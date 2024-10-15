Прокуратура будет ходатайствовать об открытом суде по делу об убийстве Шерзата Болата

Криминал
98
Гульмира Кунапия
корреспондент

Первый замглавы МВД Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов на брифинге рассказали о ходе расследования убийства 16-летнего подростка в Талгарском районе, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бауржан Аленов сообщил, что сейчас идет соответствующая экспертиза, все основные подозреваемые задержаны, идет следствие.

В ходе пресс-конференции было продемонстрировано видео с нескольких камер.  Действия, запечатленные на видео, происходили в ночь на 4 октября в магазине «Камажай» в Талгаре, который арендовал отец погибшего.

Спикер акцентировал внимание на том, что после покупки пива и сигарет, один из подозреваемых расплатился, между мужчинами произошел обмен жестами, которые свидетельствовали об отсутствии конфликта. Однако позже покупатель снова вернулся в магазин и попросил поставить свой телефон на зарядку, а спустя 4 минуты он вернулся, чтобы забрать телефон.

В какой-то момент отец погибшего, услышав шум, выбежал на крыльцо магазина. Камеры зафиксировали подозреваемого с окровавленным лицом, а за ним в кадре появился Шерзат. Держа подозреваемого за руку, отец погибшего сделал замечание сыну. После чего принес бутылку воды, чтобы мужчина смыл кровь.

После, появился другой участник событий, подозреваемый Т., он начал спорить с отцом погибшего, показывая что-то в телефоне. Отец погибшего выбежал из магазина с предметом, похожим на нож, и направился к подозреваемым А. и Ш., но сын его остановил и вернул обратно.

Между мужчинами конфликт продолжился у входа в магазин. Дальнейшие преступные действия произошли за кадром. Полной картины произошедшего из видео у следствия нет. 

«Заверяю, что истина будет установлена, следствие будет идти согласно требованиям законодательства. Сейчас проверяем все версии и доводы. Мы устанавливаем причину конфликта», – заявил Бауржан Аленов.  

На сегодня известно, что круг подозреваемых составил 10 человек. Уголовные дела возбуждены и по факту убийства, и по факту хулиганства. Следствие отрицает причастность подозреваемых к ОПГ. 

Представитель МВД отметил, что распространение фейков и информационное давление по делу об убийстве Ш.Болат затрудняет ход расследования. Как заверили в прокуратуре, в расследовании по делу Болата нарушений не допущено, госорган будет ходатайствовать о проведении открытого судебного процесса.

Ранее сообщалось, в Талгаре в ночь на 4 октября группа молодых людей, вооруженных ножами и пистолетами, напала на 16-летнего подростка Шерзата, его отца и дядю. В жестокой бойне был убит подросток.

5 октября в департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, все участники инцидента задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Но 7 октября отец погибшего Шерзата выступил с заявлением. По его словам, с момента убийства власти района бездействуют и волокитят дело, а лично ему поступают угрозы от местного криминателитета.

8 октября полиция сообщила о задержании семерых подозреваемых по этому делу.

В ночь на субботу 12 октября дом погибшего Шерзата Болата сгорел дотла. По факту поджога дома потерпевших по делу об убийстве подростка в Талгаре Генпрокуратура создала межведомственную следственно-оперативную группу по раскрытию преступления.

Восстановить дом семье пострадавших вызвался акимат области.

#убийство #Талгар #Шерзат

Популярное

Все
Жизнь, посвященная народу: 130 лет исполняется со дня рождения Сакена Сейфуллина
Закон о реформировании жилищной политики рассмотрят в Сенате
В Мажилисе состоялся правительственный час на тему развития рынка труда
Проблемы обеспечения гендерного равенства обсудили члены парламентской комиссии по ЦУР в Сенате
Делегация казахстанских депутатов приняла участие во встрече председателей парламентов государств Центральной Азии и Кореи
В столичном медвузе открыли современные научно-исследовательские институты
Введен запрет на ввоз яблок
Стандарты служебной этики госслужащих обсудили в Туркестане
Центры психологической поддержки детей открылись в Казахстане
Определены соискатели премии в облас­ти литературы и искусства имени Абая
Аромат и вкус «тайфи розового»: на юге республики в самом разгаре сезон массового сбора винограда
Информационные технологии и инновации делают образование более эффективным
Доказали право носить бордовый берет
В Астане прошел Форум выпускников советских и российских вузов
Кто остановит атаку застройщиков на фруктовые сады Алматы?
Местные власти восстановят сгоревший дом семьи погибшего подростка
В столичный архив переданы документы о жизни и деятельности Сакена Сейфуллина
Пришло время строить новую сборную?
Международный айтыс «Көкшенің көк семсері Көкен ақын» прошел в Кокшетау
В Астане завершилось первенство Азии по настольному теннису
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Эксперты МВФ рекомендуют Казахстану «чинить крышу в солнечные дни»
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Удочеренная американской семьей девушка из Казахстана покончила с собой
Судебные тяжбы могут оставить диабетиков без доступных лекарств
Создание института послов доброй воли обсудил секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий
Международный форум «Ядерная наука и технологии» открылся в Алматы
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
Водитель «под кайфом» и пассажир напали на патрульных в Уральске
Международные наблюдатели оценили проведение референдума по строительству АЭС
Экономист Александр Разуваев: Интерес к Евразии растёт
Президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Москве
Подведены предварительные итоги референдума по строительству АЭС
Ерлан Карин встретился с послом Узбекистана в Казахстане
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Труба пока не готова
В Атырау появится дендрологический парк
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Принцип «слышащего государства»
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Дело Мырзахметова: Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге

Читайте также

Экс-руководитель спецЦОНа взят под стражу в Карагандинской …
Группы вымогателей задержаны в Шымкенте
Каналы незаконной миграции ликвидировали в регионах РК
Пропавшего топ-менеджера Lenovo нашли мертвым в пригороде А…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]