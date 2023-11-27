Заработал туристский информационный портал области Улытау
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Для информирования туристов, посещающих область Улытау, а также популяризации туристических мест региона в техническом режиме заработал туристско-информационный портал vizit-ulytau.kz, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата
В акимате отметили, что данный портал станет онлайн-путеводителем для туристов, которые хотят посетить исторические и культурные места региона.
На информационном портале для максимального удобства пользователей на трех языках представлены разделы «Гостиницы», «Где поесть», «Куда сходить», «Досуг», «Памятка туриста», «Маршруты», «Новости», «Галерея».
В дальнейшем туристско-информационный портал vizit-ulytau.kz будет совершенствоваться.