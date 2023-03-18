Затопленные дома и эвакуация людей: Юрий Ильин вылетел в Актюбинскую область

Глава МЧС Юрий Ильин по поручению премьер-министра РК Алихана Смаилова вылетел в пострадавшую от паводков Актюбинскую область, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

Юрий Ильин отправился в Актюбинскую область для оценки ситуации, контроля и координации работ по ликвидации последствий паводков в населенных пунктах региона.

Напомним, что в результате резкого повышения температуры и интенсивного таяния снега произошло подтопление населенных пунктов Кобдинского и Уилского районов.

Силами спасателей и местных исполнительных органов заблаговременно эвакуировано более 400 человек, 140 из которых в настоящее время вернулись в свои дома, более 70 находятся в пунктах временной эвакуации, еще 240 человек остаются у родственников. Отогнано в безопасные места более 4 000 голов сельскохозяйственных животных.

В указанных районах области в аварийно-спасательных и неотложных работах, ликвидации последствий паводков задействовано порядка 900 человек личного состава, 650 единиц техники спасательных подразделений МЧС, местных исполнительных органов, МВД и других заинтересованных структур области.