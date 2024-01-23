Занятия отменили в школах и колледжах Алматы

Во всех школах и колледжах города всю ночь работали пункты приема населения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня, 23 января, отменены занятия первой смены в школах и колледжах Алматы. Об этом сообщили в управлении образования города, передает Kazpravda.kz.

"В связи с тем, что во всех школах, колледжах города всю ночь работали пункты приема населения, 23 января занятия первой смены в школах и колледжах отменяются. Детские сады будут работать в штатном режиме, посещение детского сада — по желанию родителей", — говорится в распространенной информации.

Напомним, минувшей ночью в Алматы произошло землетрясение.

На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в оперативном порядке создан и функционирует республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова.

Самолетам, прибывшим в аэропорт Алматы, не давали разрешение на посадку.