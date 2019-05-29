Заменить импортные товары в ЕАЭС собственными: Нурсултан Назарбаев выступил с предложением

Политика
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Айдана Демесинова
Фото Kazpravda.kz Адильбек Тауекелов
Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев предложил заменить импортные товары в ЕЭАС продукцией собственного производства стран-участниц. Об этом стало известно в ходе юбилейного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Нужно проанализировать, что мы импортируем. На днях я об этом задумался и посмотрел казахстанскую статистику – 50% инфляции мы получаем от импорта ряда товаров. При этом импортируем мы то, что мы все производим. Мы импортируем продукты машиностроения, хорошо, но товары народного потребления: туфли, ботинки, чулки, носки, костюмы, рубашки и даже продовольствие, мы импортируем из-за нехватки переработки", – сказал Назарбаев.

По словам Елбасы, все озвученные товары производятся в странах ЕАЭС.

"Мы не направили потоки этих товаров внутрь стран. Почему бы нам самим не производить все это? Я считаю, что в рамках комиссии мы должны составить такую группу людей, которые проанализируют и скажут, что, например, молоко производится в Беларуси и в России, продовольственная пшеница – в Казахстане, и так далее. Даже одежду для военных мы импортируем – это просто позор. Поэтому, видите, какие просторы для расширения рынка, зарабатывания денег и предоставления рабочих мест. Мы должны подумать", –заключил Елбасы.

Напомним, в Нур-Султане проходит юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Оно приурочено к двум юбилейным датам – 25-летию идеи Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о Евразийском экономическом союзе.

В мероприятии принимают участие Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президенты: Республики Беларусь – Александр Лукашенко, Кыргызской Республики – Сооронбай Жээнбеков, Российской Федерации – Владимир Путин, Премьер-министр Республики Армения – Никол Пашинян. Президент Молдовы Игорь Додон примет участие в заседании в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев – в качестве почетных гостей.

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