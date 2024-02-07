Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников Содружества Независимых Государств

Ратифицировать Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников Содружества Независимых Государств, совершенное в Минске 28 мая 2021 года.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 6 февраля 2024 года

№ 59-VІIІ ЗРК