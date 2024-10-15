Прокуратура будет ходатайствовать об открытом суде по делу об убийстве Шерзата Болата

Первый замглавы МВД Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов на брифинге рассказали о ходе расследования убийства 16-летнего подростка в Талгарском районе, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бауржан Аленов сообщил, что сейчас идет соответствующая экспертиза, все основные подозреваемые задержаны, идет следствие.

В ходе пресс-конференции было продемонстрировано видео с нескольких камер. Действия, запечатленные на видео, происходили в ночь на 4 октября в магазине «Камажай» в Талгаре, который арендовал отец погибшего.

Спикер акцентировал внимание на том, что после покупки пива и сигарет, один из подозреваемых расплатился, между мужчинами произошел обмен жестами, которые свидетельствовали об отсутствии конфликта. Однако позже покупатель снова вернулся в магазин и попросил поставить свой телефон на зарядку, а спустя 4 минуты он вернулся, чтобы забрать телефон.

В какой-то момент отец погибшего, услышав шум, выбежал на крыльцо магазина. Камеры зафиксировали подозреваемого с окровавленным лицом, а за ним в кадре появился Шерзат. Держа подозреваемого за руку, отец погибшего сделал замечание сыну. После чего принес бутылку воды, чтобы мужчина смыл кровь.

После, появился другой участник событий, подозреваемый Т., он начал спорить с отцом погибшего, показывая что-то в телефоне. Отец погибшего выбежал из магазина с предметом, похожим на нож, и направился к подозреваемым А. и Ш., но сын его остановил и вернул обратно.

Между мужчинами конфликт продолжился у входа в магазин. Дальнейшие преступные действия произошли за кадром. Полной картины произошедшего из видео у следствия нет.

«Заверяю, что истина будет установлена, следствие будет идти согласно требованиям законодательства. Сейчас проверяем все версии и доводы. Мы устанавливаем причину конфликта», – заявил Бауржан Аленов.

На сегодня известно, что круг подозреваемых составил 10 человек. Уголовные дела возбуждены и по факту убийства, и по факту хулиганства. Следствие отрицает причастность подозреваемых к ОПГ.

Представитель МВД отметил, что распространение фейков и информационное давление по делу об убийстве Ш.Болат затрудняет ход расследования. Как заверили в прокуратуре, в расследовании по делу Болата нарушений не допущено, госорган будет ходатайствовать о проведении открытого судебного процесса.

Ранее сообщалось, в Талгаре в ночь на 4 октября группа молодых людей, вооруженных ножами и пистолетами, напала на 16-летнего подростка Шерзата, его отца и дядю. В жестокой бойне был убит подросток.

5 октября в департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, все участники инцидента задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Но 7 октября отец погибшего Шерзата выступил с заявлением. По его словам, с момента убийства власти района бездействуют и волокитят дело, а лично ему поступают угрозы от местного криминателитета.

8 октября полиция сообщила о задержании семерых подозреваемых по этому делу.

В ночь на субботу 12 октября дом погибшего Шерзата Болата сгорел дотла. По факту поджога дома потерпевших по делу об убийстве подростка в Талгаре Генпрокуратура создала межведомственную следственно-оперативную группу по раскрытию преступления.

Восстановить дом семье пострадавших вызвался акимат области.