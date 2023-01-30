Зарплата медиков растет

Доходы врачей проиндексировали сразу на 30%. В городском управлении здравоохранения подсчитали, что надбавку получат порядка 5 тыс. врачей. Средняя заработная плата этой категории медработников составляет 390 тыс. тенге. Естественно, сумма материального возмещения зависит и от оклада согласно штатному расписанию медицинского учреждения, и от стажа, от категории и профиля работы сотрудника.

Повысились доходы и у медицинских работников среднего звена. Заработная плата почти 11 тыс. человек увеличена на 20%. Не обидели санитарок и техничек.

У врачей есть возможность повысить свою квалификацию, пройти обучение на специальных курсах и мастер-классах. Управление здравоохранения г. Шымкента предусмотрело финансирование на эти цели. Предполагается, что часть врачей смогут пройти стажировку на базе зарубежных клиник. В город также приедут квалифицированные специалисты из ведущих медицинских учреждений Казахстана и из других стран.

В текущем году на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи Шымкенту выделили 109 млрд тенге.