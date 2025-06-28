фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Итоги работы за III сессию VIII созыва Мажилиса подвели в ходе собрания фракции партии «Amanat». Депутаты обсудили реализацию предвыборной прог­раммы «Вместе с народом!», а также подготовку к предстоящим выездам парламентариев в регионы для встреч с избирателями.

Как отметил спикер Мажилиса, председатель партии «Amanat» Ерлан Кошанов, за минувшую сессию члены фракции выступили инициаторами 62 законов. Всего во время VIII созыва было внесено свыше 5 300 изменений и поправок в проекты законов. Также на пленарных заседаниях было оглашено 626 депутатских запросов. Кроме того, при каждом утверждении бюджета депутаты добивались поправок на сумму до 1,5 трлн тенге для реализации инфраструктурных проектов в регионах. Таким образом конкретные предвыборные обещания подкрепляются финансированием.

– Партия «Amanat» реализует курс реформ на построение Справедливого Казахстана. Для этого мы обеспечиваем законодательную поддержку инициатив Главы государства. Все они направлены на обеспечение экономического роста и улучшение благосостояния казахстанцев. В целом можно сказать, что каждый закон, принятый в Мажилисе, был разработан при активном участии депутатов от «Amanat», – сказал он.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что в законотворческой работе депутаты сделали акцент на исполнение социаль­ных обязательств государства перед населением, в том числе по обеспечению сел питьевой водой, реформе системы социального медицинского страхования, совершенствованию жилищных отношений. Также были приняты новые Бюджетный, Водный и Налоговый кодексы.

Особое внимание Ерлан Кошанов уделил реализации партийных проектов, которые направлены на решение конкретных проблем граждан.

Так, комиссия «Жер аманаты» вернула государству 12,5 млн га земли. Более 500 тыс. человек с проблемными задолженностями получили помощь в рамках проекта «Қарызсыз қоғам». По поручению Главы государства этот проект стал общенациональным. Поч­ти 2 000 акимов прошли обучение в рамках специального проекта «Школа акимов». Эти и другие инициативы партии нашли широкую поддержку в обществе. Как отметил председатель партии, депутаты должны активно разъяснять все это гражданам.

В свою очередь заместитель руководителя фракции партии «Amanat» в Мажилисе Павел Казанцев отметил, что в прошлом году две трети пунктов «дорожной карты» по реализации предвыборной программы партии были исполнены.

К примеру, увеличена заработная плата отдельных категорий гражданских служащих на 20%, внедрена новая система расчетов для определения черты бедности от медианного дохода, в Карагандинской области запущена специальная программа льготной ипотеки для горняков и металлургов, в Западно-Казахстанской облас­ти обеспечен доступ к Интернету в 70 отдаленных населенных пунктах и так далее.

Спикер Мажилиса поручил депутатам фракции ускорить работу над законопроектами по вопросам развития приграничных районов и дачных кооперативов. Они будут внесены в Мажилис в следующей сессии.

Кроме того, в ряде районов планируется тиражировать опыт пилотного проекта Baquatty audan, направленного на комплексное развитие сельских территорий, модернизацию образования, здравоохранения и обеспечение инк­люзивной среды на селе. Также депутаты намерены разработать отдельный

проект по решению проблемы молодежной безработицы, что особенно актуально в Год рабочих профессий.

В завершение собрания спикер Мажилиса обозначил перед депутатами ряд задач в связи с предстоящими выездами в регионы. В ходе поездок мажилисмены посетят производственные и социальные объекты, проведут встречи в трудовых коллективах, а также приемы граждан по личным вопросам. Особый акцент будет сделан на отдаленных населенных пунк­тах. Народные избранники изучат на практике, как работают недавно принятые законы и насколько они отвечают запросам людей на местах. Также депутаты расскажут о вновь принятых новеллах и ознакомятся с наиболее значимыми проблемами, поднимаемыми гражданами.

В дальнейшем, как отмечается в сообщении пресс-службы партии, вся полученная информация будет использована депутатами в законо­творческой работе.