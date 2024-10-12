Восстановить дом семье погибшего в Талгаре подростка поможет акимат области

Происшествия
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В ночь на субботу неизвестные подожгли жилье пострадавших, передает Kazpravda.kz

Фото: Вечерний Алматы

Акимат региона пообещал оказать помощь семье.

«Акимат Алматинской области окажет помощь семье Ш.Болата в восстановлении пострадавшего при пожаре жилья. Также на период восстановительных работ им будет предложено жилье для временного проживания», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, дом погибшего Шерзата Болата сгорел в ночь на субботу.

По факту поджога потерпевших по делу об убийстве подростка в Талгаре 12 октября 2024 года Генеральной прокуратурой создана межведомственная следственно-оперативная группа по раскрытию преступления.

«Будут приняты все меры для изобличения виновных лиц. Уголовное дело взято на контроль генеральным прокурором Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

В ночь на 4 октября в Талгаре двое мужчин зашли в продуктовый магазин. Между хозяином и посетителями завязалась словесная перепалка. За отца заступился его сын Шерзат, который был убит ударом ножа.

В Талгаре работает группа МВД.

#акимат Алматинской области #поджог #Талгар #Шерзат Болат

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