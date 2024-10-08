Семерых подозреваемых задержали по делу об убийстве подростка в Талгаре

Уважаемые граждане!

Как известно, в городе Талгар 4 октября произошла драка, в ходе которой от ножевого ранения скончался 16 летний житель города, еще двое граждан получили тяжкие телесные повреждения.

Мы понимаем общественные волнения и выражаем глубокие соболезнования семьям и близким. Официально сообщаем, что данное дело об убийстве органами прокуратуры взято на особый контроль.

По подозрению в совершении указанного преступления задержано семеро подозреваемых, которым судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Мы гарантируем объективное расследование, направленное на установление всех обстоятельств и привлечение виновных к ответственности.

Хотим заверить всех граждан, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены.

Призываем всех, кто располагает какой-либо информацией, которая может помочь в расследовании, обращаться в органы прокуратуры либо внутренних дел.