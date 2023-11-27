Заработал туристский информационный портал области Улытау

Для информирования туристов, посещающих область Улытау, а также популяризации туристических мест региона в техническом режиме заработал туристско-информационный портал vizit-ulytau.kz , сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата

Фото: пресс-служба акимата области Улытау

В акимате отметили, что данный портал станет онлайн-путеводителем для туристов, которые хотят посетить исторические и культурные места региона.

На информационном портале для максимального удобства пользователей на трех языках представлены разделы «Гостиницы», «Где поесть», «Куда сходить», «Досуг», «Памятка туриста», «Маршруты», «Новости», «Галерея».

В дальнейшем туристско-информационный портал vizit-ulytau.kz будет совершенствоваться.