Заседание госкомиссии по полной реабилитации жертв политрепрессий провели в Акорде

На заседании были рассмотрены основные итоги деятельности Государственной комиссии за 2022 год.

Фото: akorda.kz

Государственный советник Ерлан Карин провел очередное заседание государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.

На заседании были рассмотрены основные итоги деятельности Государственной комиссии за 2022 год.

Одним из ключевых результатов работы Государственной комиссии стала подготовка 31 тома сборников материалов и документов, посвященных истории политических репрессий.

В ходе мероприятия провели презентацию многотомника с участием ее авторов - членов Государственной комиссии, видных ученых и экспертов.

Книги содержат ранее неизданные и неопубликованные архивные документы и материалы, связанные с историей различных категорий жертв политических репрессий 20-50-х годов XX столетия.

На заседании отметили, что работа по изданию материалов Государственной комиссии будет продолжена в текущем году в рамках единой серии.

Также руководителями заинтересованных госорганов были представлены результаты работ по рассекречиванию специальных и ведомственных архивных фондов, систематизации и оцифровке архивных материалов.

По итогам заседания даны поручения по приоритетным направлениям работы на 2023 год, направленные на продолжение научно-исследовательской деятельности и реабилитации граждан.