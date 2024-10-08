Семерых подозреваемых задержали по делу об убийстве подростка в Талгаре

Криминал , Задержания
133
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Прокуратура Алматинской области опубликовала обращение касательно уголовного дела об убийстве подростка в Талгаре, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Уважаемые граждане!

Как известно, в городе Талгар 4 октября произошла драка, в ходе которой от ножевого ранения скончался 16 летний житель города, еще двое граждан получили тяжкие телесные повреждения.

Мы понимаем общественные волнения и выражаем глубокие соболезнования семьям и близким. Официально сообщаем, что данное дело об убийстве органами прокуратуры взято на особый контроль.

По подозрению в совершении указанного преступления задержано семеро подозреваемых, которым судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Мы гарантируем объективное расследование, направленное на установление всех обстоятельств и привлечение виновных к ответственности.

Хотим заверить всех граждан, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены.

Призываем всех, кто располагает какой-либо информацией, которая может помочь в расследовании, обращаться в органы прокуратуры либо внутренних дел.

Также накануне это дело взял на личный контроль глава МВД Ержан Саденов.

Напомним, в Талгаре в ночь на 4 октября группа молодых людей, вооруженных ножами и пистолетами, напала на 16-летнего подростка Шерзата, его отца и дядю. В жестокой бойне был убит подросток.

5 октября в департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, все участники инцидента задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Но 7 октября отец погибшего Шерзата выступил с заявлением. По его словам, с момента убийства власти района бездействуют и волокитят дело.

«Даже не знают фамилию, имя и отчество ребенка... Среди ночи вызывают и нас самих запугивают, заставляют писать заявление, в связи с чем прошу справедливого следствия», - заявил отец убитого подростка.

 

#МВД #убийство #подросток #Талгар

Популярное

Все
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Ждут туристов в Атырау
Международные наблюдатели оценили проведение референдума по строительству АЭС
Миссия наблюдателей от СНГ поделилась итогами мониторинга
Подведены предварительные итоги референдума по строительству АЭС
Названы маршруты отправки казахстанского хлеба
Постучи в семь дверей, чтобы одна открылась
Международный форум «Ядерная наука и технологии» открылся в Алматы
Эксперты МВФ рекомендуют Казахстану «чинить крышу в солнечные дни»
«Сознание общества меняется» – Ерлан Кошанов об итогах референдума по строительству АЭС
Соглашение о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Катаром рассмотрят в Сенате
Правовая культура общества обеспечивает законность и правопорядок
«На благо будущих поколений» –эксперт о преимуществах строительства АЭС в Казахстане
Референдум-2024: стали известны результаты независимого наблюдения с участием наблюдателей
«На высоком уровне» – политолог подвел итоги референдума
В Таразе активно развивают народные промыслы
Наращивают дамбы, углубляют русла: как готовятся к весеннему паводку в ВКО
Электроэнергетика: не нужно класть яйца в одну корзину
«Осознанное решение» – политолог о значимости итогов референдума
Предупреждающего пожары робота изобрели школьники в Семее
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Какую погоду ждать казахстанцам в октябре
Жезказган увеличит потребление питьевой воды из подземных источников
Майра и Акжолтай Байчукеновы шагают по жизни рука об руку 61 год
Марк Рютте стал 14-м генсеком НАТО
Мажилис ратифицировал договор с Вьетнамом о передаче осужденных
Безопасность превыше всего
Нужны дополнительные мощности
Чемпионат мира IBSA по пауэрлифтингу пройдет в Астане
Атомная генерация – энергетическая альтернатива
Кадры для атомной отрасли
Без атомной генерации энергопереход не состоится
Primus inter pares
До 5 апреля 2025 года казахстанцы должны установить номерные знаки на свои мопеды
Президент подписал поправки по вопросам дорожной безопасности
Не остаться бы сырьевым придатком
Казахстанский дизайнер создал одноразовый чемодан для туристов
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
О важности развития казахского языка высказался сенатор Жусип

Читайте также

КНБ ликвидировал наркоканал из южных регионов РК
Глава МВД взял на контроль дело об убийстве подростка в Тал…
Пропаганда самоубийства: сразу несколько уголовных дел заве…
Нарколабораторию ликвидировали в Экибастузе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]