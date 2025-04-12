Глава государства также отметил впечатляющий демографический рост мегаполиса: наряду с естественным ростом населения здесь отмечается также положительное миграционное сальдо. Это, по мнению Касым-Жомарта Токаева, свидетельствует о жизнеспособности, привлекательности и большом потенциале города. Вместе с тем он подчеркнул: необходимо помнить и о том, что неконтролируе­мая миграция окажет влияние на техническую и социальную инфраструктуру.

– Безусловно, эти успехи стали возможны прежде всего благодаря трудолюбию, предприимчивости и сплоченности горожан. В сегодняшнее неспокойное время именно эти качества должны быть присущи каждому гражданину, – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Шымкент по праву считается благодатным местом для предпринимателей. Здесь работают около 140 тыс. субъек­тов малого и среднего бизнеса, которые формируют более половины экономики города.

В 2024-м рост экономики Шымкента составил 11%. Здесь реализуются более 300 инвестицион­ных проектов с созданием 9 тыс. постоянных рабочих мест. Только в прошлом году, по словам Главы государства, в город было привлечено около 770 млрд тенге инвестиций.

Кроме того, Глава государства поддержал просьбу представителей общественности об открытии в Шымкенте Университета культуры и искусств. Акиму города Габиту Сыздыкбекову и министру культуры и информации Аиде Балаевой даны соответствующие поручения.

– Жители Шымкента предлагают переименовать Tulip Hall и назвать Конгресс-холл «Қызғалдақ сарайы» или «Қызғалдақ». Это хорошая идея, которую можно поддержать. Думаю, что уместнее будет назвать более кратко «Қызғалдақ», – предложил Президент.

Как отметил Глава государства, глядя на сегодняшний Шымкент, можно с уверенностью сказать: город развивается и с каждым годом становится краше. Запус­каются новые производства, растут важные отрасли экономики, такие как металлургия, строительство и пищевая промышленность. В прошлом году в мегаполисе построено 1,3 млн квадратных метров жилья. По поручению Президента возведен ряд социальных объектов, в том числе Конгресс-холл, два дворца школьников, 11 комфорт­ных школ.

– Шымкент известен как «шырайлы шаһар». Действительно, и люди, и погода в этом месте особенные. Граждане очень трудолюбивые и предприимчивые. Я искренне благодарен всем вам за ваши заслуги. Древний город стоит на перекрестке девяти дорог. Как известно, через эти земли проходил Великий шелковый путь. С незапамятных времен в Шымкенте процветала торговля, здесь оставили свой след различные культуры и традиции. Преемственность прошлого и настоящего не прерывается и сегодня: через город проходит транспортный коридор Западная Европа – Западный Китай. Благодаря географическому положению растет стратегическое значение города. Как вы помните, несколько лет назад на встрече с жителями Шымкента я сказал: «Благополучие – суть экономики, согласие – суть политики». Эти ценности по-прежнему определяют стратегию развития нашей страны, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Адаптироваться и развиваться

Выступая на встрече, Президент отдельно прокомментировал нестабильность на международных рынках.

– Вы знаете, что в мире складывается непростая ситуация, вызванная планами по разворачиванию глобальной торговой войны. Если такая война все же произойдет, ее последствия затронут все страны. В этом сомнений нет. В то же время мы приветствуем рациональное решение Президента Трампа объявить 90-дневный мораторий, чтобы уточнить позиции всех вовлеченных в торговый конфликт стран и по возможности начать переговоры. Эксперты предупреж­дают, что введение взаимных тарифов может спровоцировать серьезный спад мировой экономики и необратимо подорвать все правила международной торговли со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до вооруженных конфликтов, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что в начале недели все ключевые индексы находились на минимальных значениях, а нефть опускалась ниже 60 долларов за баррель. Однако после объявления американской администрацией тарифной отсрочки был зафиксирован рост котировок.

– Сейчас на мировых фондовых рынках и сырьевых биржах царит беспрецедентная нервозность, хотя признаки стабилизации все же присутствуют. Очевидно, что в мире происходит переход к политике жесткого тарифного противостояния. Речь идет не просто об очередной рецессии, а о возможном фундаментальном кризисе, затрагивающем основы мировой экономики с тяжелейшими последствиями для всей системы международных отношений. Мы тщательно анализируем ситуацию и учитываем все возможные риски. Как бы трудно ни было, Казахстан не отступит от намеченного стратегического курса всесторонней модернизации. Мы продолжим реализацию крупных проектов в сферах инфраструктуры, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, цифровизации и в других направлениях. И разумеется, государство будет выполнять свои социальные обязательства, – заявил Президент.

В сложившихся обстоятельствах стране необходимо максимально оперативно адаптироваться к глобальной ситуации, тщательно продумывать каждый шаг и принимать взвешенные решения. Важно, как подчерк­нул Глава государства, защитить экономику страны от различных вызовов.

– Правительству предстоит заблаговременно рассмотреть все ключевые проблемы, надо действовать эффективно и решительно. Казахстан располагает большими возможностями. Рост валового внутреннего продукта за январь – март составил 5,8 процента. Несомненно, это очень хороший показатель, особенно в столь непростые времена, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он обратил внимание, что национальная экономика развивается в первую очередь за счет таких отраслей, как транспорт, строительство, промышленность и торговля. На случай обострения мирового кризиса есть возможность воспользоваться средствами Национального фонда и золотовалютными резервами.

– Уверен, в нынешних условиях отечественные предприниматели проявят исключительную активность и ответственность, потому что именно они способны, невзирая ни на какие сложности, самоотверженно трудиться. Настало время сосредоточиться не на словах, а на конкретных дейст­виях. Нам нужно сплотиться и работать с полной самоотдачей, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан как ответственный член международного сообщества остается твердо привержен принципам открытой торговли и свободного передвижения товаров и услуг. Наша страна выстраивает отношения со всеми партнерами на основе взаимного доверия, открытого диалога и учета интересов друг друга.

– Торговля – движущая сила прогресса, которая способствует процветанию не только отдельных стран, но и целых регионов. Казахстан расположен на пересечении ключевых торговых марш­рутов, соединяющих Восток и Запад, Север и Юг. Можно сказать, что это не просто специфика географического положения, но и наша историческая миссия. Мы должны рационально использовать это стратегическое преимущество, предопределенное судьбой. Именно поэтому Казахстан активно вовлечен в реализацию важнейших международных транспортно-логис­тических проектов. Наша цель ясна. Мы продолжим укреплять всестороннее и взаимовыгодное сотрудничество с соседними странами, с которыми нас объединила судьба. Интересы народа – превыше всего. Опираясь на них, мы осуществляем сбалансированную и стабильную внешнюю политику. В казахском языке есть поговорка: «Көрші ақысы – тәңір ақысы» («Принимая соседа, возвращаешь долг Богу»). Мы поддерживаем дружественные отношения со всеми сопредельными государст­вами, уделяя этому особое внимание. Мы ни в коем случае не остаемся в стороне, если у соседей случится беда. Мы кровно заинтересованы в том, чтобы в нашем окружении царили мир и стабильность, – подчеркнул Президент.

Принцип «Закон и Порядок» – во всем

Отдельно Глава государства высказался по налоговой реформе. Касым-Жомарт Токаев отметил, что, поручая разработать новый Налоговый кодекс, он поставил задачу перейти к более понятной, стабильной и справедливой налоговой политике.

– На самом деле мы не ужес­точаем налоговую политику, а упорядочиваем ее. Действующий кодекс перегружен многочисленными изменениями, подзаконными актами и исключениями. Кодекс превратился в документ, практическая польза которого из-за сложности чтения и понимания справедливо оспаривается и предпринимателями, и государственными служащими, – акцентировал он.

По словам Президента, большое количество льгот и налоговых режимов создает преимущества для одних предпринимателей и вызывает обос­нованное недовольство у других. Изначально налоговые послабления были рассчитаны на поддержку определенных отраслей экономики и категорий бизнеса, но на практике это привело к злоупотреблениям со стороны недобросовестных предпринимателей, уклонению от уплаты налогов, дроблению бизнеса. Все это усложнило налоговое администрирование, привело к не­справедливому распределению налоговой нагрузки.

– Такую ситуацию мы терпеть не можем, Казахстан не может превращаться в сплошную офшорную зону, – заявил Глава государства.

В настоящее время Парламентом рассматривается принципиально новый Налоговый кодекс, отметил Президент. Этот документ должен обеспечить баланс между интересами бизнеса и государства, стимулировать предпринимателей к добросовестной уплате налогов.

– Дополнительные налоговые поступления позволят увеличить бюджет развития, построить новые школы, больницы и другие социальные объекты. Прозрачная и стабильная налоговая система укрепит инвес­тиционный потенциал страны. Она будет способствовать улучшению благосостояния граждан, росту экономики и развитию бизнеса. В первую очередь в такие непростые времена необходимо сохранять сплоченность. Народная мудрость гласит: «Ырыс ынтымақты елге барады» («Благополучие должно служить народу»). Важно сосредоточить наши усилия на достижении общих целей, – добавил ­Касым-Жомарт Токаев.

Также Глава государства напомнил о значении акции «Таза Қазақстан», которая за короткое время объединила всю страну и стала общенациональной. Шымкент также принимает в ней активное участие: только в прошлом году в городе было очищено 200 дворов и общественных пространств, высажено более 200 тыс. деревьев.

При этом Президент вновь напомнил, что «Таза Қазақстан» – это не только уборка территорий и субботники. Значение акции гораздо шире, она нацелена на формирование внутренней культуры в обществе.

– Только добропорядочные граждане с чистой душой смогут построить по-настоящему передовую страну. В этом важном деле Шымкент должен соответствовать своему определению «шырайлы» («благодатный»). Кроме того, в стране необходимо непоколебимо соблюдать верховенство Закона и Порядка. Это одна из приоритетных задач. По сей день остаются актуальными слова Бауыржана Момышулы: «Тәртіпке бас иген құл болмайды» («Тот, кто подчиняется дисциплине, никогда не станет рабом»). Исполняя Закон и соблюдая Порядок, мы сможем добиться поставленных целей и преодолеть любые кризисы. В нынешнее непредсказуе­мое время нашему народу как никогда нужен Порядок, основанный на Законе. Граждане, нарушающие Закон, непременно должны нести ответственность. По-другому быть не должно. Только так мы придем к процветанию и построим Справедливый, Безо­пасный, Сильный и Чистый Казахстан, – подытожил Президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил признательность жителям Шымкента и пожелал им успехов.