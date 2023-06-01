Запретить вейпы

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Самат Бейсембаев

Вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник предлагает запретить вейпы.

Позиция по отношению к курению вейпов у него, как у врача, так и у Министерства здравоохранения в целом, категорически отрицательная. Об этом вице-министр сообщил в ходе брифинга в СЦК.

– Мы надеемся, что вейпы будут запрещены в нашей стране. Табакокурение не приносит никакого позитивного эффекта, а лишь вредит организму. Скажем прямо, табакокурение – это яд, который приводит к смерти, – отметил Вячеслав Дудник.

По статистике, лишь два процента человек переживают рубеж сорокалетнего стажа табакокурения и живут на восемь лет меньше.

– Жены курильщиков живут на два года в среднем меньше, потому что являются пассивными курильщицами. Дети, если в семье кто-то курит, в 50% случаев чаще других болеют хроническими и специфическими заболеваниями легких, – сообщил Вячеслав Дудник.

А кроме того, по частоте заболеваний в республике рак легких стоит на втором месте.

Говоря в целом о системе образования, Вячеслав Дудник отметил, что медицинскую помощь населению страны оказывают свыше трех тысяч амбулаторно-поликлинических и более 800 больничных организаций.

– В здравоохранении осуществляют свою деятельность более 270 тысяч медиков, из них 79 тысяч врачей и 190 тысяч средних медицинских работников. В прак­тическом здравоохранении Казахстана применяется свыше тысячи клинических протоколов и 42 стандарта организации оказания медицинской помощи. В текущем году актуализировано 34 стандарта, завершаем пересмотр еще восьми, – добавил вице-министр.

Как подчеркнул Вячеслав Дудник, приоритетной целью здравоохранения является здоровье детей. Для раннего выявления пороков развития плода беременным проводится перинатальный скрининг. Охват составляет 82%.

#здравоохранение #медицина #медпомощь #РК #вейпы #курение

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