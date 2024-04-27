Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года

«О государственных наградах Республики Казахстан» следующие изменения и дополнение:

в статье 14:

абзацы второй, третий и четвертый части второй изложить в следующей редакции:

«– «Айбын» I степени имени Сагадата Нурмагамбетова;

– «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы;

– «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева.»;

в части третьей слова «I и II степени» заменить словами «I степени имени

Сагадата Нурмагамбетова и II степени имени Бауыржана Момышулы»;

часть пятую после слова «степени» дополнить словами «имени Рахимжана Кошкарбаева».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 26 апреля 2024 года

№ 78-VІIІ ЗРК