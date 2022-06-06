Замакима Экибастуза получил тюремный срок за коррупцию

6 июня 2022 года Экибастузским городским судом оглашен приговор в отношении заместителя акима Экибастуза Бауржана Ахметова и его подчиненных – заместителя руководителя Отдела ЖКХ А. Садыкова и главного специалиста того же Отдела К. Тусупбекова, сообщает Kazpravda.kz.

"Вышеуказанные лица обвинялись в систематическом получении взяток от предпринимателей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договорам государственных закупок и общее покровительство. Приговором суда Бауржану Ахметову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, Тусупбеков и Садыков приговорены к 7 и 6 годам лишения свободы соответственно", – сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.



Вопрос ответственности акима г. Экибастуза Кантарбаева А.А. как непосредственного руководителя в соответствии с п.2 ст.60 Закона "О государственной службе" будет рассмотрен после вступления обвинительного приговора в законную силу.