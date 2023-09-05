Занять свои «ниши»

О том, насколько актуально развитие данной сферы как с точки зрения влияния на эффективность системы госуправления, так и в плане решения приоритетных задач экономики, своим мнением поделилась главный научный сотрудник Института экономических исследований МНЭ РК, доктор экономических наук Шахарбану Жакупова.

– Главой государства поставлена важная стратегическая задача – превратить Казахстан в IT-страну, – отмечает она. – В современном мире цифровизация является одним из важных факторов конкурентоспособности в контексте общенационального развития.

Как было верно отмечено, Казахстан имеет хорошие достижения в сфере продвижения электронного правительства и финтеха. По уровню развития электронного правительства Казахстан занимает 28-е место в Глобальном индексе развития ООН по версии 2022 года, обогнав такие развитые страны, как Ирландия, Канада, Италия и Бельгия.

Безусловно, эти достижения в данной сфере являются нашими конкурентными преимуществами. И тем не менее вопросы цифровизации для государств с такой огромной территорией, как у нас, всегда будут актуальны, в том числе в контексте новой социальной политики. По­этому обеспечение равного доступа населения, бизнеса к госуслугам следует считать первостепенной задачей Правительства.

Охват населения регионов цифровыми услугами позволит поднять на новый качественный уровень и систему образования, и здравоохранения, а также обеспечить доступ к целому ряду других социальных благ. Повысятся не только скорость, доступность, но и качество оказания госуслуг.

Другим эффектом развития цифровой сферы для общества является скорость принятия решений и оперативное реагирование госорганов и бизнеса на текущую ситуацию. Оцифровка всех программ и финансов, выделенных на их реализацию, позволит в полной мере реализовать проектное управление в системе государственных институтов. Как показывает опыт таких стран, как Малайзия, Сингапур, Новая Зеландия, цифровизация позволяет оперативно, «в ручном режиме» вносить коррективы в процесс осуществления проектов.

И третье, что может принципиально улучшить и повысить эффективность государственного управления, – это развитие искусственного интеллекта.

Его внедрение в систему гос­управления в первую очередь может снять прецеденты коррупцион­ной составляющей. Например, беспристрастные, прозрачные и унифицированные требования к участию в различных программах поддержки бизнеса при отборе заявок искусственным интеллектом могут решить проблему доступа к финансированию большего числа предпринимателей.

Вместе с тем процессы внедрения искусственного интеллекта требуют кропотливой и поэтапной работы по созданию соответствующей институциональной базы для его имплементации. И это масштабная работа, которую еще предстоит провести.

Развитие цифровой инфраструктуры обретает все большее значение как фактор, воздействующий на конкурентоспособность индивида, бизнеса, да и общества в целом. Любая страна, не желающая оказаться в положении «догоняющего развития», при смене техно-экономического уклада должна найти свои потенциальные «ниши возможностей» и вовремя их освоить. А цифровизация, включая технологии искусственного интеллекта, как раз таки может стать для нас такой возможностью.