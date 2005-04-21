О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты инвалидов

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 1. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 5-6, ст. 24; № 17-18, ст. 241; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 33; № 17, ст. 155; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 25; № 5, ст. 30; № 11, ст. 56, 64, 68; № 14, ст. 109; № 15, ст. 122, 139; № 18, ст. 142; № 21-22, ст. 160; № 23, ст. 171; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 55; № 15,.ст. 86; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139, 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5): 1) дополнить статьей 87-1 следующего содержания: «Статья 87-1. Нарушение законодательства о социальной защите инвалидов Нарушение должностным и юридическим лицами законодательства о социальной защите инвалидов, за исключением случаев, предусмотренных главой 18 настоящего Кодекса, — влечет штраф на должностное лицо в размере до сорока, на юридическое лицо — в размере до четырехсот месячных расчетных показателей.»; 2) статью 502 исключить; 3) в части первой статьи 541 цифры «, 502» исключить; 4) часть первую статьи 550 после цифр «87» дополнить цифрами «, 87-1»; 5) в абзацах двадцатом и двадцать первом подпункта 1) части первой статьи 636 цифры «, 502» исключить. 2. В Закон Республики Казахстан от 20 июня 1997 г. «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 12, ст. 186; 1998 г., № 24, ст. 437; 1999 г., № 8, ст. 237; № 23, ст. 925; 2001 г., № 17-18, ст. 245; № 20, ст. 257; 2002 г., № 1, ст. 1; № 23-24, ст. 198; 2003 г., № 1-2, ст. 9; № 11, ст. 56; № 15, ст. 139; № 21-22, ст. 160; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 23, ст. 140, 142): 1) по всему тексту цифры «I», «II» заменить соответственно словами «первой», «второй»; 2) статью 22 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: «3-1. От уплаты обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды освобождаются лица, имеющие инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно.»; 3) пункт 2 статьи 23-3 после слов «в пунктах 1-3 статьи 9 настоящего Закона,» дополнить словами «а также инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно,». 3. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 г. «О занятости населения» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 18; 2004 г., № 2, ст. 10): статью 7 дополнить подпунктами 5-2), 5-3) следующего содержания: «5-2) установления квоты рабочих мест для инвалидов в размере трех процентов от общей численности рабочих мест; 5-3) создания специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;». 4. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 г. «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 17-18, ст. 243; 2004 г., № 23, ст. 142): 1) подпункт 3) пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: «3) частные интересы — интересы физических и юридических лиц в связи с осуществлением архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на принадлежащих им земельных участках.»; 2) подпункт 9) пункта 1 статьи 17 после слов «экологической безопасности» дополнить словами «, обеспечения доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и рекреационной инфраструктуры»; 3) подпункт 12) пункта 1 статьи 17 после слов «и законные интересы граждан» дополнить словами «, в том числе инвалидов,»; 4) подпункт 3) пункта 2 статьи 27 изложить в следующей редакции: «3) обеспечение государственного контроля за соблюдением норм законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, государственных нормативов и утвержденной в установленном порядке архитектурной, градостроительной, строительной и иной проектной документации при градостроительном освоении территории административно-территориальной единицы. Выдача архитектурно-планировочного задания заказчику с обязательным учетом обеспечения доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и рекреационной инфраструктуры административно-территориальной единицы;»; 5) пункт 2 статьи 31 дополнить подпунктом 5) следующего содержания: «5) уполномоченного органа социальной защиты населения — в части обеспечения доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и рекреационной инфраструктуры.»; 6) подпункт 2) пункта 4 статьи 64 после слов «устойчивости функционирования потенциально опасных и технически сложных объектов,» дополнить словами «по обеспечению доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и рекреационной инфраструктуры,»; 7) подпункт 3) пункта 9 статьи 78 после слова «градостроительства,» дополнить словами «государственного органа социальной защиты населения,». 5. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 г. «О правах ребенка в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 17, ст. 154; 2004 г., № 23, ст. 142): подпункт 5) статьи 1 изложить в следующей редакции: «5) ребенок-инвалид — лицо в возрасте до восемнадцати лет, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, травмами, их последствиями, дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и необходимости его социальной защиты;». 6. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 г. «Об автомобильном транспорте» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 15, ст. 134; 2004 г., № 23, ст. 142): статью 27 дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3. Транспорт общего пользования снабжается устройствами для посадки и высадки пассажиров-инвалидов. При проведении государственными органами конкурсов на право обслуживания маршрутов по перевозке пассажиров преимущество имеют физические и юридические лица, транспортные средства которых приспособлены для доступа инвалидов.». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2005 года, за исключением пункта 6 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2007 года.

Президент Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 13 апреля 2005 года № 40-III ЗРК