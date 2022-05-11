Запретить онлайн-кредитование предлагает депутат

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Дания Еспаева требует запретить онлайн-кредитование. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании палаты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат констатировала, что низкий уровень доходов основной части населения вынуждает брать онлайн-займы на текущие нужды, такие как оплата аренды жилья, учебы для детей, ежемесячного кредита в другом банке, продукты питания и так далее.

«Предельно легкие способы получения беззалоговых займов, когда деньги выдаются быстро и без учета уровня дохода заемщика, но при этом риски закладываются в высокую процентную ставку, способствуют массовой закредитованности населения», – отметила она.

По мнению депутата, снижение предельного размера переплаты по микрокредиту до 50 МРП в 2 раза – с 100% до 50% от суммы микрокредита, а также обязательное предоставление отсрочки на текущих или улучшающих условиях не решает проблему, которая сводится к легкости получения гражданами онлайн-займов, что связано с высокими рисками мошеннических действий по оформлению займов на третьих лиц.

«Так, например, 6 мая в СМИ появилась информация о мошеннике, который оформлял кредиты под чужим ИИН, где они были в открытом доступе. При этом его жертвами оказались порядка 100 граждан из разных регионов. Преступник оформлял кредиты через онлайн-банкинг. И таких случаев именно оформления онлайн-займов очень много. По данным Генеральной прокуратуры, за последние 5 лет, число киберпреступлений выросло в 10 раз. Уже зарегистрировано более 20 тысяч эпизодов», – констатировала Дания Еспаева.

По ее мнению, высокие проценты являются основной причиной попадания населения в долговую яму, в результате чего они могут быть лишены своего имущества, в том числе и единственного жилья.

«Доля проблемных займов в микрофинансовых организациях ежегодно растет. Так, по состоянию на март 2022 года из 1 212 тысяч заемщиков 435 тысяч являются проблемными. Это только те, которые отражены на балансе МФО (микрофинансовых организаций – прим. ред.). Кроме того, просроченные займы 479 тысяч заемщиков или более половины проданы коллекторским компаниям. Таким образом, общее количество проблемных займов в портфеле микрофинансовых организаций составляет 914 тысяч или более половины. Без учета проданных займов, доля проблемных заемщиков МФО на балансе является критически высокой – 36% от портфеля балансовых займов, а если добавить проданные займы к коллекторам, то окажется что более половины выданных микрокредитов являются проблемными», – констатировала депутат.

«В связи с вышеизложенным предлагаем запретить онлайн-кредитование как важный фактор неадекватной закредитованности населения и мошенничеств в этой сфере», – резюмировала депутат.