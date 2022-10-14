«Замандас» – территория счастья

В становлении гармоничной личности большое значение играет правильная среда. В столице успешно работает социально значимый проект, который такую среду формирует.

Бесценный актив

Шесть семейных дворовых клубов, в том числе на самых окраинах Астаны, и уникальный коворкинг-центр для подростков – таков спустя двенадцать лет после создания актив общественного фонда «Замандас21». Порядка трех тысяч детей ежегодно посещают эти клубы бесплатно. Почти 400 мам и пап получают доступ к качественным услугам психологов, что влияет на улучшение отношений внутри семьи и личностный рост.

Такого пока нет ни в одном другом городе Казахстана. С помещениями помогает столичный акимат, финансирует проект на основе партнерства Фонд развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust. И, возможно, скоро этот позитивный опыт будет реплицирован на запад Казахстана – в Атырау и Жанаозен.

Так в чем особенность этого социально-значимого проекта, мы спросили у директора ОФ «Замандас21» Ляззат Алшиновой. Первым делом Ляззат Елюбаевна вместе со своим партнером, руководителем психологической службы «Замандас», членом Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при акимате Астаны Натальей Семененко провели экскурсию по одному из клубов. В разгар дня во всех кабинетах двухэтажного здания шли занятия.

Несколько человек играли в шахматы, в кабинете арт-терапии кипела творческая работа, класс английского языка хором повторял новые слова. В отдельном кабинете девочка распевалась под замечания учителя по вокалу, а в спортзале мальчишки с азартом сошлись в рукопашном бою.

– Мы не первый год реализуем проекты по укреплению семейных ценностей. Все, что мы делаем, направлено на развитие и поддержку счастливой семьи, – говорит директор клубов «Замандас». – Я называю эти клубы «территорией счастья», потому что каждый, кто сюда приходит, от бенефициаров до педагогов, формирует такую энергию, которая делает каждого ребенка счастливым.

«Замандас» – это не только дворовые клубы, в том числе в таких неблагополучных районах города, как Лесозавод и Чугунка, не только коворкинг на базе Центральной детско-юношеской библиотеки, где есть бесплатный Интернет, ноутбуки, где подростки могут получить консультацию психологов, обучиться основам предпринимательства или английскому языку, но и клубы «Счастливая семья». Изначально изюминкой проекта была работа с родителями. Сейчас в штате уже семь семейных психологов, ими в том числе стали некоторые мамы воспитанников дворовых клубов «Замандас».

Помогать – гражданская позиция

А началось все с огромного желания и инициативности педагога с 18-летним стажем. Ляззат Алшинова всегда любила свою профессию и ни разу в жизни не пожалела о сделанном когда-то выборе. В середине 2000-х она занимала должность заместителя директора по научно-методической работе Политехнического колледжа города Астаны, когда захотелось делать нечто большее.

– Детский фонд ЮНИСЕФ пригласил меня в новый проект – директором одного из молодежных центров здоровья. Казахстан тогда занимал первое место в мире по суицидам среди девочек и второе среди общего количества подростков. Когда мне показали эти данные, я пришла в ужас, даже и не думала, что у нас такое состояние дел. И решила, что если есть возможность применить свои профессиональные навыки для улучшения этой ситуации, сделать что-то полезное для общества, то я готова, – вспоминает Ляззат Елюбаевна.

Три последующих года дали ей большой опыт, который вылился в написание кандидатской диссертации по работе с подростками. А в 2010 году по программе обмена наша героиня побывала в США, и именно там поняла, как она может воплощать свои идеи и мечты. Так появился общественный фонд «Замандас21» и проект помощи детям из социально язвимых слоев населения.

– Было горько и обидно, что вокруг открывается столько возможностей, а основная масса людей остается за бортом, потому что у многих нет средств оплачивать дополнительное образование своих детей. Это касается многодетных и неполных семей, тех, у кого есть дети или родители с инвалидностью. Государство на тот момент мало что делало. Тогда я решила, что этот проект будет направлен на поддержку именно таких семей. Это стало моей гражданской позицией, – рассказывает Ляззат Елюбаевна.

Воспитывая толерантность

Миссией стало построить территорию счастья для какого-то количества детей и показать и родителям, и педагогам насколько среда может влиять на развитие ребенка. Ведь правильное взаимодействие всех участников – семьи, государства, педагогов – имеет большое значение. Все они вкупе должны делать одно благое гуманное дело – формировать толерантного человека, способного быть другом, полноценно взаимодействовать с другими.

– Мы хотим воспитывать такие гармоничные личности, которые завтра будут знать, что такое милосердие, взаимовыручка, человеколюбие. Всевышний создал нас, чтобы мы жили в мире и согласии, чтобы гармония была внутри и вокруг нас, – говорит идейный вдохновитель клубов «Замандас». – Этот проект про внимание, заботу, про любовь, про то, как изменить наше сознание и понять, что нет чужих детей и каждая семья нуждается в поддержке.

Об истории успеха этого проекта можно написать книгу, признается Ляззат Алшинова. Изначально это был своего рода эксперимент, хотелось доказать, насколько он будет положительно влиять на общество, нужен ли он людям. И на сегодняшний день можно смело утверждать, что нужен. Потому что он растет, развивается, прирастает новыми инструментами, охватывает уже десятки тысяч благодарных детей и родителей.

Если начинался «Замандас» с пяти кружков, то сегодня их 25. Штат из пяти человек вырос до 80, в том числе создана солидная психологическая служба. Здесь соблюдается принцип четырех «Д» – доступность, добровольность, доброжелательность, доверие. Задача каждого – помочь ребенку развиваться правильно, окружить его такой заботой, чтобы, выйдя отсюда, он знал, куда пойдет, что будет делать и был уверен в себе.

Многие воспитанники впоследствии стали студентами лучших учебных заведений, в том числе за рубежом. Хотя, казалось бы, для этого не было никаких предпосылок.

Здесь гордятся, например, Енлик Қозыке, которая в этом году по программе обмена для школьников FLEX на год уехала в США. Английский она изучала в клубе «Замандас», здесь же приобрела много других полезных качеств, занимаясь в театральном кружке и хореографией.

Высоким уровнем подготовки отличаются здешние домбристы. Их с удовольствием берут в музыкальные учебные заведения, зная хорошую школу клуба «Замандас». Так, Ержанулы Меирхан смог получить грант в университете «Шабыт» в то время, когда конкурс там был 70 человек на место! Что примечательно, парень до сих пор продолжает заниматься у своего педагога и выступать за родной клуб.

Общественный фонд параллельно реализует и другие проекты – «Дорога в школу», «Теплая зима», организуя сбор школьных принадлежностей и теплых вещей для детей из социально уязвимых слоев населения. Шесть лет функционирует хоккейная дворовая лига «Замандас». До пандемии каждый год обязательно проводили летний лагерь, где могли отдохнуть по 400–450 детей за сезон. Да что там отдохнуть – многие впервые побывали на Байтереке или в аквапарке, в музее или даже торгово-развлекательном центре!

На защите института семьи

Как и задумывалось изначально, большое внимание уделяется и взрослым членам семьи. В прошлом году обучили 550 женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. А с начала этого года в рамках проекта «Институализация мер по укреплению семейных ценностей среди молодежи» по заказу Министерства информации и общественного развития психологи провели уже более ста консультаций семейным парам.

О нем подробно рассказала Наталья Семененко. Но сначала поведала, как попала в «Замандас».

– В нулевые все были одержимы идеей создания коммерческих структур. И вдруг моя студенческая подруга Ляззат открывает дворовый клуб. Мы были в недоумении, ведь все стремятся зарабатывать деньги, а тут – идея! Тогда меня поразило ее объяснение, что она хочет вечерами спокойно ходить по улицам, не опасаясь агрессивных бездельников-подростков. И меня это зацепило, – вспоминает Наталья Николаевна.

Когда в «Замандасе» открылась вакансия психолога, Ляззат Елюбаевна обратилась к подруге, к тому времени руководителю собственного психологического центра, за рекомендацией, и та решила поработать с ней какое-то время, да так и осталась партнером на долгие годы.

Появились клубы «Счастливая семья», где мамы воспитанников собираются, пока их дети на занятиях, общаются с психологами, другими специалистами – андрологом, гинекологом, стилистами, и получают ответы на волнующие их вопросы. Это стало эдакой «территорией для женщин», где они расцветают, делятся переживаниями, получают поддержку.

Ляззат Алшинова вспоминает случай, когда увидела пришедшую за детьми маму, уставшую, с потухшими глазами:

– Я подошла к ней, спросила, знает ли она о нашем клубе «Счастливая семья». Оказывается, женщина растит троих детей одна, разрываясь между тремя работами, чтобы дети были счастливы. Я говорю: «А вы сами?». Она признается, что давно поставила на себе крест. Тогда я попросила ее понять одну важную вещь – никогда несчастный человек не может сделать другого счастливым, потому что он сам не знает, что такое счастье. Счастливые дети – это, в первую очередь, счастливые родители. А если вы несчастны, то хоть на все кружки отдайте, радость жизни до конца они испытывать не будут.

Поэтому здесь при содействии Центра поддержки гражданских инициатив с энтузиазмом взялись за помощь парам, оказавшимся на грани развода. Наряду с консультациями подготовили 20 видеоуроков на тему «Как стать счастливой семьей», провели курс «Молодая семья» для студентов вузов и колледжей.

Появилась возможность работать еще и с ювенальными судами: проведены семинары для судей, где были рассмотрены законы развития семьи, способы разрешения конфликтов, признаки деструктивной семьи.

– Задача таких социальных проектов – решение личных проблем с привлечением специалистов. К врачу же сразу идем, когда что-то болит! Я работаю с семьями тридцать лет. И меня радует, что пусть немного, но мы поворачиваемся лицом к проблемам семьи, – рассуждает Наталья Николаевна. – Сегодня институт семьи переживает не лучшие времена во всем мире, идет трансформация семьи, и Казахстан не может противостоять этой мировой тенденции. Меняются ценности, молодые люди не понимают, зачем им жить вместе, если вдруг уже стало неинтересно. Или если родители помогают девушке больше, чем муж с маленькой зарплатой. К сожалению, у нас просвещением молодых не занимается никто. И они часто создают изначально деструктивные семьи, которые рано или поздно распадаются.

Частой причиной разводов психолог считает противоречие, когда со стороны государства и общества диктуется создание эгалитарной семьи, где женщины активны, зарабатывают деньги, участвуют в управлении, руководят, а мужчины в этот момент тоскуют по времени, когда они решали все, а жены сидели дома. Да, им нравится самостоятельная независимая девушка, но после свадьбы они настроены на формирование патриархальной семьи, а жена не понимает, как она должна все бросить и заниматься только хозяйством.

– Готового алгоритма по работе с конфликтной семьей у нас нет, мы его разрабатывали самостоятельно, опираясь на опыт семейной психологии, – объясняет Наталья Семененко. – И пришли к выводу, что одна семья для полноценной работы нуждается примерно в 16 консультациях. А у нас по проекту гораздо меньше. Где-то на собственном энтузиазме доводим их, кто-то, надеемся, обратится к психологу дальше самостоятельно. Есть положительные кейсы, когда пары передумали разводиться, стали по-другому строить отношения. А бывало в моей практике и так, что женщина только спустя год понимала то, о чем я ей говорила, и уже после развода семьи вновь соединялись.

Что сделано в Год детей?

Специалисты давно осознали, что именно среда формирует личность, и задача взрослых эту среду сформировать. Да, биологические предпосылки важны, но, допустим, ребенку не повезло родиться в благополучной во всех отношениях семье. Так что теперь крест на нем ставить?

Например, рассказывает Наталья Николаева, ни с того ни с сего в кружок «Юный техник» начинают ходить девочки. Откуда такая любовь к молотку и напильнику? А все очень просто: у них нет отцов, и просыпается банальный интерес к взаимодействию с мужчиной. Походят какое-то время и бросают.

Ценность клуба именно в том, чтобы дать ребенку возможность посещать несколько кружков и понять, что ему действительно интересно.

– Когда я пришла в этот проект, то была поражена тем, как наши женщины со всеми своими проблемами еще умудряются жить, улыбаться, воспитывать детей. Одна женщина водила к нам своих внуков. Когда-то у нее была очень благополучная семья, но случилась беда – парализовало мужа. У сына постоянные суицидальные наклонности, жена от него ушла. И бабушка взяла на себя воспитание внуков. Как ее не поддержать? – делится Наталья Николаевна.

Психологи проводят диагностику семей. У мамы пятеро детей, все они рисуют на заданную тему. И если у младшего яркие, цветные, радостные оттенки, то у старшего – все черное, потому что он ответственный за всех, а ему всего восемь, и он с этим не справляется.

Говорить о таких проблемах сейчас, в объявленный Президентом Год детей, самое время, считают специалисты. И сокрушаются, что же такого действительно важного было сделано за это время. Стал ли город дружественнее к молодежи и детям, появилось ли больше инклюзивных площадок, бесплатных секций и кружков, стало ли доступным качественное питание в школах и детских садах?

– Лично я, как человек, который работает в этой сфере, не почувствовала, что нашим детям стало как-то легче. Год детей прошел незаметно. Единственное по-настоящему значимое событие – анонсирование проекта «Нацфонд – детям», – утверждает Ляззат Алшинова.

И все-таки она гордится своим детищем и испытывает настоящее чувство удовлетворения каждый раз, когда видит счастливое выражение лица у вышедшего с занятия ребенка, или его мамы, благодарной за внимание к ее персоне.

– Я чувствую себя самым счастливым человеком от того, что наши ученики достигают успеха, развиваются и меняют свою жизнь, – признается Ляззат Елюбаевна. – С самого начала я видела эту модель такой, какая она сейчас: не просто организация досуга, а помощь в развитии и укреплении семьи. Мой девиз – «Счастливая семья – счастливое государство». И я рада, что мой труд не остался теорией, а доказал свою эффективность на практике.