Заменить административный арест семейной психотерапией предлагает Нацкомиссия

Фото с сайта saharschool.org
Нацкомиссия предлагает применять адекватные меры наказания для родителей-абьюзеров. Об этом сообщила член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Сауле Айтпаева, выступая на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает Kazpravda.kz
"Мы предполагаем применять адекватные меры наказания. Например, 360 часов, которые насильник проводит под административным арестом на средства государства, можно было бы заменить тем же количеством часов посещений психолога, который проводил бы семейное консультирование, помогая детям и их родителям понять друг друга", – пояснила Сауле Айтпаева.
Добавим, что подобная практика широко применяется на Западе.
В целом Нацкомиссия отмечает плохую осведомленность детей о своих правах, а также указывает на то, что Закон о защите прав несовершеннолетних требует конкретизации и совершенствования.
"Например, на лишение родительских прав уходит несколько лет. В это время дети вынуждены находиться в приютах, от чего страдает их эмоциональное и социальное развитие", – сообщает эксперт.
Также одним из направлений работы Нацкомисии является повышение института значимости семьи, морально-нравственного уровня казахстанцев.
"Так, по инициативе Главы государства учреждены День семьи и Национальный конкурс "Мерейлi отбасы", в рамках которого во всех регионах были награждены 6 188 семей, призванных стать примером для казахстанцев", – отметила Айтпаева.
Кроме того, повышается и укрепляется роль родительского воспитания в семье. На республиканском уровне обеспечена работа советов старейшин, матерей, бабушек. Также в Астане открыт Институт нравственного воспитания девочек при Общественном объединении "Қазақ қызы".