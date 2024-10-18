Прокуроров освободили от занимаемых должностей в Алматинской области

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Приказом Генпрокурора от 18 октября заместитель прокурора Алматинской области Бакиров С.С. и прокурор Талгарского района Бекманов Е.К. освобождены от занимаемых должностей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ГП

«Основанием послужило наличие существенных упущений в работе по надзору за законностью в уголовном процессе», – пояснили в надзорном органе.

Напомним, 5 октября в департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, все участники инцидента задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Но 7 октября отец погибшего Шерзата выступил с заявлением. По его словам, с момента убийства власти района бездействуют и волокитят дело, а лично ему поступают угрозы от местного криминалитета.

8 октября полиция сообщила о задержании семерых подозреваемых по этому делу.

В ночь на субботу 12 октября дом погибшего Шерзата Болата сгорел дотла. По факту поджога дома потерпевших по делу об убийстве подростка в Талгаре Генпрокуратура создала межведомственную следственно-оперативную группу по раскрытию преступления.

Восстановить дом семье пострадавших вызвался акимат области.

Прокуратура будет ходатайствовать об открытом суде по делу об убийстве Шерзата. На сегодня задержано 11 подозреваемых.

18 октября президент освободил от должности замминистра внутренних дел.