8) в части второй статьи 256 слова «средств массовой информации или сетей телекоммуникаций» заменить словами «масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ»;

9) в пункте 3) части второй статьи 274 слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

10) в пункте 4) части второй статьи 299-1 слова «средств массовой информации или электронных информационных ресурсов» заменить словами «масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ»;

11) в пункте 5) части третьей статьи 316 слова «средств массовой информации или сетей телекоммуникаций» заменить словами «масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ»;

12) в части второй статьи 375 слова «средств массовой информации или сетей телекоммуникаций» заменить словами «масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ»;

13) в части второй статьи 376 слова «средств массовой информации или сетей телекоммуникаций» заменить словами «масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ»;

14) в части второй статьи 378 слова «средств массовой информации или сетей телекоммуникаций» заменить словами «масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ»;

15) в части первой статьи 402 слова «средств массовой информации или сетей телекоммуникаций» заменить словами «масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ».

2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

1) в части третьей статьи 41 слова «печати, распространены по радио, телевидению или иными средствами массовой информации» заменить словами «масс-медиа, а также посредством онлайн-платформ»;

2) в пункте 3) части первой статьи 180 слова «средствах массовой информации» заменить словами «масс-медиа и на онлайн-платформах»;

3) в статье 183:

в заголовке слова «средствах массовой информации» заменить словами «масс-медиа и на онлайн-платформах»;

в части первой:

слова «средствах массовой информации» заменить словами «масс-медиа и на онлайн-платформах»;

слова «в газете или журнале либо распространено по радио, телевидению или телекоммуникационным сетям» заменить словами «или распространено в масс-медиа, сетях телекоммуникаций или на онлайн-платформах»;

в части второй слова «средстве массовой информации» заменить словами «масс-медиа или на онлайн-платформе».

3. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

в статье 138:

в подпункте 49) слова «средствах массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

подпункт 50) исключить.

4. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года:

1) в подпункте 17) части первой статьи 302 слова «иностранного средства массовой информации» заменить словами «иностранной масс-медиа»;

2) в заголовке главы 48 слова «иностранного средства массовой информации» заменить словами «иностранной масс-медиа»;

3) в статье 379 слова «иностранного средства массовой информации» заменить словами «иностранной масс-медиа»;

4) в статье 380 слова «иностранного средства массовой информации» заменить словами «иностранной масс-медиа»;

5) в статье 381 слова «иностранного средства массовой информации» заменить словами «иностранной масс-медиа».

5. В Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года:

в пункте 4 статьи 132 слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа».

6. В Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан»:

1) заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Язык в области образования, науки, культуры и масс-медиа»;

2) в статье 18:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Язык масс-медиа»;

в части первой слова «печатных изданиях и средствах массовой информации» заменить словом «масс-медиа».

7. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан»:

1) в подпункте 4-1) статьи 1 слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

2) в пункте 3 статьи 34 слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа».

8. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг»:

в пункте 2 статьи 104 слова «законодательным актом Республики Казахстан о средствах массовой информации» заменить словами «Законом Республики Казахстан «О масс-медиа».

9. В Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года «О рекламе»:

в части третьей статьи 9 слова «средства массовой информации» заменить словом «масс-медиа».

10. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи»:

1) часть вторую пункта 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«Распределение полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телевизионного и радиовещания проводится на конкурсной основе в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев передачи ранее выданных на конкурсной основе полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) между юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, без изменения целей эксплуатации ими полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для телерадиовещания.»;

2) в статье 41-1:

в пункте 1:

после слов «игорного бизнеса в Республике Казахстан,» дополнить словами «а также для распространения теле-радиопрограмм и (или) теле-, радиоканалов лицом, не имеющим право заниматься деятельностью в области масс-медиа Республики Казахстан,»;

слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

слово «интернет-ресурсам» заменить словами «объектам информатизации в виде программного обеспечения и интернет-ресурса»;

в пунктах 1-1, 1-2 и 2 слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

в подпункте 1) пункта 3 слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

в пунктах 3-1, 4, 5, 6 и 7 слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа».

11. В Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2005 года «О противодействии экстремизму»:

в подпункте 2) статьи 6 слова «по делам средств массовой информации» заменить словами «в области масс-медиа».

12. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

в подпункте 4-2) статьи 1 слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа».

13. В Закон Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года «О профилактике правонарушений»:

в статье 16:

в заголовке слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

в абзаце первом слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа».

14. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан»:

подпункт 8-1) пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«8-1) уполномоченный орган в области масс-медиа – центральный исполнительный орган, осуществляющий государственное регулирование в области масс-медиа;».

15. В Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года «О персональных данных и их защите»:

в подпункте 15) статьи 1 слова «через средства массовой информации» заменить словами «посредством масс-медиа,».

16. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

в приложении 1:

строку 1 изложить в следующей редакции:

«

1. Лицензия

на занятие

деятель-

ностью по

распростра-

нению теле-,

радиока-

налов 1. Аналоговое эфирное радио-

вещание.

2. Цифровое эфирное телера-

диовещание.

3. Спутниковое телерадиове-

щание.

4. Кабельное телерадиовеща-

ние.

5. Телерадиовещание с исполь-

зованием сетей телекоммуни-

каций. Неот-

чуждае-

мая;

класс 1

».

17. В Закон Республики Казахстан от 27 июня 2014 года «О профессиональных союзах»:

в статье 22:

в заголовке слова «сфере средств массовой информации» заменить словами «области масс-медиа»;

в тексте статьи слова «О средствах массовой информации» заменить словами «О масс-медиа».

18. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте»:

в подпункте 46) статьи 7 слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа».

19. В Закон Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года «О государственной молодежной политике»:

в заголовке, абзаце первом и подпункте 2) статьи 18 слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа».

20. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О доступе к информации»:

в пункте 4 статьи 3 слова «О средствах массовой информации» заменить словами «О масс-медиа».

21. В Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации»:

в пункте 7 статьи 35 слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

пункт 3 статьи 66 исключить.

22. В Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах»:

в части четвертой пункта 2 статьи 34 слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа».

23. В Закон Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года «О почте»:

1) в статье 14:

в пункте 3 слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

в пункте 4 слова «средств массовой информации, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы в соответствии с Законом Республики Казахстан «О средствах массовой информации» заменить словами «масс-медиа, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы в соответствии с Законом Республики Казахстан «О масс-медиа»;

2) в пункте 2 статьи 15 слова «средств массовой информации, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы в соответствии с Законом Республики Казахстан «О средствах массовой информации» заменить словами «масс-медиа, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы в соответствии с Законом Республики Казахстан «О масс-медиа».

24. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»:

1) в статье 7:

в пункте 1:

в абзаце первом слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

в подпункте 2) слова «продукции средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

в подпункте 3) слова «средствах массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

в абзаце втором подпункта 2) пункта 6 слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

2) в подпункте 1) статьи 14 слово «суицида» заменить словом «самоубийства»;

3) статью 15 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Знак возрастной категории при распространении информационной продукции на телеканалах наносится на весь период ее трансляции.»;

4) в подпункте 1) пункта 2 статьи 16 слово «суициду» заменить словом «самоубийству».

25. В Закон Республики Казахстан от 3 января 2019 года «О кинематографии»:

1) в абзаце третьем части второй пункта 2 статьи 8 слово «суицида» заменить словом «самоубийства»;

2) в части четвертой пункта 3 статьи 9 слово «телерадиовещании» заменить словом «масс-медиа»;

3) в пункте 8 статьи 13 слова «О средствах массовой информации» заменить словами «О масс-медиа».

26. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года «Об ответственном обращении с животными»:

в пункте 3 статьи 5 слова «О средствах массовой информации» заменить словами «О масс-медиа».

27. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 2023 года «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе»:

в части второй пункта 1 статьи 14 слово «суицида» заменить словом «самоубийства».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 19 июня 2024 года

№ 94-VІIІ ЗРК