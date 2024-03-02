Защиту от обледенения самолетов придумали ученые в Казахстане

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Под научным руководством известного химика, технолога Маржан Досмагамбетовой ученые UTEBAYEV UNIVERSITY лабораторно реализовали метод получения формиата натрия в щелочной среде, сообщает Миннауки РК.

Этот реагент используется для предотвращения обледенения автомобильных и пешеходных дорожек зимой и для защиты крыльев и корпуса самолетов от обледенения.

«Метод получения формиата натрия до сих пор получен методом гидрохлорирования четыреххлористого углерода водородом в присутствии палладиевого катализатора. Этот процесс проводится в щелочной среде при атмосферном давлении 12-19 при температуре 90-100 °С. Его главный недостаток это - давление 12 атм. при понижении резко снижается и выход формиата натрия, а при повышении увеличивается расход металла на технологическое оборудование. Это делает процесс производства неконкурентоспособным и удорожающим», - говорит ассоциированный профессор UTEBAYEV UNIVERSITY, кандидат химических наук Амангельды Абулхаиров.

В лаборатории университета получен формиат натрия путем смешивания перекиси водорода с водным раствором едкого натра различной концентрации с последующим добавлением формалина.

Эта научная работа позволяет упростить разработку технологического оборудования, тем самым удешевив продукцию. В процессе противообледенительной эксплуатации изделия в зимний период не повреждается цементобетонное покрытие дороги, транспортная шина, не вызывает коррозии кузова автомобиля

Использование полученного муравьиной кислоты натрия позволяет очищать дорожное покрытие без повреждений как людям, так и дорожному покрытию и при низких температурах от -15 до -25 °С.

