Запреты на смартфоны в школах Европы: за и против

Европа
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Айман Аманжолова
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В Будапеште тысячи людей встали на защиту уволенного директора - он отказался вводить запрет на телефоны в школе

Фото: иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Тем не менее, политика «цифрового детокса» становится все популярнее в европейских школах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюс.

В Европе политика запретов на телефоны в школах набирает обороты.

В Нидерландах проносить их на занятия не разрешено младшеклассникам, а с начала этого года эта мера касается и учеников средней школы.

Учебные заведения в других странах, таких как Франция и Дания, также экспериментируют с баном на смартфоны. Но не мало и тех, кто выступает против подобных ограничений.

«Пока я могу связаться с ним, когда он в дороге, и узнать, где он находится, для меня нет проблем», - поясняет мать одного из учеников французской школы.

«Я не знаю, будет ли тише во время занятий, потому что пользоваться компьютерами по-прежнему можно. Вы можете зайти в Snapchat на своем компьютере и пообщаться с людьми там», - говорит ученик датской школы Филип.

Некоторые утверждают, что технологии могут быть полезны в классе. Тем не менее, вводя запрет, правительство и школы надеются повысить концентрацию внимания учеников и улучшить тем самым качество обучения.

 

#дети #школа #Европа #смартфон

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