Заведующую детсадом осудили за хищения из бюджета в Астане

Виновные в хищениях в детском саду понесли наказание в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram прокуратуры города.

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Приговором суда №2 района Байконыр Астаны осудили заведующую столичными яслями-садом, а также поставщика продуктов питания в это образовательное учреждение.

«Государственный обвинитель в суде доказал преступную схему хищения бюджетных денег за счет значительного завышения объемов поставок продуктов питания. Также деньги похищались через составление фиктивных актов об обслуживающих ремонтных работах в учреждении», – раскрыли детали в надзорном органе.

Ущерб государству полностью возмещен, а виновные осуждены.