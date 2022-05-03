Законопроект о республиканском бюджете рассмотрят в Сенате

Члены Бюро утвердили повестку предстоящего заседания Палаты, которое состоится 5 мая текущего года.

На заседании Сената будет рассмотрен вопрос принесения присяги депутатом Сената Жанболатом Жоргенбаевым и избрания его в состав одного из постоянных Комитетов Сената Парламента.

Также депутаты на ближайшем заседании Палаты рассмотрят законопроекты «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы» и «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы».

Вместе с тем, члены Бюро утвердили и проведение 20 мая текущего года Парламентских слушаний на тему «Новый Казахстан: молодежь и модернизация».

Между постоянными Комитетами Сената также были распределены законопроекты, раннее одобренные Мажилисом для проведения дальнейшей работы.