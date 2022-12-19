Заседание комиссии по вопросам противодействия коррупции провели в Акорде

На заседании рассмотрели ход реализации предвыборной программы президента «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» в части вопросов противодействия коррупции.

Фото: akorda.kz

Под председательством государственного советника РК Ерлана Карина прошло заседание Комиссии при президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

На заседании был рассмотрен ход реализации предвыборной программы президента «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» в части вопросов противодействия коррупции, а также исполнения Комплексного плана по противодействию коррупции в сферах таможенного дела, строительства.

О проводимой работе по указанным вопросам были заслушаны доклады руководства агентства по противодействию коррупции, министерств финансов, индустрии и инфраструктурного развития.

Государственный советник отметил, что противодействие коррупции определено главой государства одним из важнейших приоритетов, направленных на продолжение эффективной реализации реформ по модернизации казахстанского общества и государства.