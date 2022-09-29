Заседание комиссии по вопросам противодействия коррупции провели в Акорде

Под председательством Государственного советника Ерлана Карина прошло заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

На заседании были обсуждены рекомендации Группы государств по борьбе с коррупцией при Совете Европы/ГРЕКО.

Участники заседания акцентировали внимание на обеспечении конструктивного взаимодействия с ГРЕКО в целях дальнейшего внедрения эффективных мер противодействия коррупции.

Государственный советник подчеркнул необходимость активизации деятельности по проработке внесенных зарубежными экспертами рекомендаций и выработке действенных механизмов их реализации.

Также на заседании обсудили принимаемые государственными органами меры по реализации комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы.

Комиссия указала на необходимость надлежащей реализации комплексного плана, организации действенного мониторинга за его исполнением и оперативной корректировки принимаемых мер для снижения доли теневой экономики.

С учетом состоявшегося обсуждения комиссией были выработаны конкретные рекомендации по рассмотренным вопросам.