Закон Республики Казахстан

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О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников Содружества Независимых Государств

Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников Содружества Независимых Государств

Ратифицировать Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников Содружества Независимых Государств, совершенное в Минске 28 мая 2021 года.

 

Президент
Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 6 февраля 2024 года

№ 59-VІIІ ЗРК

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