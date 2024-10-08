Семерых подозреваемых задержали по делу об убийстве подростка в Талгаре

Прокуратура Алматинской области опубликовала обращение касательно уголовного дела об убийстве подростка в Талгаре, передает Kazpravda.kz
Уважаемые граждане!
Как известно, в городе Талгар 4 октября произошла драка, в ходе которой от ножевого ранения скончался 16 летний житель города, еще двое граждан получили тяжкие телесные повреждения.
Мы понимаем общественные волнения и выражаем глубокие соболезнования семьям и близким. Официально сообщаем, что данное дело об убийстве органами прокуратуры взято на особый контроль.
По подозрению в совершении указанного преступления задержано семеро подозреваемых, которым судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Мы гарантируем объективное расследование, направленное на установление всех обстоятельств и привлечение виновных к ответственности.
Хотим заверить всех граждан, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены.
Призываем всех, кто располагает какой-либо информацией, которая может помочь в расследовании, обращаться в органы прокуратуры либо внутренних дел.
Также накануне это дело взял на личный контроль глава МВД Ержан Саденов.
Напомним, в Талгаре в ночь на 4 октября группа молодых людей, вооруженных ножами и пистолетами, напала на 16-летнего подростка Шерзата, его отца и дядю. В жестокой бойне был убит подросток.
5 октября в департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, все участники инцидента задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
Но 7 октября отец погибшего Шерзата выступил с заявлением. По его словам, с момента убийства власти района бездействуют и волокитят дело.
«Даже не знают фамилию, имя и отчество ребенка... Среди ночи вызывают и нас самих запугивают, заставляют писать заявление, в связи с чем прошу справедливого следствия», - заявил отец убитого подростка.