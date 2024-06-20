Закон Республики Казахстан

О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам масс-медиа

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения:

1) в части второй статьи 73-3 слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

2) в части второй статьи 80-1 слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

3) в части девятой статьи 91 слова «средствах массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

4) в абзаце втором статьи 150 слова «средства массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

5) в части первой статьи 172 слова «средствах массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

6) в части второй статьи 211 слова «средствах массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

7) в части одиннадцатой статьи 213 слова «средствах массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

8) в части семнадцатой статьи 228 слова «средствах массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

9) в части 7-6 статьи 409 слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

10) в части четвертой статьи 424 слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

11) статью 451 изложить в следующей редакции:

«Статья 451. Нарушение законодательства Республики Казахстан о масс-медиа

1. Распространение продукции средства массовой информации без постановки на учет либо после вынесения решения о приостановлении, прекращении ее выпуска (выхода в эфир) или признании свидетельства о постановке на учет утратившим силу –

влечет штраф на должностных лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей, с конфискацией продукции средства массовой информации.

2. Производство, изготовление, тиражирование и (или) распространение продукции средства массовой информации без переучета в случаях смены собственника или изменения его наименования, названия, языка, территории распространения, основной тематической направленности и периодичности выпуска, а также изменения организационно-правовой формы теле-, радиоканала –

влекут штраф на должностных лиц в размере сорока, на субъектов малого предпринимательства – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей, с приостановлением выпуска (выхода в эфир) средства массовой информации на срок до трех месяцев.

3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут запрещение выпуска (выхода в эфир) средства массовой информации.

4. Распространение с нарушением требований законодательства Республики Казахстан в масс-медиа персональных и биометрических данных, иной информации, позволяющей установить личность несовершеннолетнего, пострадавшего в результате противоправных действий (бездействия), а также подозреваемого и (или) обвиняемого в совершении административного и (или) уголовного правонарушения, за исключением несовершеннолетних, признанных судом виновными в совершении тяжких и (или) особо тяжких преступлений, включая информацию об их родителях и иных законных представителях, –

влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двадцати пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.

5. Действие, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на физических и должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.

6. Нарушение законодательства Республики Казахстан о масс-медиа телерадиокомпаниями, совершенное в виде:

1) распространения отечественными теле-, радиоканалами менее установленной нормы процентов отечественных теле-, радиопрограмм;

2) распространения на телеканале телепрограмм новостного характера без обеспечения сурдопереводом или переводом в виде субтитров;

3) распространения на телеканале дополнительной информации, носящей характер коммерческой рекламы, превышающей двадцать пять процентов площади кадра и нарушающей текстовый или информационный материал в телепрограммах;

4) необеспечения качества подачи теле-, радиоканалами теле-, радиопрограмм в соответствии с правилами присоединения технических средств телерадиовещания к сетям операторов телерадиовещания, технической эксплуатации систем телерадиовещания и требованиями национальных стандартов телерадиовещания, а также техническими параметрами качества телерадиовещания, –

влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.

7. Деяния, предусмотренные частью шестой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф на должностных лиц в размере ста, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот месячных расчетных показателей.

8. Распространение объема теле-, радиопрограмм на государственном языке от общего объема теле-, радиопрограмм в интервалах времени продолжительностью шесть часов каждый, исчисляемый с ноля часов местного времени, менее установленного законодательством Республики Казахстан о масс-медиа, –

влечет предупреждение или штраф на должностных лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.

9. Действие, предусмотренное частью восьмой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей, с лишением лицензии на деятельность по организации телевизионного и (или) радиовещания и приостановлением выпуска (выхода в эфир) средства массовой информации на срок до трех месяцев.

10. Вещание в еженедельном объеме отечественными теле-, радиоканалами ретрансляции теле-, радиопрограмм иностранных теле-, радиоканалов, превышающем десять процентов от общего объема теле-, радиопрограмм, –

влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти, на юридических лиц – в размере ста месячных расчетных показателей.

11. Действие, предусмотренное частью десятой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания,

– влечет штраф на должностных лиц в размере ста, на юридических лиц – в размере двухсот месячных расчетных показателей.

12. Нарушение законодательства Республики Казахстан о масс-медиа операторами телерадиовещания, совершенное в виде:

1) нераспространения операторами телерадиовещания обязательных теле-, радиоканалов;

2) нарушения операторами телерадиовещания условий ретрансляции теле-, радиоканала, –

влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.

13. Деяния, предусмотренные частью двенадцатой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф на должностных лиц в размере ста, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот месячных расчетных показателей.

14. Нарушение законодательства Республики Казахстан о масс-медиа телерадиокомпаниями и операторами телерадиовещания, совершенное в виде:

1) организации системы коллективного приема, не предусматривающей коммерческой цели, без письменного согласия собственников здания и (или) зданий;

2) несвоевременного распространения операторами телерадиовещания и телерадиокомпаниями сигнала оповещения населения об угрозе жизни, здоровью людей и порядке действий в сложившейся обстановке при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в интересах обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка;

3) использования технических средств телерадиовещания, не прошедших процедуры подтверждения соответствия;

4) создания помех радиопередающим и (или) радиоприемным средствам связи посредством индивидуальных наземных спутниковых приемных устройств;

5) распространения операторами телерадиовещания теле-, радиоканалов, не поставленных на учет, переучет в уполномоченном органе, –

влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.

15. Деяния, предусмотренные частью четырнадцатой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф на должностных лиц в размере ста, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот месячных расчетных показателей.»;

12) статью 452 исключить;

13) в статье 453 слова «средств массовой информации», «средствам массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

14) в части четвертой статьи 455 слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

15) в части первой статьи 456-2 слова «средствах массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

16) в подпункте 7) части первой статьи 476 слова «средствами массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

17) в подпункте 2-1) статьи 477 слова «средств массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

18) в части первой статьи 684:

слова «451 (частями первой, второй и третьей)» заменить словами «451 (частями первой, второй, третьей, восьмой и девятой)»;

слова «452 (частями третьей и четвертой),» исключить;

19) в статье 692-1:

заголовок и часть первую изложить в следующей редакции:

«Статья 692-1. Уполномоченный орган в области масс-медиа

1. Уполномоченный орган в области масс-медиа рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 451 (частями четвертой, пятой, шестой, седьмой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой, четырнадцатой и пятнадцатой), 454, 455 (частью первой, подпунктами 1), 2), 3) и 5) части второй, частями четвертой и пятой), 456 и 464 настоящего Кодекса, в пределах своей компетенции.»;

20) в подпункте 3) части первой статьи 802 слова «средствах массовой информации» заменить словом «масс-медиа»;

21) подпункт 62) части первой статьи 804 изложить в следующей редакции:

«62) уполномоченного органа в области масс-медиа (статьи 134 (за исключением предметов эротического содержания), 156-1 (части первая и третья), 451 (части первая, вторая, третья, восьмая и девятая), 462, 463);»;

22) в части первой статьи 805 цифры «452,» исключить;

23) в части второй статьи 909 слова «средствами массовой информации» заменить словом «масс-медиа».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 19 июня 2024 года

№ 95-VІIІ ЗРК