Законодательные поправки в сфере спорта обсудили мажилисмены с актюбинцами

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В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область депутаты Мажилиса Жулдыз Сулейменова и Казыбек Алишев посетили детскую футбольную академию, построенную в рамках предвыборной программы партии AMANAT. А также побеседовали с тренерским коллективом и юными спортсменами

Фото: пресс служба Мажилиса РК

Академия была построена по современным стандартам и начала свою работу в августе прошлого года. Она оборудована большим крытым манежем, в котором футболисты тренируются круглый год. Также в здании предусмотрены тренажёрный зал, реабилитационный и лечебно-оздоровительный кабинеты. На сегодня академию посещают около 1 тыс. детей в возрасте от 6 до 18 лет.

В разговоре с тренерским составом Жулдыз Сулейменова напомнила, что в своём Послании народу Казахстана Глава государства поручил депутатам обновить законодательство в сфере спорта. Президент подчеркнул, что соответствующие поправки обеспечат основу для подготовки новой плеяды чемпионов. В ноябре прошлого года мажилисмены одобрили в первом чтении проект закона по вопросам физкультуры и спорта.

– Данный законопроект включает в себя ряд актуальных инициатив, начиная от определения приоритетных видов спорта и заканчивая совершенствованием стандартов подготовки спортсменов. Он позволит придать мощный импульс развитию массового и детского спорта. Наши дети – будущее нашей страны. И эта футбольная академия –особая среда, которая воспитывает подростков, укрепляет их дисциплинированность и ответственность, – сказала Жулдыз Сулейменова.

Казыбек Алишев остановился на важности активного вовлечения детей в занятия спортом, что не только укрепит их здоровье и силу воли, но и поможет уберечь от негативного влияния.

– Не секрет, что наше общество сражается с такими видами социального зла, как наркомания, лудомания, зависимость от социальных сетей и Интернета. Депутаты Мажилиса создают соответствующую законодательную базу, на которую могут опереться государство, родители, бизнес. Занимаясь спортом, ребёнок обретает здоровую альтернативу вредным увлечениям, а также находит поддержку и мотивацию в команде единомышленников. Это лучший способ направить энергию в правильное русло, – отметил депутат.

Развитие массового спорта находится в центре внимания партии AMANAT. В прошлом году в рамках исполнения предвыборных обещаний в Актюбинской области введены в эксплуатацию спортивные комплексы в сёлах Бестамак Алгинского района и Кумкудук Айтекебийского района. Также завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Иргиз Иргизского района.

Напомним, что с 5 января депутаты Мажилиса работают в регионах. Мажилисмены посещают производственные и социальные объекты, проводят встречи в трудовых коллективах, а также приемы граждан по личным вопросам. Депутаты также информируют избирателей о принятых законодательных новшествах, изучают и систематизируют самые значимые проблемы. Итоги решения наиболее актуальных вопросов, поднятых избирателями, будут совместно с Правительством рассмотрены на одном из пленарных заседаний Мажилиса.

#мажилис #Спорт #депутат #Актобе #регион

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