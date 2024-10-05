Замеченные эпизоды получения взяток ставят антирекорды в РК

За три квартала 2024 года по различным частям статьи «Получение взятки» суммарно попали 183 человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро

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В Антикоре привели интересные цифры: оказывается, в этом году в агентство поступило уже больше 20 тысяч сообщений о коррупции. А 76 человек, включая 33 госслужащих, за такие обращения даже получили денежное вознаграждение – на общую сумму 29 млн тг.

Между тем, судя по данным Комитета по правовой статистке и специальным учетам ГП РК, число зарегистрированных правонарушений по коррупционным статьям УК в этом году снижается. За январь-сентябрь 2024 г. фиксируется 1170 ед., в 2023 г. за тот же период было 1258 ед.

Особенно заметно вниз показатели утянули такие статьи, как получение и дача взятки. Кстати, что интересно: уже четвертый год подряд по итогам трех кварталов эпизодов получения взятки фиксируют меньше, чем эпизодов дачи. На этот раз получилось 451 случая дачи и 296 – получения. Причем показатель по получениям снизился г/г на 14% и оказался на минимуме с 2014-го.

За три квартала 2024 года в статистику осужденных по различным частям статьи «Получение взятки» суммарно попали 183 человека, а статьи «Дача взятки» – 234. В первом случае показатель вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, а во втором – на 15%.

Правда, в этих данных есть небольшой нюанс: один человек должен учитываться как осужденный только один раз, по своей основной/самой серьезной статье – независимо от того, сколько их было.