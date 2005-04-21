Закон Республики Казахстан

Законы
74

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты инвалидов

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 1. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 5-6, ст. 24; № 17-18, ст. 241; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 33; № 17, ст. 155; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 25; № 5, ст. 30; № 11, ст. 56, 64, 68; № 14, ст. 109; № 15, ст. 122, 139; № 18, ст. 142; № 21-22, ст. 160; № 23, ст. 171; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 55; № 15,.ст. 86; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139, 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5): 1) дополнить статьей 87-1 следующего содержания: «Статья 87-1. Нарушение законодательства о социальной защите инвалидов Нарушение должностным и юридическим лицами законодательства о социальной защите инвалидов, за исключением случаев, предусмотренных главой 18 настоящего Кодекса, — влечет штраф на должностное лицо в размере до сорока, на юридическое лицо — в размере до четырехсот месячных расчетных показателей.»; 2) статью 502 исключить; 3) в части первой статьи 541 цифры «, 502» исключить; 4) часть первую статьи 550 после цифр «87» дополнить цифрами «, 87-1»; 5) в абзацах двадцатом и двадцать первом подпункта 1) части первой статьи 636 цифры «, 502» исключить. 2. В Закон Республики Казахстан от 20 июня 1997 г. «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 12, ст. 186; 1998 г., № 24, ст. 437; 1999 г., № 8, ст. 237; № 23, ст. 925; 2001 г., № 17-18, ст. 245; № 20, ст. 257; 2002 г., № 1, ст. 1; № 23-24, ст. 198; 2003 г., № 1-2, ст. 9; № 11, ст. 56; № 15, ст. 139; № 21-22, ст. 160; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 23, ст. 140, 142): 1) по всему тексту цифры «I», «II» заменить соответственно словами «первой», «второй»; 2) статью 22 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: «3-1. От уплаты обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды освобождаются лица, имеющие инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно.»; 3) пункт 2 статьи 23-3 после слов «в пунктах 1-3 статьи 9 настоящего Закона,» дополнить словами «а также инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно,». 3. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 г. «О занятости населения» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 18; 2004 г., № 2, ст. 10): статью 7 дополнить подпунктами 5-2), 5-3) следующего содержания: «5-2) установления квоты рабочих мест для инвалидов в размере трех процентов от общей численности рабочих мест; 5-3) создания специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;». 4. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 г. «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 17-18, ст. 243; 2004 г., № 23, ст. 142): 1) подпункт 3) пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: «3) частные интересы — интересы физических и юридических лиц в связи с осуществлением архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на принадлежащих им земельных участках.»; 2) подпункт 9) пункта 1 статьи 17 после слов «экологической безопасности» дополнить словами «, обеспечения доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и рекреационной инфраструктуры»; 3) подпункт 12) пункта 1 статьи 17 после слов «и законные интересы граждан» дополнить словами «, в том числе инвалидов,»; 4) подпункт 3) пункта 2 статьи 27 изложить в следующей редакции: «3) обеспечение государственного контроля за соблюдением норм законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, государственных нормативов и утвержденной в установленном порядке архитектурной, градостроительной, строительной и иной проектной документации при градостроительном освоении территории административно-территориальной единицы. Выдача архитектурно-планировочного задания заказчику с обязательным учетом обеспечения доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и рекреационной инфраструктуры административно-территориальной единицы;»; 5) пункт 2 статьи 31 дополнить подпунктом 5) следующего содержания: «5) уполномоченного органа социальной защиты населения — в части обеспечения доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и рекреационной инфраструктуры.»; 6) подпункт 2) пункта 4 статьи 64 после слов «устойчивости функционирования потенциально опасных и технически сложных объектов,» дополнить словами «по обеспечению доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и рекреационной инфраструктуры,»; 7) подпункт 3) пункта 9 статьи 78 после слова «градостроительства,» дополнить словами «государственного органа социальной защиты населения,». 5. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 г. «О правах ребенка в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 17, ст. 154; 2004 г., № 23, ст. 142): подпункт 5) статьи 1 изложить в следующей редакции: «5) ребенок-инвалид — лицо в возрасте до восемнадцати лет, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, травмами, их последствиями, дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и необходимости его социальной защиты;». 6. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 г. «Об автомобильном транспорте» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 15, ст. 134; 2004 г., № 23, ст. 142): статью 27 дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3. Транспорт общего пользования снабжается устройствами для посадки и высадки пассажиров-инвалидов. При проведении государственными органами конкурсов на право обслуживания маршрутов по перевозке пассажиров преимущество имеют физические и юридические лица, транспортные средства которых приспособлены для доступа инвалидов.». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2005 года, за исключением пункта 6 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2007 года.

Президент Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 13 апреля 2005 года № 40-III ЗРК

Популярное

Все
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
Потребители Темиртау убеждены, что новый тариф на вывоз мусора рассчитан неверно
Недавно в поселке Кендала Талгарского района зоозащитники обнаружили яму, в которой находились трупы сотен собак
Юниорская сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал квалификации чемпионата мира
Местные паблики всколыхнула новость: на дорогах Жетысу начинают функционировать новые камеры автоматической системы фиксации VIDAR
Двумя причинами – субботниками и недобросовестностью граждан – объясняют в Костанае переполненные до отвала мусорные площадки
В Атырау горожане заявляют, что двукратное повышение ставок сбора за вывоз мусора вряд ли отразится на качестве услуги
Неприятный запах, который источает биопруд на окраине Петропавловска, вновь поднял волну возмущения со стороны жителей областного центра
В Уральске на детской площадке снова ЧП: катаясь на горке, семилетний мальчик потерял половину мизинца
«Беспредел» совершенства
В социальных сетях рекламировали капсулы для похудения, содержащие опасное вещество
Сенат освободил от должности судью Верховного суда
Казахстан развивается в верном направлении – таково мнение 72% участников нового социсследования КИСИ
Закопали в песок миллиарды
Шанс для спасения мегаполиса
Хранить наследие независимости
В гости к прошлому
Солдат вернулся на родину
Груз безответственности?
Тушат в авральном режиме
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Четверых граждан Китая сняли с авиарейса в Алматы
Объявлены даты ЕНТ-2023
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
9,5 млн тенге осталась должна банкам казахстанка после звонка незнакомца
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в Астане
С молчаливого согласия Кудебаева в ДП массово применялись пытки во время январских событий – Генпрокуратура
Грибникам налог прописан
Кошанов: Важно усилить продовольственную безопасность на пространстве ТюркПА
Арсенал оружия обнаружили у подозреваемого в хулиганстве алматинца
Совещание по вопросам сохранности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави провел госсоветник
Половина медучреждений в Туркестанской области находится в ветхом состоянии
Мужчина размахивал пистолетом в кафе в Усть-Каменогорске
Наркоделец-универсал: подозреваемого в производстве и продаже наркотиков задержали в Алматы
США хотят нарастить инвестиции и торговлю с Казахстаном
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Спецгруппа Генпрокуратуры изучает законность тендеров Озенмунайгаз
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане

Читайте также

Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]