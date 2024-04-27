Закон Республики Казахстан Законы 27 апреля 2024 г. 14:30 0 О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан» Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года «О государственных наградах Республики Казахстан» следующие изменения и дополнение: в статье 14: абзацы второй, третий и четвертый части второй изложить в следующей редакции: «– «Айбын» I степени имени Сагадата Нурмагамбетова; – «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы; – «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева.»; в части третьей слова «I и II степени» заменить словами «I степени имени Сагадата Нурмагамбетова и II степени имени Бауыржана Момышулы»; часть пятую после слова «степени» дополнить словами «имени Рахимжана Кошкарбаева». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 26 апреля 2024 года № 78-VІIІ ЗРК